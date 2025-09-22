Norris répond aux critiques : je fais de mon mieux à chaque course

Lando Norris est d’accord sur le fait qu’il a manqué l’opportunité d’un meilleur résultat à Bakou ce dimanche, lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan. Le pilote McLaren F1 assure néanmoins qu’il a tout tenté, et qu’il considère de toute façon tout résultat autre qu’une victoire comme une occasion manquée.

Critiqué pour son dernier tour de qualification brouillon, puisqu’il était plus lent qu’en Q1, Norris rappelle qu’il a été le premier à prendre la piste sur un asphalte légèrement humide, ce qui lui a compliqué la vie. Mais il reconnait que c’était un choix et que celui-ci s’est avéré perdant, avec une septième place en qualifications qui a conditionné la fin de son week-end.

"Je fais de mon mieux à chaque course" a déclaré Norris. "Si on regarde bien, chaque course où j’ai terminé deuxième ou pire cette année a été une opportunité manquée. Alors les critiques... Je ne me soucie pas vraiment de la façon dont les gens perçoivent cela. Bien sûr, j’aurais dû faire mieux samedi, mais nous sommes sortis les premiers."

"C’était simplement notre décision, et nous en avons payé le prix. J’aurais pu faire autrement. J’aurais aussi pu finir dans le mur, rester dehors plus longtemps, et que quelque chose de pire se produise. J’ai eu le sentiment d’avoir été proche de maximiser la course. De l’extérieur, ce n’était peut-être pas évident, mais nous avons eu du mal avec le rythme."

"Nous n’étions pas trop optimistes concernant notre rythme en course. Clairement, on a un peu galéré. Je ne pense pas que le rythme soit mauvais, c’est juste trop difficile de dépasser. Je fais de mon mieux. Je sais que j’ai encore beaucoup de points à rattraper sur un très bon pilote (Oscar), un pilote incroyable. Je dois juste rester concentré."

Norris a montré de belles choses lors des essais, mais les qualifications et la course ont montré que la MCL39 atteignait ses limites, et que Red Bull comme Mercedes étaient plus rapides que McLaren.

"Je ne dirais pas que c’étaient de grosses difficultés. Sur le rythme pur, on n’était pas si mal ce week-end. J’étais encore rapide en EL1, EL2 et EL3. Les conditions compliquées, la pluie samedi, un peu de pluie, le fait d’être sorti en premier en piste, tout ça a contribué à rendre le week-end plus difficile."

"Concernant notre position en course… si j’étais parti deuxième, je pense que j’aurais terminé deuxième. Je ne pense pas qu’on avait le rythme de Red Bull, honnêtement. C’était très, très clair. Sur les circuits à faible appui, on semble encore en difficulté. On n’a toujours pas la confiance dont on a besoin."

"On peut être rapides, mais on n’arrive pas à répéter ces performances aussi souvent qu’il le faudrait, ni aussi souvent que Red Bull, par exemple. On a fait une saison incroyable, ne vous méprenez pas, mais il y a clairement des choses qui ne sont pas encore au niveau, et on doit continuer à travailler dessus."

Norris tempère les difficultés qu’a vécu Red Bull cette saison, après ce qui est la quatrième victoire de Verstappen, et il s’attend à gagner moins de courses en fin de saison : "Ce n’est pas souvent qu’ils sont lents. Donc je pense que les gens doivent arrêter d’être aussi surpris qu’ils soient rapides."

"Max gagnait déjà des courses au début de l’année, il aurait pu gagner la première, et il était assez proche de gagner la deuxième. Toute la saison, ils ont été rapides, la Red Bull est performante, ils ont apporté des améliorations à Monza qui semblent les avoir encore renforcés."

"Donc, ce n’est pas une surprise. On sait qu’ils ont une équipe incroyablement forte et qu’ils ont l’un des meilleurs pilotes de l’histoire de la F1. On ne s’attend à rien de moins. Ils vont nous compliquer la vie pour le reste de la saison, je pense. Mais nous savons aussi que, de notre côté, on a un peu souffert ici. À Monza, clairement, on n’était pas assez rapides."

"On a fait des progrès, mais dans les domaines où Red Bull a été si bon et dominant par le passé, ils le sont encore, et nous non. Aujourd’hui, quand je suivais la Red Bull, il y avait clairement des secteurs où ils étaient à un tout autre niveau par rapport à nous, et il faut qu’on comprenne pourquoi."