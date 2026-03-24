La F1 s’est-elle trop inspirée de la Formule E à cause de Wolff ?

Le fondateur de la Formule E, Alejandro Agag, estime que Toto Wolff a joué un rôle déterminant dans l’introduction des nouvelles unités de puissance en Formule 1, pointant du doigt une influence directe de la discipline 100 % électrique sur la catégorie reine.

Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, la Formule 1 a opéré un virage majeur en adoptant une répartition à parts égales entre puissance électrique et moteur à combustion interne. Une évolution qui ne fait pas l’unanimité dans le paddock, loin de là.

Plusieurs pilotes de premier plan, dont Max Verstappen et Lando Norris, ont exprimé de vives critiques à l’égard de ces règles, n’hésitant pas à établir des parallèles avec la Formule E.

Un rapprochement que ne dément pas Alejandro Agag, bien au contraire.

Mercedes, engagé officiellement en Formule E jusqu’à l’été 2022 - au terme de la saison 8 - y a connu un succès notable en tant qu’équipe d’usine pendant trois saisons, décrochant deux titres consécutifs chez les pilotes et les constructeurs.

Selon Agag, le retrait de la marque allemande à l’aube de l’ère Gen3 n’était pas anodin.

"Lorsque Mercedes est partie d’ici, c’était parce qu’ils voulaient prendre ce qui existait en Formule E et l’amener en Formule 1," a-t-il déclaré.

Pour l’Espagnol, l’influence de Toto Wolff est centrale dans cette transformation technique de la F1.

"La force principale derrière ce que nous voyons aujourd’hui en Formule 1, c’est Mercedes et Toto Wolff."

Agag poursuit en décrivant un transfert d’idées assumé : "Toto était ici, il a vu ce qui était en place et il s’est dit : ’Je vais amener cela en Formule 1 et, en quelque sorte, combiner la Formule 1 et la Formule E’. Et comme c’était son idée, il bénéficie aujourd’hui d’un avantage, ce qui est évident dans l’écart avec les autres."

Une situation que le dirigeant juge préoccupante pour l’identité même de la discipline.

"Je ne pense pas que ce soit une bonne chose pour la Formule 1. Le sport devrait revenir davantage à la combustion, aux moteurs V8, à plus de bruit… et laisser la Formule E comme championnat entièrement électrique. Actuellement, elle se situe entre les deux : ce n’est ni l’un ni l’autre."