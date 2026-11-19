Esteban Ocon pourrait retrouver le volant d’une Formule 1 plus rapidement que prévu. Écarté par Haas dans des circonstances particulièrement tendues lors du Grand Prix de Mexico, le Français serait sur le point de rejoindre Aston Martin en qualité de troisième pilote pour la saison 2027. Selon les informations du paddock de Las Vegas, un accord aurait déjà été trouvé entre les deux parties et Ocon pourrait même participer aux essais de fin de saison à Abu Dhabi. Une opportunité qui lui permettrait de rester dans le paddock et, potentiellement, de se positionner pour un retour comme titulaire à l’avenir.

L’avenir d’Esteban Ocon en Formule 1 pourrait finalement s’écrire chez Aston Martin. Alors que le Français a brutalement quitté Haas lors du week-end du Grand Prix de Mexico, plusieurs semaines avant la fin prévue de sa collaboration avec l’équipe américaine, il aurait trouvé un accord avec l’écurie de Lawrence Stroll pour devenir son troisième pilote.

D’après RN365, qui cite ses propres sources, le vainqueur du Grand Prix de Hongrie 2021 serait ainsi appelé à épauler Fernando Alonso et Lance Stroll dès la saison prochaine, dans un rôle qui lui permettrait de conserver un lien direct avec la compétition.

Mais son arrivée pourrait se concrétiser encore plus rapidement. Ocon serait en effet pressenti pour prendre le volant de l’Aston Martin lors des essais organisés après le dernier Grand Prix de la saison, à Abu Dhabi. Son recrutement devrait être officiellement annoncé d’ici cette échéance.

Le Français aurait d’ailleurs récemment effectué son moulage de baquet, et toutes les dispositions nécessaires seraient désormais prises pour lui permettre de participer à cette séance d’essais.

Un premier roulage dès Abu Dhabi pour préparer 2027 ?

Pour Aston Martin, intégrer Ocon avant même le début de la saison prochaine présenterait plusieurs avantages.

Fernando Alonso devrait se concentrer sur la préparation de son programme au Dakar après la dernière manche du championnat. Si Lance Stroll resterait disponible pour participer aux essais, l’équipe pourrait profiter de cette occasion pour recueillir les impressions de son futur troisième pilote.

Ocon possède en effet une expérience récente des monoplaces répondant à la réglementation 2026, puisqu’il a disputé l’essentiel de la saison au volant de la Haas.

La voiture américaine s’étant montrée plus compétitive que l’Aston Martin cette année, les observations du Français pourraient constituer une source d’informations intéressante pour orienter le travail de l’équipe britannique en vue de 2027.

Une première prise en main de l’AMR26 lui permettrait également de découvrir les méthodes de travail de sa nouvelle équipe et de commencer son intégration technique avant la prochaine saison.

Rien n’est cependant encore officialisé. L’entourage du pilote a refusé de commenter ces informations, sans toutefois les démentir.

Interrogé en marge du Grand Prix de Las Vegas, un porte-parole d’Aston Martin a également refusé de confirmer l’existence d’un accord.

"Nous sommes régulièrement approchés par des pilotes qui souhaitent rejoindre Aston Martin, mais conformément à notre politique, nous ne commentons pas les rumeurs et les spéculations."

Une séparation brutale avec Haas au Mexique

Cette possible arrivée chez Aston Martin interviendrait seulement quelques semaines après une rupture particulièrement mouvementée entre Esteban Ocon et Haas.

L’équipe américaine avait déjà annoncé, plusieurs semaines auparavant, qu’elle ne conserverait pas le Français au-delà de la saison 2026.

Mais alors que leur collaboration devait initialement se poursuivre jusqu’au dernier Grand Prix, la situation s’est brusquement dégradée lors du week-end de Mexico.

Ocon a encore participé aux activités du vendredi avant d’être écarté entre cette journée et celle du samedi.

Selon les informations rapportées, des tensions déjà importantes entre les deux parties auraient débouché sur une altercation après les essais libres 2.

Haas aurait alors décidé de retirer immédiatement le Français de son baquet, avant de mettre définitivement fin à son contrat quelques jours plus tard.

Ryo Hirakawa a été appelé pour le remplacer lors du reste du week-end mexicain, tandis que Rafael Câmara, recruté pour succéder à Ocon en 2027, a effectué ses débuts en Grand Prix au Brésil.

Cette rupture anticipée a laissé le Français sans volant pour les dernières courses de la saison, alors qu’il espérait encore démontrer sa valeur avant de trouver une nouvelle opportunité.

Depuis son départ, Ocon a répété à plusieurs reprises qu’il ne considérait pas son aventure en Formule 1 comme terminée et qu’il souhaitait revenir sur la grille de départ aussi rapidement que possible.

Cadillac a fermé une porte, Aston Martin pourrait en ouvrir une autre

Dans les jours qui ont suivi sa séparation avec Haas, le nom d’Ocon a notamment circulé du côté de Cadillac.

L’équipe américaine semblait représenter une éventuelle possibilité pour le Français, mais cette piste s’est refermée mercredi, à Las Vegas, avec la confirmation du maintien de Valtteri Bottas pour la saison prochaine.

Aston Martin apparaît désormais comme une solution plus concrète, d’autant que les contacts entre les deux parties ne sont pas récents. Il avait déjà été révélé, aux alentours du Grand Prix d’Autriche, que le pilote français discutait avec l’équipe dirigée par Lawrence Stroll.

À cette époque, Ocon espérait encore obtenir un baquet de titulaire, notamment dans l’hypothèse où Fernando Alonso déciderait de prendre sa retraite à la fin de la saison 2026.

Le double champion du monde ayant finalement choisi de poursuivre sa carrière en 2027, cette possibilité ne s’est pas concrétisée.

Le poste de troisième pilote constituerait donc aujourd’hui la principale opportunité disponible pour Ocon au sein de l’équipe britannique.

Une place stratégique dans l’attente d’une éventuelle retraite d’Alonso

Même si ce rôle ne lui permettrait pas de participer régulièrement aux Grands Prix, il pourrait représenter une étape importante dans la volonté d’Ocon de retrouver un volant de titulaire.

À 45 ans, Fernando Alonso reste le pilote le plus âgé de la grille et a reconnu avoir sérieusement envisagé de prendre sa retraite à l’issue de la saison 2026.

L’Espagnol a finalement décidé de poursuivre pour une année supplémentaire, mais son avenir au-delà de 2027 demeure incertain.

En intégrant Aston Martin comme troisième pilote, Ocon pourrait ainsi se placer parmi les candidats à sa succession si le double champion du monde décidait de quitter définitivement la Formule 1 à la fin de la saison prochaine.

Le Français disposerait également d’un atout supplémentaire : ses excellentes relations avec la famille Stroll.

Ocon entretient notamment une amitié étroite avec Lance, considéré comme l’un de ses amis les plus proches aussi bien dans le paddock qu’en dehors des circuits. Cette proximité pourrait faciliter son intégration au sein d’une structure dans laquelle il aurait l’occasion de préparer un éventuel retour à la compétition.