Nouvelles règles, nouveaux dangers : Lawson tire aussi la sonnette d’alarme

Les nouvelles règles moteur de la Formule 1 continuent de susciter des interrogations et des inquiétudes. Liam Lawson a ainsi mis en lumière un risque bien réel lié à la gestion de l’énergie, estimant qu’il est presque impossible d’éviter une voiture qui se met soudainement à recharger sa batterie en ligne droite.

Avec l’introduction des nouvelles unités de puissance, les écarts de vitesse entre les monoplaces peuvent être considérables selon le niveau de charge électrique disponible. Un phénomène qui crée des situations particulièrement délicates en piste : les pilotes à court d’énergie deviennent des cibles faciles pour ceux disposant encore de batterie, multipliant les quasi-accrochages.

Le problème est accentué par le fait que toutes les équipes n’adoptent pas les mêmes stratégies de déploiement et de récupération d’énergie. Dans cette phase d’adaptation, chaque structure explore ses propres solutions, rendant les comportements en piste encore plus imprévisibles.

Chez Racing Bulls, Liam Lawson confirme que ces choix sont assumés en interne : l’équipe privilégie ses propres décisions quant aux moments où charger et déployer l’énergie, plutôt que de s’aligner sur les tendances observées ailleurs.

Mais cette diversité stratégique n’est pas sans conséquence.

"Pour le moment, c’est assez incohérent," explique-t-il. "Nous faisons beaucoup de choses différentes. Évidemment, nous prenons nos propres décisions sur le moment où nous rechargeons et déployons, et cela varie énormément selon les équipes et les motoristes."

Dans ce contexte, le pilote néo-zélandais alerte sur les dangers liés aux écarts de vitesse soudains, en particulier en mode ligne droite (SM).

"Cela dépendra évidemment de ce que la FIA décidera de faire, mais pour l’instant, il y a beaucoup de différences auxquelles nous devons faire très attention, car vous pouvez être en train de revenir très vite sur une voiture, et soudain elle commence à recharger, alors que vous êtes juste derrière avec le SM ouvert."

Et la marge de manœuvre est extrêmement réduite : "Il n’y a pas grand-chose que vous puissiez faire pour l’éviter."

Liam Lawson a aussi admis que piloter les nouvelles monoplaces pouvait s’avérer préoccupant sur certaines portions d’un circuit.

En Australie notamment, le mode ligne droite a été activé entre les virages 8 et 9, réduisant considérablement l’appui aérodynamique dans cette portion de circuit rapide et sinueuse.

Cette modification a suscité des critiques de la part des pilotes en raison de la perte importante d’appui, et d’autres inquiétudes ont été soulevées, notamment concernant les départs et les démarrages lents, ce qui fait craindre un accident majeur.

Interrogé sur les solutions possibles pour remédier à ces problèmes, Lawson a déclaré : "Ce n’est pas simple. Je n’en ai aucune idée."

"Nous devons gérer de nombreux éléments pendant la course."

"Le système SM dans les zones à haute vitesse, là où l’on aborde les virages, est un autre facteur à prendre en compte. Essayer de piloter dans ces conditions peut s’avérer très risqué."

Selon Lawson, les pilotes doivent également gérer leur énergie tout au long du tour, ce qui représente un danger en soi.

"La différence de vitesse en bout de ligne droite, entre les voitures qui attaquent et celles qui ne le font pas pour dépasser... nous sommes en plein apprentissage."

"Beaucoup de ces problèmes ne se règleront pas facilement. C’est un défi que nous devons tous relever en ce moment."