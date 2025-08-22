Norris révèle ’le seul moment où il a été ému’ en début de saison 2025

Lando Norris a révélé qu’il est rarement ému quand il court, et qu’il a été particulièrement serein en ce début de saison, quoi qui ait pu lui arriver. Le pilote McLaren F1 raconte néanmoins qu’il a parfois ressenti une véritable émotion, et en profite pour détailler ce qu’il a ressenti à Monaco.

"Je ne suis pas du genre émotif" a déclaré Norris sur la chaîne Quadcast, évoquant un moment fort quand il a bouclé la Q3 en Principauté. "Parfois, j’ai envie de pleurer, mais je n’y arrive pas. À Miami, j’avais envie de pleurer, mais je n’ai pas pu ! Le seul moment où j’ai été ému, c’était quand j’ai décroché la pole à Monaco."

"Parfois, je veux me prouver que je peux y arriver... J’ai toujours été comme ça. La plupart des choses sont mentales. C’est presque le plus dur. Pour moi, le plus grand bonheur, c’est quand je me prouve quelque chose. C’est ce qui m’a toujours motivé et m’a permis de réussir."

Cette année, toutes mes qualifications ont été un peu moins bonnes que les années précédentes, et j’ai eu un peu plus de mal. De temps en temps, on peut se remettre un peu en question et se dire ’bon sang, est-ce que je ne suis plus aussi bon que l’année dernière, est-ce que j’ai perdu un peu de mon talent, ou est-ce parce que je ne ressens pas les bonnes sensations ?’"

Le Britannique est parfaitement conscient qu’il doit être au sommet de son art pour gagner en Formule 1, et il se félicite quand il y arrive : "Quand je suis réaliste, je suis au plus haut niveau mondial face aux meilleurs pilotes du monde. Si tout n’est pas parfait, je ne serai pas en pole position."

"Quand je suis allé à Monaco, le circuit le plus difficile de l’année, où tant de choses peuvent facilement mal tourner... là-bas, les qualifications sont la chose la plus importante au monde. Je suis parti et j’ai prouvé que j’avais toujours le niveau. Ce fut un moment très cool pour moi."