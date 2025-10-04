’Red Bull se plaint toujours’ : Norris répond à Verstappen, ce dernier en remet une couche

Lando Norris a ignoré la colère de Max Verstappen à son égard lors des qualifications du Grand Prix de Singapour.

Le quadruple champion du monde Verstappen était mécontent que Norris roule lentement devant lui dans le dernier secteur alors que le pilote Red Bull tentait d’améliorer son dernier tour et de se battre pour la pole position.

Verstappen a finalement abandonné son tour et a raté la pole position pour 0,182 seconde derrière George Russell (voir vidéo ci-dessous).

Son ingénieur de course, Gianpiero Lambiase, a dit à Verstappen par radio après le drapeau à damier : "Tu peux remercier ton pote pour ça".

Verstappen était clairement furieux lorsqu’on lui a posé des questions sur l’incident dans le parc fermé, puisqu’il a lancé un avertissement apparent à Norris.

"C’est ce qui arrive quand une voiture roule deux secondes devant vous. C’est noté, on s’en souviendra aussi."

Lorsqu’on lui a demandé quel pilote l’avait gêné, Verstappen a répondu : "Pas Oscar ! C’est donc un peu dommage, sinon je pense que j’aurais pu être proche de la pole."

Norris a alors entendu les paroles de Verstappen et a répondu : "Ah, ils se plaignent toujours. Ils se plaignent de tout. C’est Red Bull. J’avais trois secondes d’avance, ou quelque chose comme ça. Je n’arrive pas à comprendre."

Max Verstappen a alors été prié de s’expliquer davantage sur sa colère car les images ont montré que Norris était effectivement loin devant lorsqu’il s’est rangé pour le laisser passer.

"En qualifications, on essaie toujours de laisser des écarts d’au moins six ou sept secondes, car on ne veut pas être dérangé."

"Normalement, en Q3, on ne voit aucune voiture, sauf si on participe à un programme différent. Mais ici, les objectifs sont clairs, donc on laisse des écarts assez importants à tout le monde."

"Mais bien sûr, ça arrive parfois sur un circuit urbain, les gens s’ennuient, commettent des erreurs, et quand on a une voiture devant avec deux ou trois secondes d’avance…"

"Il faut avoir un maximum d’air pur sur un tour de Q3, surtout parce qu’on est à la limite au freinage et tout. J’ai perdu un peu d’appui, alors j’ai filé tout droit. C’est tout."

"C’est clair que ce n’est pas agréable quand ça arrive. Je pense qu’en général, on est toujours bons ; on essaie d’éviter tous les pilotes. Parfois, bien sûr, c’est un peu plus compliqué dans certains scénarios, donc chaque scénario est un peu différent. Mais dans ce cas précis, en Q3, avec seulement 10 voitures en piste, ça aurait pu être évité."