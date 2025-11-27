Ocon prédit une course ’difficile physiquement’ et peu de dépassements

Haas F1 a récupéré la septième place à Aston Martin grâce aux trois points inscrits à Las Vegas, et l’équipe pourrait encore tenter d’aller chercher Racing Bulls. Mais la menace d’Aston et Sauber derrière est encore réelle.

Esteban Ocon confirme que l’objectif sera de consolider cette place, ce week-end au Grand Prix du Qatar, car terminer septième apportera des moyens supplémentaires à l’équipe en 2026.

"C’est une lutte très serrée, pas seulement avec Aston Martin, mais dans le peloton. Il y a beaucoup à jouer pour tout le monde, de l’argent à récupérer. Il reste trois courses dont deux ce week-end, et il sera intéressant de voir ce que chaque équipe peut faire. On espère marquer des points" a déclaré Ocon, qui mise surtout sur Abu Dhabi.

"Abu Dhabi est la course pour laquelle je suis impatient, Nico s’y était qualifié quatrième je crois l’an dernier, et on devrait bien se qualifier. C’est aussi l’objectif ce week-end, car ce sera une course intéressante avec peu de dégradation et des stratégies étonnantes. On verra ce qu’on peut faire."

Cependant, la physionomie de course sera intense pour les pilotes avec des relais de 25 tours au maximum : "C’est plus physique, c’est un des circuits les plus difficiles physiquement, et on va attaquer du début à la fin."

Interrogé sur la possibilité d’allonger certains relais à 25 tours et d’en réduire d’autres, Ocon reste prudent : "On a un plan, mais ce sera intéressant de savoir ce que font les autres. On a un peu de marge pour optimiser mais ce sera peu, on verra ce que feront les autres. Réagir à certaines situations et bien se qualifier sera crucial car il sera difficile de dépasser."

Questionné sur la hiérarchie pour 2026, le pilote français est dans l’inconnue : "C’est la question qui vaut cher actuellement. Ce sera très différent et il est difficile de savoir qui a fait un bon travail et qui ne l’a pas fait."

"On ne peut pas savoir qui fait quoi, on le saura au début de la saison, mais le développement sera aussi énorme. La voiture qui débutera en essais ne sera pas la même qui roulera dans la saison. Mais j’ai une confiance totale en l’équipe pour concevoir une bonne voiture."

Il se félicite en tout cas de voir les opérations de Haas cette saison malgré le statut de petite équipe que l’équipe s’attribue, et que le Français réfute en partie.

"Je ne nous considère pas petits, compte tenu de la manière dont on travaille dans l’équipe. On fait ce qui doit être fait, on réagit bien aux situations et on a bien développé la voiture, donc ça nous rend fiers de faire les choses bien en étant la plus petite équipe."

"Mais ce n’est pas fini, on est devant Aston pour le moment mais il reste encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup de points sur la table et on doit continuer à attaquer et à marquer, car c’est aussi ce que vont essayer de faire les autres, et s’ils y arrivent, ils nous battront."