’Nous sommes passés à autre chose’ : un ancien ingénieur critique le V10

La Formule 1 ne pourra surement pas aller plus loin dans l’électrification de ses moteurs, après la réglementation 2026 qui offrira 50 % de puissance thermique, et 50 % de puissance électrique. Roger Griffiths, le directeur d’Andretti Global en Formule E, pense que la F1 s’est heurtée à cette limite lorsqu’elle a conçu une réglementation qui se voulait plus moderne.

En revanche, il reste sceptique quant à un retour du V10 en Formule 1. Selon cet ancien directeur du programme compétition de Honda, les moteurs à dix cylindres font partie du passé et n’auraient que peu de pertinence dans des monoplaces modernes.

"J’ai passé quelques années en Formule 1 et je me souviens certainement de m’être tenu sur le muret des stands, les oreilles bourdonnant de douleur à cause des V10 qui passaient" a déclaré Griffiths. "Je pense que nous sommes passés à autre chose, et le V10 est une expérience très émotionnelle."

Et de rappeler que la Formule E a une exclusivité pour l’exploitation de monoplaces 100 % électriques : "Ce n’est peut-être pas très connu dans cette salle, mais il y a une limite à l’électrification de la Formule 1. Nous sommes le seul championnat monoplace au monde qui peut être 100 % électrique."

"C’est une chose à laquelle nous restons fidèles. C’est au cœur de notre ADN. La technologie que nous voyons aujourd’hui dans les voitures de Formule E rivalise avec tout ce qui existe dans le domaine de la course automobile."

"Nous sommes donc très heureux d’être là où nous en sommes. Je pense qu’être indépendant de ce que fait la Formule 1 est une excellente chose pour nous. Nous resterons fidèles à notre voie et nous les laisserons décider de ce qu’ils veulent faire."