Bottas pense que Cadillac F1 va ’réduire rapidement’ son retard sur le peloton

Valtteri Bottas est satisfait de voir Cadillac F1 progresser en ce début de saison 2026, alors que l’équipe effectue sa première année en Formule 1. Selon lui, il est important de continuer à progresser sur la fiabilité, mais aussi sur la performance.

Mais s’il affiche une bonne confiance, c’est parce que le retard sur le peloton est pour l’instant conséquent, et qu’il admet qu’il sera plus compliqué de se rapprocher quand il restera une poignée de dixièmes à combler.

"On a fait des progrès donc c’est bien. On a réussi à terminer la course avec les deux voitures en Chine, et c’est un premier pas en matière de fiabilité. On doit progresser en termes de performance, on doit finir avec les deux voitures mais on espère finir à de meilleures positions" a déclaré Bottas.

"Dans ce sport, tout le monde se développe et progresse, mais en tant que nouvelle équipe, on devrait réussir à faire de plus grands pas en avant. L’écart est grand, et on espère le réduire rapidement. On sait que ce seront les derniers dixièmes qui seront difficiles à aller chercher. On a plusieurs domaines à améliorer donc on a une direction claire."

Pour le moment, Cadillac peine à avoir du rythme, et le moteur Ferrari, malgré sa complexité, n’en est pas le principal responsable. Le Finlandais confirme que le châssis et l’aéro sont les raisons principales des difficultés de la MAC-26.

"Le plus délicat est de tirer le maximum de la voiture en virage, freiner tard, bien accélérer, mais il y a un nouvel élément avec la puissance. Il y a le choix des vitesses, la manière dont on amène de la puissance, et on essaie de pousser la voiture à la limite."

La puissance des moteurs électriques et de leur déploiement d’énergie est revue à la baisse ce week-end, ce qui devrait réduire les performances des voitures mais aussi limiter le super clipping. Bottas y voit du positif.

"C’est une chose que j’ai apprise récemment car c’est un changement de dernière minute. On aime aller le plus vite possible, c’est dans notre nature, mais si ça permet d’avoir des voitures plus constantes et que les gens comprennent mieux, c’est une bonne manière de faire."

Sergio Pérez assure qu’il n’y a pas de problème avec Bottas après qu’il a accroché son équipier en Chine, et il explique sur quoi l’équipe va se concentrer, notamment de son côté du garage : "Tout allait bien, on est passés à autre chose, c’était une bonne journée pour l’équipe avec les deux voitures à l’arrivée."

"On va essayer de faire des progrès. Le dernier week-end a été difficile pour moi dans l’objectif d’accumuler des kilomètres, mais j’espère que l’on pourra corriger cela ce week-end et enchaîner les tours, ce sera le plus important pour nous."

Pérez a aussi contredit l’un de ses patrons, le consultant Mario Andretti, qui jugeait les deux pilotes de l’équipe un peu rouillés !

"Je suis plutôt satisfait de ma performance. Dès mon retour, j’ai retrouvé le rythme en quelques jours seulement, et je pense être en pleine forme au niveau du pilotage. Honnêtement, je pense que nous avons été très performants. J’étais particulièrement content de mon week-end à Melbourne. Ma première qualification m’a donné entière satisfaction. En course, nous avons connu des situations très différentes. Nous avons subi de nombreux dégâts, ce qui a compliqué les choses."

"Shanghai n’a pas été un week-end simple non plus, et j’ai eu beaucoup de dégâts en course. On peut donc dire que je n’ai pas pu disputer un week-end complet."