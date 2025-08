Norris savait qu’il ne fallait ’pas faire d’erreur’ pour gagner son ’pari’ et la course

Lando Norris a rattrapé un départ raté avec une stratégie à un arrêt qu’il a réussi à faire fonctionner, résistant à la remontée d’Oscar Piastri en fin de course. Le pilote McLaren F1 confirme son retour en forme et admet que la course a été très compliquée pour lui avec la menace de son équipier derrière lui.

"Je suis mort... je suis mort ! C’était difficile, on ne prévoyait pas un seul arrêt au début, mais après le premier tour on n’avait pas d’autre option pour revenir dans le coup. Mais dans le dernier relais, Oscar revenait et j’étais à fond. C’est d’autant plus gratifiant de signer un résultat parfait aujourd’hui" a déclaré Norris.

Le Britannique a décidé de tenter un arrêt après avoir perdu deux positions au départ et n’avoir réussi à en gagner qu’une sur Fernando Alonso. C’est là qu’il a rallongé son premier relais pour tenter un deuxième relais plus long en gommes dures.

"Je ne pensais pas que ça nous donnerait la victoire, mais plutôt que ça nous ferait remonter deuxième. Je savais que notre rythme était bon, déjà dans le premier relais derrière George, je ne pouvais pas passer mais le rythme était bon."

"Je savais que si j’avais de l’air propre et que je pouvais pousser, je pouvais faire fonctionner notre course, et c’est arrivé. C’est toujours un peu un pari, mais ça demande de ne pas faire d’erreur, de faire de bons tours et une bonne stratégie, et c’est ce qu’on a eu aujourd’hui donc je suis très heureux."

Maintenant qu’il est revenu à neuf points de la tête du championnat avec trois victoires en quatre courses, Norris semble avoir mis de côté ses erreurs et difficultés du début de saison. Cependant, il refuse de penser qu’il a l’avantage sur son équipier.

"Je pense que c’est tellement serré que c’est difficile de dire que la dynamique est d’un côté. On se bat bien, c’est amusant de lutter contre Oscar et c’est génial pour nous de signer un autre doublé et notre 200e victoire. Mais c’était beau de voir Oscar attaquer et j’ai hâte d’avoir d’autres courses comme ça."

Piastri était "du mauvais côté" de la stratégie

Oscar Piastri était frustré après la course mais il a vite compris pendant la course que la stratégie de son équipier allait lui compliquer la vie : "J’ai attaqué autant que je le pouvais. Après que j’ai vu Lando passer sur un arrêt, je savais que je devrais le passer en piste et ce n’est pas facile ici."

"On a essayé des choses, c’était un pari et malheureusement on était du mauvais côté. Mais l’équipe a fait un très bon travail, la voiture a repris vie dans la deuxième partie de course et elle a été bonne tout le week-end."

L’Australien a vite compris que son équipier allait choisir cette stratégie, lorsqu’il était coincé derrière Russell : "Oui et non. A ce moment-là, il n’avait pas grand chose à perdre, ce n’était pas une surprise énorme. Je ne sais pas si tenter l’undercut sur Leclerc à la fin était une bonne idée."

Piastri détaille ce qui lui a manqué pour gagner, même s’il a fait une tentative très risquée à la fin : "Je pense qu’on devait être plus proches d’une poignée de dixièmes et espérer une erreur de Lando pour y parvenir. Je savais que je devais le faire, on ne veut jamais attendre donc j’ai essayé mais ça n’a pas fonctionné."