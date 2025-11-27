Leclerc comprend les difficultés de Hamilton : ’aucun conseil à lui donner’

Arrivé chez Ferrari en début de saison, Lewis Hamilton peine toujours à retrouver son niveau habituel. Malgré son statut de pilote le plus titré de l’histoire, sept titres et plus de 100 victoires, le Britannique vit une année de transition extrêmement compliquée, au point que Charles Leclerc estime ne pas être en position de lui prodiguer des conseils.

À 40 ans, Hamilton n’a toujours pas signé le moindre podium avec la Scuderia. Son week-end à Las Vegas en a été une nouvelle illustration : 20e et dernier en qualifications, il est remonté jusqu’à la 10e place, transformée en huitième après les disqualifications des McLaren. Une maigre consolation dans une saison qui restera, quoi qu’il arrive, comme l’une des plus difficiles de sa carrière.

Il serait pourtant injuste d’attribuer l’ensemble de ces contre-performances au seul champion britannique : la SF-25 n’a jamais été une référence. Entre manque de constance et performances trop limitées, Ferrari n’a signé que sept podiums en 2025, tous obtenus par Leclerc. Le Monégasque n’a même jamais été réellement en position de gagner, se dirigeant vers sa deuxième saison sans victoire en trois ans.

Interrogé en amont du week-end au Qatar sur les difficultés d’adaptation de Hamilton et sur la possibilité de l’aider, Leclerc a immédiatement balayé l’idée.

"Mon travail, c’est évidemment de maximiser tout ce que je peux contrôler, et il y a déjà tellement de choses sur lesquelles je dois me concentrer pour moi-même et pour l’équipe, afin que mon pilotage corresponde le mieux possible à la voiture."

"Il est évidemment difficile pour moi de passer du temps à conseiller Lewis, qui a accompli tellement plus que moi. Je n’ai vraiment aucun conseil à lui donner. Mais c’est certainement un long processus."

Leclerc rappelle également qu’il bénéficie d’un contexte que Hamilton ne peut pas encore avoir : une connaissance intime de Ferrari.

"Quand on rejoint une nouvelle équipe… Je ne me souviens même plus de ce que ça fait de rejoindre une nouvelle équipe," sourit-il. "Je suis chez Ferrari depuis huit ans, je sais comment tout fonctionne et tout est naturel. Mais pour Lewis, c’est encore assez nouveau, même après un an."

Hamilton lui-même a confié lors de la conférence de presse FIA qu’il ne pensait pas encore à la saison prochaine, signe qu’il est toujours en pleine phase d’intégration. Pour Leclerc, cela prend du temps, et c’est normal.

"Les processus sont complètement différents, la vision, la manière de travailler, la façon dont tu interagis avec l’équipe… Tout cela demande du temps pour s’y habituer," insiste Leclerc.

Le Monégasque voit-il un tournant possible pour Ferrari avec la chaleur du Qatar ce week-end ?

"Dans l’équipe, nous sommes unis et motivés à l’idée de faire quelque chose de spécial. Je sais que ça fait longtemps que je dis qu’on veut faire quelque chose de spécial et que ce n’est pas le cas, mais le plus important est de rester unis et de ne pas se laisser atteindre par ce qui se passe à l’extérieur."

"J’ai appris beaucoup de choses, plus vous avez de l’expérience, plus vous apprenez des choses. La saison a été difficile. L’an dernier, on était l’équipe la plus forte en deuxième partie de saison et on avait de grands espoirs, donc ce n’est pas comme ça qu’on veut que ça se passe. Mais ça ne me démotive pas et je vais essayer de faire quelque chose de bien avant la fin de l’année, à commencer par ce week-end."