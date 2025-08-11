Wolff espère qu’une ’porte va s’ouvrir’ pour un retour de Bottas en F1

Toto Wolff a exprimé son soutien à Valtteri Bottas pour un retour en tant que titulaire en Formule 1, en espérant qu’il aura une chance en 2026. Le directeur de Mercedes F1 est satisfait d’avoir le pilote finlandais en tant que réserviste et conseiller pour Andrea Kimi Antonelli, mais il pense qu’il serait tout aussi bien dans un rôle de titulaire.

"Valtteri fait partie de la famille Mercedes depuis très longtemps" a déclaré Wolff. "C’est un pilote qui, si certains de nos pilotes avaient une intoxication alimentaire, serait absolument dans le rythme en montant dans la voiture, et c’est génial de savoir que votre pilote de réserve et troisième pilote est aussi rapide que possible."

Bottas a couru pour Stake la saison dernière, mais Nico Hülkenberg et Gabriel Bortoleto ont pris le relais. Avant ça, il a passé cinq saisons aux côtés de Lewis Hamilton chez Mercedes et a remporté dix Grands Prix.

Ces derniers mois, Bottas a été fortement lié à Alpine ainsi qu’à la nouvelle équipe Cadillac, qui débutera en F1 la saison prochaine et qui semble faire du Finlandais sa priorité, ce qui plait à Wolff : "Mais évidemment, en ce qui concerne Valtteri, il mérite un volant de course, et j’espère que cette porte va s’ouvrir. Et il faut juste garder un œil sur cela."