Haas F1 a connu une séance de qualifications frustrante au Grand Prix de Las Vegas, malgré une stratégie originale destinée à maximiser les chances de Rafael Câmara. Déjà condamné à partir en dernière position en raison de pénalités liées à son groupe propulseur, Oliver Bearman a sacrifié sa propre séance pour offrir l’aspiration à son jeune coéquipier. Une initiative parfaitement exécutée selon Ayao Komatsu, mais qui n’a pas suffi à permettre au Brésilien d’atteindre la Q2. Le directeur de Haas a surtout reconnu une erreur de son équipe, responsable d’un tête-à-queue de Câmara dès sa première tentative.

Haas n’a pas réussi à placer l’une de ses monoplaces en Q2 lors des qualifications du Grand Prix de Las Vegas, 21e manche du championnat du monde 2026 de Formule 1.

Rafael Câmara a signé le 17e temps de la séance, tandis qu’Oliver Bearman a terminé 22e. Le Brésilien bénéficiera toutefois des pénalités infligées à d’autres concurrents pour gagner deux positions et s’élancer 15e lors de la course de 50 tours disputée sur le Las Vegas Strip Circuit.

De son côté, Bearman devra partir en dernière position en raison de pénalités liées à son groupe propulseur. Une situation qui a conduit Haas à adopter une approche inhabituelle en qualifications, en mettant le Britannique au service de son coéquipier.

Sachant que Bearman ne pourrait de toute façon pas améliorer sa position de départ, l’écurie américaine a décidé d’utiliser sa présence en piste pour offrir une aspiration à Câmara et lui permettre de gagner du temps dans les longues lignes droites du circuit.

Malgré cette aide, le débutant brésilien n’a pas réussi à franchir le cap de la Q1. Son meilleur tour, réalisé avec son deuxième train de pneus tendres Pirelli, a été chronométré en 1’36"220.

Bearman sacrifie ses qualifications pour aider Câmara

Oliver Bearman savait avant même le début de la séance que son résultat en qualifications n’aurait aucune incidence sur sa position de départ.

Le Britannique a donc accepté de jouer un rôle essentiellement collectif, avec l’objectif d’aider Câmara à se qualifier pour la Q2 grâce à l’aspiration.

"Comme j’ai une pénalité, je partirai dernier quelle que soit notre position en qualifications. J’essayais donc de faire de mon mieux pour aider Rafa et, malheureusement, nous n’étions pas vraiment assez rapides pour atteindre la Q2."

"Le plan était de disputer la Q1 normalement, puis de pouvoir offrir l’aspiration à Rafa en Q2. Mais, en tant qu’équipe, nous n’avons pas été très rapides ce week-end."

Malgré cette déception, Bearman préfère désormais se concentrer sur la course, où il espère que les circonstances lui permettront de remonter depuis le fond de la grille.

"C’est demain que les choses amusantes commencent, alors j’espère que ce sera une course passionnante pour nous."

Câmara victime d’un tête-à-queue dès sa première tentative

Pour Rafael Câmara, la séance a également été perturbée par un incident survenu dès son premier tour rapide.

Le débutant brésilien a perdu le contrôle de sa monoplace au premier virage après avoir simplement effleuré la pédale de frein.

Un comportement inattendu qui l’a immédiatement envoyé en tête-à-queue et l’a privé d’une occasion précieuse de réaliser un chrono compétitif.

"Ce n’était vraiment pas une séance facile. Lors du premier tour, nous avons eu un problème au premier virage : j’ai simplement effleuré les freins et je suis immédiatement parti en tête-à-queue. Nous devons donc examiner cela."

L’incident a été particulièrement pénalisant pour un pilote encore en phase d’apprentissage, qui cherche à accumuler les kilomètres et à gagner progressivement en confiance au volant de sa Formule 1.

"Chaque fois que vous pilotez et accumulez du kilométrage, vous vous sentez plus à l’aise. J’essaie donc simplement de me préparer de la meilleure manière possible."

Le Brésilien ne veut pas non plus tirer de conclusions définitives de cette élimination précoce. Avec une 15e place sur la grille, il espère profiter des nombreux événements susceptibles de se produire pendant les 50 tours de course.

"Une course de Formule 1 est toujours longue et beaucoup de choses peuvent se passer. Nous allons donc tout analyser pour être prêts à repartir."

Komatsu reconnaît une erreur de Haas dans l’accident de Câmara

Ayao Komatsu n’a pas cherché à dissimuler sa frustration après cette double élimination.

Le directeur de Haas savait que les chances de franchir la Q1 seraient limitées, mais il estime que l’équipe avait mis en place une stratégie cohérente pour tenter d’y parvenir.

"Cela a été une séance de qualifications difficile. Avant même son début, nous savions que ce serait très serré pour sortir de la Q1 et, compte tenu de la pénalité d’Ollie, nous avons décidé de sacrifier ses qualifications pour donner à Rafa les meilleures chances possibles."

Sur ce point, Komatsu s’est montré satisfait du travail collectif réalisé par Haas, notamment de la coordination entre les pilotes et leurs ingénieurs pour maximiser l’effet de l’aspiration.

"Pour atteindre cet objectif, je pense que la coordination et la communication de l’équipe ont été très bonnes. Et je ne pense pas que nous aurions pu offrir une meilleure aspiration lors de ce dernier tour. C’était donc vraiment positif."

En revanche, le Japonais a reconnu une défaillance importante dans la préparation de la monoplace de Câmara.

Selon les premières analyses, l’équipe n’aurait pas communiqué au pilote les bons réglages à sélectionner sur son volant avant sa première tentative.

"Ce qui n’est pas positif, en revanche, c’est la raison pour laquelle Rafa est sorti de la piste lors de son premier tour. Ce n’était pas sa faute, c’était la nôtre. Il semble que nous ne lui ayons pas donné les bons réglages des commutateurs, ce qui a provoqué un blocage des roues arrière et l’a envoyé en tête-à-queue."

Komatsu s’est montré d’autant plus contrarié qu’un problème similaire s’était déjà produit lors de la troisième séance d’essais libres. L’écurie n’a donc pas réussi à empêcher la répétition d’une difficulté pourtant identifiée quelques heures auparavant.

"Ce n’était pas acceptable, car nous avions déjà rencontré un problème similaire en EL3. D’une certaine manière, nous avons eu de la chance de nous en sortir sans détruire la voiture, car les dégâts auraient pu être très importants."

Pour Komatsu, cet incident illustre la nécessité d’améliorer la communication interne de Haas, particulièrement lorsque l’équipe doit accompagner un jeune pilote encore en pleine progression.

Le tête-à-queue de Câmara lui a fait perdre l’une des trois occasions dont il disposait pour réaliser un tour rapide en Q1. Or, selon son directeur, chaque tentative supplémentaire aurait pu lui permettre de gagner un temps précieux.

"C’était un problème de communication, et nous devons vraiment nous améliorer sur ce point. Cela a ensuite privé Rafa de l’une des trois occasions dont il disposait pendant la séance. Et comme c’est un débutant, il progresse énormément à chaque tour."

"Je pense que si nous avions tout exécuté parfaitement, nous aurions pu passer en Q2. C’est donc frustrant."

"Nous devons apprendre collectivement et améliorer notre communication."

Pour la course, Komatsu s’attend à une nouvelle journée difficile, mais il rappelle que le circuit de Las Vegas peut facilement provoquer des erreurs et redistribuer les cartes.

"Ce sera une course difficile demain, mais comme nous l’avons vu, il est très facile de commettre des erreurs ici. Nous devons donc travailler en équipe et réaliser une course propre."