Leclerc : Les pilotes devront oublier ce qu’ils savent en 2026

Charles Leclerc suggère que les pilotes seront confrontés à un défi majeur dans leur carrière avec la toute nouvelle réglementation de la F1 la saison prochaine.

De nouvelles réglementations radicales concernant les châssis et les groupes motopropulseurs seront introduites, ce qui est considéré comme le plus grand changement de réglementation de l’histoire de la catégorie, vieille de près de huit décennies.

Si la Formule 1 conservera les moteurs turbo-hybrides, le championnat du monde mettra davantage l’accent sur l’énergie électrique.

La moitié de la puissance de la voiture proviendra du système hybride, et des carburants durables seront utilisés dans le moteur V6, toujours équipé d’un turbo.

Ce système sera complété par une réglementation aérodynamique révisée qui réduira énormément l’effet de sol au profit d’un retour à des planchers plats et à des ailerons mobiles.

La combinaison des modifications apportées à l’aérodynamique et aux moteurs promet un nouveau style de course.

Après son premier test en simulateur, Leclerc avait déclaré à la fin juin n’avoir pas été très convaincu par le plaisir qu’offre le pilotage.

"Disons que ce n’est pas la voiture de course la plus agréable que j’ai pilotée jusqu’à présent, mais nous sommes encore à un moment où le projet est relativement nouveau," disait-il.

"Mon espoir repose sur le fait qu’elle évoluera beaucoup au cours des prochains mois, mais je pense que ce n’est un secret pour personne que je pense que les règlements de l’année prochaine seront probablement beaucoup moins agréables à conduire pour les pilotes."

Alors après ces nouveaux tests avant la fermeture de l’usine pour la pause, qu’en pense-t-il ?

"C’est très, très différent de ce à quoi nous sommes habitués," a déclaré Leclerc après ses derniers tests au simulateur.

"Je pense que pour nous, pilotes, il y aura beaucoup de choses que nous devrons oublier de ce que nous avons appris au cours de notre carrière pour repartir de zéro."

"C’est un peu étrange, car, ayant pratiqué ce sport depuis l’âge de quatre ans, devoir effacer quelque chose de ma mémoire musculaire serait un peu étrange."

"Mais cela fait partie du jeu, et c’est en soi un défi d’essayer de réinventer un peu les règles et de trouver des performances dans d’autres domaines."

"J’ai hâte de relever ce défi, mais c’est très différent."

La question reste évidemment à poser : Ferrari sera-t-elle compétitive ?

"Je vois l’introduction du nouveau Règlement Technique comme une opportunité. J’espère sincèrement qu’il ouvrira un nouveau chapitre, d’autant plus que la Scuderia Ferrari n’est pas au sommet du championnat du monde depuis très longtemps."

"J’espère que ce moment viendra bientôt, avec moi au volant. Je l’espère sincèrement ; il y a beaucoup de travail à faire pour y parvenir, je le vois bien. Je ne sais pas si nous y parviendrons, mais je sais que nous donnerons tout ce que nous pouvons, comme toujours."