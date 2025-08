Norris bluffe Piastri pour signer en Hongrie la 200e victoire de McLaren F1

C’est l’heure de la course du Grand Prix de Hongrie de F1, la dernière avant une pause estivale de quatre semaines ! La 14e manche de la saison pourrait bien réserver des surprises, avec une météo menaçante (de la pluie pourrait arriver avant la fin de la course) ainsi qu’une hiérarchie surprenante en qualifications.

En effet, Charles Leclerc a battu les pilotes McLaren F1 pour la pole position, et il sera premier au départ avec Oscar Piastri à ses côtés. Lando Norris et George Russell seront en troisième position, alors que le top 4 était séparé par 53 millièmes de seconde !

La troisième ligne sera entièrement verte avec Fernando Alonso et son équipier chez Aston Martin, Lance Stroll. Gabriel Bortoleto est un surprenant septième tandis que Max Verstappen n’a pas pu faire mieux que huitième, sa pire qualification de la saison. Le Néerlandais pense d’ailleurs qu’il ne gagnera plus de course cette année.

Liam Lawson et Isack Hadjar ont placé les deux Racing Bulls sur la cinquième ligne de la grille. Oliver Bearman est 11e devant Lewis Hamilton, tandis que Carlos Sainz et Franco Colapinto seront sur la septième ligne au départ.

Andrea Kimi Antonelli s’est qualifié devant Yuki Tsunoda, puis Pierre Gasly et Esteban Ocon, tandis que Nico Hülkenberg est en dernière ligne malgré un temps en Q1 à moins de neuf dixièmes du meilleur chrono. Alex Albon ferme la marche.

14h20 : Yuki Tsunoda s’élancera du Grand Prix de Hongrie depuis la voie des stands après avoir installé un nouveau groupe motopropulseur à l’arrière de sa RB21.

14h27 : Malgré les propos alarmistes de Hamilton hier, disant que Ferrari devrait changer de pilote, Frédéric Vasseur le soutient et rappelle que la semaine dernière, sa course avait été louée par tout le paddock.

14h33 : McLaren a raté la pole mais ça n’empêche pas l’équipe de Woking d’impressionner. Pourtant, le casting initial avec deux jeunes pilotes et pas d’ingénieur star était celui d’une équipe d’outsiders, comme l’explique Andrea Stella, le directeur, non sans surprise.

14h39 : Une première averse se dirige vers le circuit et se retrouve à 60 km, tandis qu’un plus gros ensemble d’averse est environ à 85 km. Compte tenu de la vitesse d’évolution, la pluie pourrait atteindre le circuit avant la fin de course, mais rien n’est encore sûr.

14h51 : Verstappen n’est pas plus optimiste pour la course qu’il ne l’était pour la qualification : "Ce sera très difficile pour nous, je ne pense pas que ça sera mieux qu’hier, mais nous allons tout donner."

14h56 : Hamilton et Gasly ont des pneus durs au départ, espérant certainement ne pas s’arrêter avant une possible averse. A l’inverse, les Williams et Hülkenberg sont en tendres, tandis que le reste des pilotes est en pneus mediums.

14h59 : La température de l’air est de 22 degrés, et la piste n’est qu’à 34 degrés.

Départ : Très bon départ de Leclerc depuis la pole et de Norris en troisième place mais il se fait enfermer par Piastri, et Russell et Alonso le dépassent !

Tour 1 : Bortoleto dépasse Stroll et Lawson dépasse Verstappen ! Bearman a pris la dixième place à Hadjar.

Tour 2 : Piastri reste dans le sillage de Leclerc, et presque tous les pilotes ont moins d’une seconde de retard sur leur prédécesseur.

Tour 3 : Norris attaque Alonso et reprend la quatrième place, tandis que Leclerc a pris plus d’une seconde d’avance en tête avec le meilleur tour en 1’22"829. A noter que les pilotes Alpine sont les grands perdants du départ, Colapinto a perdu 4 places et pointe 18e, Gasly en a perdu 3 et est 19e.

Tour 4 : Leclerc accélère en 1’22"495 et porte son avance à 1"7. Verstappen est septième après avoir passé Stroll.

Tour 5 : Leclerc continue à progresser avec un 1’22"278, et son avance est de 2"2 sur Piastri. Russell est à 1"5 et Norris à 1"7. Alonso est à 2"3 et voit Bortoleto le menacer mais le Brésilien pourrait être pénalisé pour avoir bougé avant le départ. A noter que la pluie se rapproche, l’averse qui vient vers le circuit n’est plus qu’à 40 kilomètres du Hungaroring.

Tour 6 : Hülkenberg est aussi sous enquête pour avoir peut-être bougé trop tôt au départ, comme son équipier. Devant, Leclerc frôle les trois secondes d’avance. Hadjar se plaint de sa tête après avoir pris du gravier dans le casque.

Tour 7 : Norris signe le meilleur tour en course en 1’22"181 et revient à 1"1 de Russell. Alonso est à 5"5 et retient Bortoleto et Verstappen, mais aussi le reste du peloton. Hülkenberg s’est arrêté après son départ en tendres.

Tour 8 : Leclerc signe le meilleur tour en course en 1’22"046, battu par Piastri en 1’22"034... puis par Hülkenberg, en 1’21"978 avec ses mediums ! Bortoleto n’est pas pénalisé pour le départ anticipé, mais Hülkenberg est sous enquête, ce qui laisse penser que la direction de course s’est juste trompée de Sauber dans son premier rapport.

Tour 9 : Leclerc reprend le meilleur tour en 1’21"740. McLaren réfléchit à un seul arrêt avec Piastri mais il s’interroge de la tenue des pneus, même s’ils sont performants pour le moment. L’Australien pointe à 3 secondes de Leclerc. Norris est revenu dans le sillage de Russell et a maintenant 8"3 d’avance sur Alonso, Bortoleto, Verstappen et le reste du top 10.

Tour 10 : Norris reprend le meilleur chrono à Leclerc en 1’21"579 mais il reste bloqué derrière la Mercedes de Russell, qui revient légèrement sur Piastri. Hülkenberg écope de 5 secondes de pénalité pour avoir bougé avant le départ.

Tour 11 : Piastri revient à 2"6 de Leclerc qui se plaint de coupures, certainement moteur, et Russell perd de nouveau du temps sur la McLaren. Norris est toujours collé aux échappements de son compatriote - son ingénieur lui dit qu’il doit passer rapidement - et a maintenant 10"3 d’avance sur Alonso. Bortoleto, Verstappen, Stroll, Lawson et Bearman suivent toujours dans le top 10.

Tour 12 : L’écart est stable en tête, quel que soit le problème qui touche la voiture de Leclerc, ça ne le fait pas perdre en performance. A noter que derrière le top 10, on retrouve Hadjar 11e, devant Sainz, Antonelli, Hamilton, Ocon, Albon, Gasly qui a dépassé Colapinto, Tsunoda et Hülkenberg.

Tour 13 : Le ralenti montre que Hülkenberg a à peine bougé sur son emplacement avant le départ, mais cela a suffi pour le faire pénaliser.

Tour 14 : Leclerc retrouve trois secondes d’avance, tandis que Russell est à 2"8 de Piastri. Norris a laissé un peu d’air à ses pneus et sa voiture, à 1"5 de la Mercedes, et il a toujours 10"9 de marge sur Alonso. Bortoleto suit devant Verstappen qui a mis aussi un peu d’écart et pointe à 21 secondes du leader. Colapinto s’arrête et ressort dernier en pneus durs.

Tour 15 : Russell perd du temps sur Piastri et pointe à plus de 3 secondes. Dans le peloton, c’est Bearman qui a été décroché à plus de deux secondes de Lawson, mais il s’accroche à sa dixième place face à Hadjar. Ocon s’arrête également, tout comme Ocon. Le Français ressort en durs mais a perdu une place au profit de la Williams qui repart en mediums.

Tour 16 : Les écarts sont stables dans le quatuor de tête, mais Norris est de retour dans la zone de détection du DRS derrière Russell. Sainz passe à son tour par les stands, et il ressort 17e en pneus durs.

Tour 17 : Piastri remonte légèrement, à 2"6 de Leclerc. Russell est à 3"4 et Norris est de nouveau collé à la Mercedes. Alonso est à 12"1 et devance Bortoleto de 2"8. Verstappen est également détaché de la Sauber, à 2 secondes.

Tour 18 : Norris reprend un peu d’air et pointe à 1"2 de Russell. Verstappen s’arrête après avoir perdu du temps sur Bortoleto, et il ressort 16e derrière Hülkenberg, chaussé de pneus durs.

Tour 19 : Piastri s’arrête à son tour, tandis que Norris reçoit l’ordre de réduire de 5 tours son relais prévu : "Mes pneus sont morts", confirme-t-il. Piastri ressort cinquième en pneus durs, à 23 secondes de Leclerc et son ingénieur confirme qu’ils cherchent l’undercut.

Tour 20 : Ferrari n’a pas le choix et réagit, tout comme le fait également Russell. Norris reste en piste et prend la tête de la course. Leclerc ressort également en durs, avec 1"3 de marge sur Piastri ! Russell ressort derrière Bortoleto. Verstappen signe le meilleur tour en course en 1’21"388. Devant lui, Hülkenberg a dépassé Tsunoda.

Tour 21 : Norris reste encore en piste, tout comme Alonso qui retient Leclerc. Piastri signe le meilleur tour en course en 1’21"080 et revient à 1"5. Leclerc passe Alonso, tandis que Russell passe Bortoleto. Verstappen a passé Tsunoda qui s’arrête. Le Japonais chausse... des pneus tendres !

Tour 22 : Norris n’a que 12 secondes de marge sur Leclerc, et 14 sur Piastri. La stratégie du Britannique semble étonnante, car il est possible que ses rivaux ne fassent qu’un arrêt. Néanmoins, il ne perd pas de temps sur eux à chaque tour pour le moment. Russell reprend le meilleur tour en course en 1’20"850, et il remonte à raison de 3 secondes au tour sur Alonso, qui s’est fait passer par Piastri.

Tour 23 : Zak Brown, le PDG de McLaren, confirme que McLaren cherche encore le moyen d’optimiser la stratégie de Norris de là où il est actuellement. Il perd désormais plus d’une seconde au tour sur Leclerc et Piastri.

Tour 24 : McLaren confirme que Norris va soit faire le Plan A et étendre son premier relais, soit faire un Plan D, qui doit être plus compliqué. Verstappen se défait de Gasly après avoir passé Hülkenberg et il pointe 12e. Le radar semble pour le moment montrer que la pluie a dévié et que l’averse pourrait éviter le Hungaroring.

Tour 25 : Leclerc revient à 9 secondes de Norris, et Piastri est à 2"2 de Leclerc. Alonso perd du temps et voit Russell revenir. Verstappen dit à son équipe que l’arrêter à ce moment-là était "une très mauvaise idée. J’ai tellement de trafic", déplore-t-il.

Tour 26 : Piastri demande à son ingénieur s’il pourra faire un arrêt, et ce dernier lui répond que ce sera "difficile". C’est peut-être ça que cherche Norris, qui pourrait lui réussir cette stratégie.

Tour 27 : Norris n’a plus que 7"6 d’avance sur Leclerc, qui voit Piastri revenir à 1"7. Russell s’est défait d’Alonso et pointe à 7"5 de la McLaren. Bortoleto ne s’est pas encore arrêté et roule à 8"2 d’Alonso. Il devance Lawson, Bearman, Hadjar et Hamilton, qui se plaint d’être coincé dans ce groupe. Verstappen revient sur eux.

Tour 28 : Norris continue de perdre 1"2 sur Leclerc par tour, mais les deux hommes semblent désormais sur deux stratégies différentes. Leclerc envoie un message cryptique sur un changement fait par Ferrari avant la course : "Je peux maintenant sentir ce qu’on a fait avant la course. On doit discuter avant de faire ces choses."

Tour 29 : L’ingénieur de Norris lui dit qu’il tente une stratégie à un arrêt si le pilote se sent capable de faire 40 tours en pneus durs. Et le Britannique semble prêt à le tenter : "Pourquoi pas !" Chez Leclerc, c’est l’inquiétude : "On va perdre la course avec ces choses."

Tour 30 : L’ingénieur de Norris lui dit que Leclerc le rattrapera d’ici trois tours, et l’objectif va être de rentrer rapidement pour le Britannique, puisqu’il restera 40 tours à la fin de celui-ci. Verstappen a passé Hamilton mais l’a forcé à sortir de la piste. A voir si les commissaires vont réagir.

Tour 31 : Norris reste en piste pour réduire la durée de son deuxième relais, et il a 3"1 d’avance sur Leclerc. Piastri est troisième à 1"5 de Leclerc, et Russell est à 8"3 de l’Australien. Alonso perd du temps mais garde ses 8 secondes d’avance sur Bortoleto. Verstappen a passé Hadjar.

Tour 32 : Norris s’arrête ! Alors que la Ferrari revenait sur le Britannique, il rentre chausser des penus tendres. Et il ressort tout juste devant Alonso, à 18 secondes de Leclerc. L’incident entre Verstappen et Hamilton est noté par les commissaires.

Tour 33 : Leclerc garde 1"4 d’avance sur Piastri et 9"6 sur Russell. Norris est à 9 secondes de Russell et a repoussé Alonso à deux secondes.

Tour 34 : Gasly s’est arrêté et ressort dernier en mediums, avec donc un autre arrêt à faire ! Son relais en durs n’a pas duré assez longtemps pour faire un seul arrêt. Hadjar passe par les stands à son tour. Norris tourne pour l’instant dans le même rythme que Leclerc et reste à 18"9 de la Ferrari. Le Britannique a-t-il un objectif de temps pour ne pas perdre sur les leaders, ou est-il déjà à son maximum en gommes dures ? C’est là que se situe la clé de la course.

Tour 35 : Et Norris répond en partie en signant le meilleur temps en 1’20"752 ! En tête, l’écart entre les deux leaders est de 1"9. Piastri confirme qu’il devra s’arrêter encore avant la fin de la course.

Tour 36 : La mi-course vient de passer. Leclerc continue de mener devant Piastri, Russell et Norris qui accélère encoreen 1’20"726. Alonso suit devant Bortoleto, Stroll, Lawson, Verstappen et Hamilton. Hülkenberg est 11e devant Sainz, Albon, Ocon, Antonelli, Tsunoda, Bearman, Hadjar, Gasly et Colapinto qui vient de s’arrêter.

Tour 37 : Les commissaires enquêtent désormais sur l’incident entre Verstappen et Hamilton. Norris continue d’accélérer en 1’20"557, et il revient à 16"9 du leader. Stroll s’arrête et ressort 12e en durs.

Tour 38 : L’ingénieur de Russell lui dit qu’il fait de bons tours, et le Britannique n’a pas besoin de ces infos : "Laisse-moi simplement piloter !" Norris a fait une petite erreur et se fait rappeler à l’ordre par son ingénieur, mais il reste silencieux.

Tour 39 : Norris apporte la meilleure réponse avec un nouveau meilleur tour en course en 1’20"400. Il est à 15"1 de Leclerc qui tourne plus d’une seconde plus lentement, et Piastri est à 1"7 de la Ferrari de tête.

Tour 40 : Norris améliore encore en 1’20"301. A noter que Bortoleto et Lawson, sixième et septième, tournent dans les mêmes temps que Verstappen avec leurs gommes mediums du départ, alors que le Néerlandais a des pneus durs qui ont 21 tours. Et ils vont tous gagner une place car Alonso s’arrête et ressort derrière Verstappen avec des pneus durs.

Tour 41 : Alors que Piastri parlait de se concentrer sur Norris dans sa stratégie, Leclerc prend les devants et s’arrête ! Le Monégasque ressort quatrième en pneus durs, à 7 secondes de Norris. Bortoleto et Lawson s’arrêtent également, permettant à Verstappen de remonter cinquième. Alonso les repasse, totu comme Hamilton, et Bortoleto ressort huitième. Lawson est 12e, tandis que Stroll prend la neuvième place à Hülkenberg.

Tour 42 : Piastri a 9"2 d’avance sur Russell et 10"6 sur Norris, qui est revenu sur la Mercedes. Leclerc est déjà plus rapide que Norris et revient à 6"7. Dépasser Russell va être crucial pour Norris. Les commissaires veulent une audience entre Hamilton et Verstappen et donneront leur verdict après la course.

Tour 43 : Norris revient fort sur Russell et attaque, mais il reste derrière la McLaren. Leclerc a perdu un peu de temps. Red Bull tente de faire durer Verstappen sur les mêmes pneus jusqu’à la fin, mais le Néerlandais dit que ce ne sera pas facile et pour cause : il devra boucler 52 tours avec ses gommes !

Tour 44 : Hamilton s’est arrêté et ressort 16e en mediums. Russell s’arrête et laisse Norris en deuxième place à 10 secondes de Piastri, tandis que Leclerc est à 6"3 du Britannique. Russell ressort quatrième à 13 secondes de Leclerc. Hülkenberg s’est arrêté et a donc purgé sa pénalité de 5 secondes.

Tour 45 : Norris prend le meilleur tour en course en 1’20"146, et il reprend quasiment deux secondes à Piastri en un tour, et une demi-seconde à Leclerc.

Tour 46 : Piastri s’arrête, alors qu’il perdait beaucoup de temps sur ses rivaux, y compris sur Russell qui signe le meilleur tour en 1’19"409 ! Piastri garde 7"9 de marge sur la Mercedes, mais il est maintenant à 5"3 de Leclerc. Antonelli dépasse Sainz pour la dixième place.

Tour 47 : Norris garde son rythme et reprend du temps à Leclerc, qui pointe à 7"2. Piastri est à 4"8 de la Ferrari et semble plus rapide maintenant que ses pneus sont chauds. Russell continue à rouler en 1’19"6 et revient à 6"3 de Piastri. Verstappen est cinquième avec des pneus qui ont déjà 28 tours, et Alonso est sixième à 9"5 de la Red Bull. Bortoleto est septième devant Stroll, Lawson et Antonelli, dont les gommes ont déjà 24 tours.

Tour 48 : Piastri et Russell tournent désormais bien plus vite que Norris et Leclerc, qui ont un peu plus d’économies de gommes à faire. Verstappen concède 2 secondes aux plus rapide par tour, et Alonso revient à raison de sept dixièmes au tour. Bortoleto est dans le rythme d’Alonso et à 1"4 de l’Espagnol.

Tour 49 : L’écart entre les deux leaders est de 7"7, et Piastri est à 2"4 de la Ferrari. Verstappen abandonne son idée d’un relais de plus de 50 tours et s’arrête à son tour ! Le Néerlandias ressort en pneus durs en neuvième position, juste devant Antonelli. Bearman dit que sa voiture est cassée et il rentre au stand, certainement pour abandonner.

Tour 50 : Norris augmente son avance à 8"6 sur Leclerc, qui voit Piastri revenir dans la seconde ! Haas fait abandonner Bearman.

Tour 51 : Piastri se défait de Leclerc et prend la deuxième place, à 8"4 de Norris ! Leclerc est maintenant très lent et voit Russell revenir à 5"7. Alonso est à 38 secondes et retient Bortoleto, qui semble légèrement plus à l’aise derrière l’Aston Martin.

Tour 52 : L’écart va descendre entre les McLaren car Norris dépasse des retardataires.

Tour 53 : Il n’y a en effet plus que 6"7 entre Norris et Piastri. Leclerc est déjà à quatre secondes de Piastri et il n’a plus que 4"4 sur Russell.

Tour 54 : Leclerc est très mécontent de sa gestion de course et le fait savoir à son équipe : "C’est incroyablement frustrant, on a perdu toute la compétitivité. Si vous m’aviez écouté, on aurait trouvé une manière différente de gérer ces problèmes. Ce sera un miracle si on termine sur le podium !"

Tour 55 : Norris a 5"8 d’avance sur Piastri, et Leclerc est à 6"6 de l’Australien. Russell est désormais une menace visible dans le rétroviseur du Monégasque, puisqu’il revient à 2"6. Alonso tient le coup à 38 secondes et il a repoussé Bortoleto à 3 secondes. Verstappen est revenu sur Lawson mais peine à le dépasser.

Tour 56 : Norris confirme que s’il y a une voiture de sécurité, il voudra rentrer chausser des pneus tendres.

Tour 57 : Piastri fait l’effort et revient à 4"8 de son équipier. Leclerc est à 9"6 et n’a plus que 1"5 d’avance sur Russell. Verstappen bloque toujours sur Lawson en neuvième position.

Tour 58 : Il semble que la pluie soit totalement éloignée du circuit. Avec son avantage pneumatique, Piastri reprend une demi-seconde à Norris à chaque tour. A ce rythme, il reviendra derrière son équipier à 4 ou 5 tours de l’arrivée. Leclerc voit Russell dans sa zone de DRS.

Tour 59 : L’écart entre les McLaren est de 3"7 et Norris va arriver sur un groupe de quatre retardataires.

Tour 60 : Piastri n’a repris que deux dixièmes à Norris dans le dernier tour et l’écart est de 3"4. Derrière, Russell se heurte aux réglages plus rapides en ligne droite de Leclerc. Alonso est plus rapide que les deux hommes mais pointe à 37 secondes. Bortoleto est à 3"8, Stroll à 2"3 de la Sauber, et Lawson à 1"6. Verstappen est toujours dans la seconde de la VCARB du Néo-Zélandais.

Tour 61 : L’écart tombe à 2"8 entre Norris et Piastri. Les commentateurs anglais disent à Zak Brown que la jonction pourrait se faire dans cinq tours, et lui conseillent de ne pas trop se ronger les ongles : "Trop tard pour ça !" s’amuse le PDG de McLaren. Leclerc est à 17"9, et Russell est à 3 dixièmes.

Tour 62 : L’écart est de 2"2 entre les leaders. Russell se plaint d’un décalage de Leclerc dans le tour précédent et le dépasse finalement dans le premier virage, le Monégasque retente un blocage, en vain ! Dans le fond du classement, les Williams sont à l’agonie. Gasly et Hülkenberg dépassent Sainz et Albon en un tour et demi.

Tour 63 : Il n’y a plus que 1"7 entre les deux McLaren. Norris s’agace : "Le trafic va ruiner ma course !"

Tour 64 : Piastri revient à 1"2 et sa remontée semble inexorable.

Tour 65 : Norris n’a plus que 6 dixièmes d’avance sur Piastri : les deux leaders du championnat sont en bataille pour la victoire de cette 14e course de la saison !

Tour 66 : Hadjar est 11e à un tour, et une fois que les McLaren auront dépassé Antonelli, dixième, il y aura dix secondes d’air propre pour Norris face à Piastri.

Tour 67 : L’écart continue d’être autour d’une demi-seconde, et Antonelli a été dépassé, c’est donc une lutte entre les deux candidats au titre, qui pourraient en plus écarter presque définitivement Verstappen de la course à la couronne mondiale, puisque le Néerlandais est neuvième, toujours coincé derrière Lawson. Gasly prend 10 secondes de pénalité pour avoir causé une collision.

Tour 68 : Il reste trois tours et Piastri attaque mais doit rester derrière !

Tour 69 : Norris a fait une très bonne sortie de dernier virage mais Piastri tente quand même une attaque et bloque sa roue ! L’Australien manque d’accrocher son équipier en bout de ligne droite, ce qui serait vraiment incorrect. Il est rappelé à l’ordre, tandis que Leclerc a 5 secondes de pénalité pour ses décalages sur Russell.

Dernier tour : Norris résiste dans la ligne droite et reste en tête dans les premiers secteurs !

Arrivée : Victoire de Lando Norris ! Il termine la course avec 0"698 d’avance sur Piastri, et il revient à moins de dix points au championnat ! Russell retrouve le podium pour la première fois depuis le GP du Canada où il avait gagné.

Leclerc termine quatrième et sera très frustré. Alonso est un très beau cinquième, tandis que Bortoleto signe son meilleur résultat en carrière après l’avoir déjà fait la semaine dernière en terminant sixième ! Stroll complète un beau résultat pour Aston Martin en septième place.

Lawson est huitième et il a réussi à retenir Verstappen jusqu’à l’arrivée. Cela semble être la fin - ou presque - des espoirs de titre pour le Néerlandais. Il est d’ailleurs toujours sous enquête pour avoir envoyé Hamilton hors piste, à suivre dans la soirée sur Nextgen-Auto.com.

Antonelli arrache un point. Hadjar termine 11e devant Hamilton, Hülkenberg et Sainz, puis Albon. Ocon et Tsunoda suivent devant Colapinto et Gasly qui ferment la marche sur un circuit où le moteur tant décrié n’a pourtant aucune responsabilité.