Une Formule 1 devenue ’impossible à suivre’ ? Marko a renoncé à son écran des données

Le Dr Helmut Marko estime que les nouvelles réglementations 2026 de la Formule 1 sont devenues si complexes à suivre en temps réel qu’il a renoncé à l’utilisation d’un second écran de chronométrage pendant les Grands Prix. L’ancien conseiller de Red Bull, âgé de 83 ans, figure parmi les critiques les plus virulents du nouveau règlement hybride, qui accentue fortement la gestion de l’énergie et de la batterie au détriment de la lecture traditionnelle des courses. Selon lui, même les observateurs les plus expérimentés peinent désormais à comprendre le déroulement des épreuves en direct.

Dans ce contexte de complexification croissante de la discipline reine, Marko déplore une perte de lisibilité globale, aussi bien pour les équipes que pour les spectateurs. Alors que la Formule 1 doit composer avec un équilibre fortement modifié entre énergie électrique et thermique, l’Autrichien plaide déjà pour un retour progressif à une architecture moteur plus simple. Il estime également que certains aspects fondamentaux du spectacle sont aujourd’hui masqués par la gestion énergétique.

Interrogé par De Telegraaf, Helmut Marko a expliqué avoir modifié sa manière de suivre les courses.

"Au début, j’avais deux écrans, mais maintenant je regarde sur une seule télévision," a-t-il confié. "Un deuxième écran avec les temps n’avait plus vraiment de sens, car on ne peut pas voir qui a une batterie pleine et qui ne l’a pas."

Pour l’Autrichien, le problème ne se limite pas uniquement à la complexité des règles, mais aussi au manque d’informations exploitables en temps réel.

"La Formule 1 n’est plus simple comme elle l’était," a-t-il déploré. "Mais même avec toutes les informations à notre disposition, je crois que cela resterait trop complexe pour les fans et peut-être même pour des personnes chevronnées comme moi."

Dans cette optique, Helmut Marko espère que les évolutions techniques prévues pour 2027 puis pour le début de la prochaine décennie permettront de revenir à une philosophie plus lisible.

La Formule 1 travaille déjà sur des ajustements pour 2027, avec une réduction progressive de la part d’énergie électrique afin d’aboutir à une répartition plus proche de 60 % thermique et 40 % électrique, contre un modèle initialement prévu à 50-50. De quoi régler, a priori, les phases de super clipping et lift and coast pour de bon.

Mais Marko veut plus : "J’espère que les moteurs V8 seront bientôt de retour," a-t-il affirmé, en référence au projet de la FIA, soutenu déjà par la plupart des constructeurs impliqués. Seuls Audi et Honda n’ont pas encore commenté les propos de Mohammed Ben Sulayem.

Avant de se projeter aussi loin, il y a bien entendu un championnat en cours. Et malgré un début de saison difficile pour son ancienne équipe Red Bull dans ce nouveau cycle, Helmut Marko continue de défendre le niveau exceptionnel de Max Verstappen, qu’il considère capable de compenser les limites de la monoplace.

"Red Bull est en retrait par rapport aux autres équipes de pointe, mais Max a tout de même réussi à placer la voiture en première ligne à Miami," a-t-il rappelé. "S’il a le bon matériel, il apporte quelque chose d’extra que personne d’autre n’est capable de produire."

Les performances du Néerlandais lors des 24 Heures du Nürburgring n’ont fait que renforcer cette conviction. Marko n’a d’ailleurs pas hésité à encenser son pilote après sa prestation ce week-end.

"Max est peut-être le meilleur pilote de tous les temps," a-t-il déclaré.

"Il l’a une nouvelle fois prouvé de manière éclatante sur la Nordschleife. Cette performance est extrêmement positive pour son image," a-t-il conclu.