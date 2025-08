Russell déplore une lutte ’à la limite’ avec Leclerc mais se satisfait du podium

George Russell a signé un podium qui était inespéré en début de week-end lors du Grand Prix de Hongrie. Le pilote Mercedes F1 a profité d’un bon rythme de sa monoplace et d’une course sans erreur pour aller chercher la troisième place en toute fin de course.

Cela ne s’est pas fait sans mal, après une lutte à la limite contre Charles Leclerc, qui lui a fermé la porte deux fois au freinage et a écopé de cinq secondes de pénalité. Après s’être qualifié quatrième à 0"053 de la pole hier, Russell est satisfait de sa prestation en course.

"Je suis très heureux de ma course aujourd’hui. La qualification était une surprise hier, le week-end a été une surprise et je suis heureux d’être de retour sur le podium même si ça a été limite avec Charles à certains moments" a déclaré celui qui monte sur son sixième podium de la saison.

Le Britannique a analysé la défense de Leclerc et explique pourquoi une fois qu’il attaque, ce genre de manœuvre est particulièrement dangereuse. Il confirme d’ailleurs que la SF-25 et la W16 se sont touchées lors de l’attaque qui l’a vu prendre la troisième place.

"Quand on se décide à attaquer à l’intérieur, si le pilote devant se décale, on est déjà à la limite du grip et on n’a pas de place pour réagir, donc on s’est touchés la deuxième fois. Mais j’étais content d’y parvenir et c’est une bonne manière de terminer la course."