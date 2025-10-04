Encore des qualifications à oublier pour Alpine F1 à Singapour

Pierre Gasly a signé le 20e et dernier chrono des qualifications du Grand Prix de Singapour.

Le Français, qui était en train d’améliorer son temps de 4 dixièmes en Q1, a été contraint de s’arrêter en piste pour cause de souci avec son moteur Renault.

"Il n’y a pas grand-chose à dire aujourd’hui. Nous n’avons pas pu boucler notre dernier tour puisque nous avons dû nous arrêter au virage 11. Nous soupçonnons un problème d’huile, que l’équipe examinera afin de mieux le comprendre."

"C’est frustrant pour tout le monde de ne pas avoir eu la possibilité d’aller au bout. Cela aurait été compliqué de passer en Q1, mais nous aurions pu en être proches. C’est difficile à avaler pour nous tous, mais nous devons serrer les dents et nous tourner vers demain. Comme toujours, nous donnerons notre maximum pour nous créer des occasions en course."

Franco Colapinto a lui signé le 18e temps et continue à évoluer dans les temps du Français, ce qui est probablement la seule bonne nouvelle pour lui alors qu’il attend toujours d’être prolongé pour 2026.

"Ce n’est pas le résultat que nous espérions en Q1, mais il y a des points positifs à retenir concernant le comportement de la voiture et la manière dont nous avons amélioré nos performances au fil des séances."

"La monoplace était dans sa meilleure fenêtre du week-end et nous avons pu attaquer et nous appuyer davantage dessus. Nous devons donc garder ces sensations. Je pense vraiment que nous aurions pu tirer plus de cette journée et la feuille des temps ne reflète pas forcément les progrès réalisés jusqu’à présent cette semaine. Nous aurions pu finir un peu plus haut sur la grille avec un meilleur tour à la fin, sans quelques voitures mal placées qui ont pu nous affecter. La course sera longue demain. Cela se joue parfois à l’usure ici et les dépassements sont toujours compliqués. Nous devons donc réfléchir à la meilleure façon d’optimiser notre stratégie et faire de notre mieux pour remonter depuis notre position de départ."

Steve Nielsen, le directeur général d’Alpine F1, n’est pas étonné par le résultat du jour.

"Avant même de connaître le résultat final des qualifications, nous savions qu’il serait difficile de sortir de la Q1 compte tenu de notre niveau de performance en essais libres. Certains facteurs sont entrés en jeu pendant la séance et nous aurions pu viser plus haut avec nos deux voitures et jouer la Q2. Pierre a été victime d’une coupure liée à une protection moteur sur pression d’huile, ce qui a entraîné l’arrêt du groupe propulseur et son arrêt en piste dans son dernier tour lancé. Franco semblait compétitif, mais le trafic l’a probablement empêché d’améliorer lors de son ultime tentative. Sur un circuit où il est dur de dépasser, nous nous attendons à une course compliquée dimanche soir. Cela dit, comme nous l’avons vu sur certaines courses cette année, tout est possible en sport automobile et nous chercherons à placer nos deux monoplaces dans des positions compétitives."