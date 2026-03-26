Crawford a fait ’quelques centaines de tours’ dans le simulateur pour se préparer

Aston Martin F1 n’a pas des perspectives très réjouissantes en marge du Grand Prix du Japon, mais le membre de l’équipe qui aura le sourire est très certainement Jak Crawford, puisque le pilote de réserve de l’équipes s’apprête à disputer ses premiers EL1 de la saison.

Le faire sur le circuit de Suzuka, qui est l’un des tracés les plus cotés au monde, rend l’Américain heureux, même s’il ne sait pas si sa préparation sera suffisante, alors que l’AMR26 est une voiture difficile à piloter.

"C’était génial, j’ai toujours voulu piloter sur ce circuit, et c’est une piste de rêve sur laquelle je n’ai pas roulé. Il n’y a pas beaucoup de circuits sur lesquels je n’ai pas roulé, mais il en fait partie, et c’est très cool. Ce sera ma première fois au volant en 2026 donc j’étais heureux d’entendre cette nouvelle et j’ai travaillé dans le simulateur" a déclaré Crawford.

"Je ne suis allé dans le simulateur qu’à partir de vendredi jusqu’à mon départ pour le Japon. Mais j’ai pu faire quelques centaines de tours, je me suis familiarisé avec le circuit et je me sens donc bien préparé."

"De mon côté, je veux être propre, faire des tours, donner des retours techniques. On va essayer de faire le maximum de tours possibles, on a des choses à tester et essayer, mais l’idée sera de faire des tours autant que possible."

Malgré les difficultés de l’équipe, Crawford se concentre surtout sur ce qu’il peut apporter à l’équipe grâce à sa connaissance du simulateur, mais aussi ce qu’il peut en tirer personnellement en roulant dans une Formule 1.

"J’ai un bon feeling, c’est une bonne opportunité pour moi et je suis heureux à chaque fois que je monte dans la voiture. Je veux essayer de travailler la corrélation avec le simulateur, je ne serai pas influencé par ce qui s’est passé avant et je vais essayer de donner de bons retours avec un esprit frais."