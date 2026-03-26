Ocon espère convertir le ’positif’ du début de saison ce week-end au Japon

Haas F1 a profité de sa semaine japonaise et de la présentation de sa livrée à thématique Godzilla pour organiser plusieurs événements avec le public, ce qui a grandement plu à Esteban Ocon. Avec la perspective de rouler sur le circuit de Suzuka, le Français est ravi.

Au moment de tirer le bilan du début de saison, il se montre globalement positif et espère profiter de meilleures circonstances de course dès ce week-end au GP du Japon, après avoir joué de malchance sur les deux premiers Grands Prix.

"C’est une époque super excitante, on a eu une grosse semaine avec des activités avec Toyota, on a montré la livrée, on a fait des choses dans Tokyo, donc c’est génial d’être ici et on a hâte de rouler, donc c’est excitant" a déclaré Ocon.

"Il y a beaucoup de positif à tirer de ces deux premières courses. La base de performance de la voiture est bonne, je n’ai pas eu de chance avec les VSC et les Safety Cars au mauvais moment, mais je suis heureux de revenir, profiter du circuit qui est un de mes préférés."

"On verra où nous serons en performance. Nous avions une performance correcte l’an dernier mais cette voiture est supérieure à celle de l’an dernier, et si on a un week-end propre, ce sera différent des deux premiers !"

"La voiture est plus compétitive dans le peloton. L’année dernière, la voiture était plus rapide avec la réglementation, mais cette voiture est plus compétitive par rapport aux autres équipes, surtout en rythme de course. On se bat avec des équipes qui étaient devant nous l’an dernier et c’est positif."

"La course au développement va très vite, et les gens amènent des choses à chaque course, comme nous le faisons. On doit continuer à maintenir ce niveau de développement pour ne pas être rattrapés, mais je suis confiant."

Interrogé sur l’avantage du moteur Ferrari au départ, Ocon le confirme mais se méfie qu’il ne dure pas : "Les départs sont très bons oui, je n’ai fait que gagner des places, mais c’est un avantage qu’on a pour l’instant, il n’y a pas de garantie qu’on le conserve."