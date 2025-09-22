Russell : Si j’avais été malade comme ça à Singapour, j’aurais abandonné dès le vendredi

Discret mais très efficace : George Russell a livré à Bakou hier, une course à l’image de sa saison.

2e de l’épreuve après s’être défait de son coéquipier Andrea Kimi Antonelli comme de Carlos Sainz et Liam Lawson, le Britannique a signé déjà son 7e podium de l’année.

Quelle a été la clef de son excellent résultat ? Prolonger son premier relais en durs ?

« C’était juste d’éviter les ennuis, pour être honnête. Nous n’avons pas eu un week-end spectaculaire. Et, évidemment, Carlos a fait un travail incroyable, et Liam a aussi fait un excellent travail en se qualifiant devant nous. Mais toutes les voitures contre lesquelles nous nous battons habituellement ont en quelque sorte fait des erreurs ou ont sous-performé, et nous avons en quelque sorte ramassé les morceaux. »

« Donc, évidemment, très heureux de finir 2e, tout bien considéré. Mais aussi, les températures fraîches nous ont un peu aidés. C’est donc bien de capitaliser sur toutes ces choses. »

En course comme en qualifications, Mercedes F1 semble avoir récemment haussé le ton : mais la voiture argentée est-elle plus rapide le samedi ou le dimanche ?

« C’est très dépendant du circuit. Certainement, les conditions et le tracé du circuit convenaient probablement mieux à notre voiture que ce que nous verrons à Singapour. Mais le peloton est si compact et les dépassements sont assez difficiles. Il semble donc que n’importe qui peut faire un tour incroyable et se hisser dans le classement. Et, pour être honnête, c’est assez incroyable de voir des pilotes comme Carlos, Hülkenberg, Hadjar sur le podium. »

Malade, Russell aurait abandonné dès le vendredi si le GP avait été à Singapour

George Russell a d’autant plus de mérite qu’il était bien malade tout le week-end – ayant même une voix à la Barry White.

À quel point a-t-il souffert physiquement en qualifications ou en course ?

« Eh bien, heureusement, c’était Bakou. Même si c’est l’un des circuits les plus difficiles, mentalement et physiquement, c’est peut-être l’un des plus faciles. Je vais beaucoup mieux. »

« J’étais vraiment mal en point. Et, vous savez, si ça avait été Singapour, par exemple, j’aurais probablement abandonné dès le vendredi, pour être honnête, et je n’aurais probablement pas fait la course. »

« Donc, oui, un timing assez chanceux. Et je n’ai pas été malade depuis quelques années, en fait, donc tout m’est tombé dessus d’un coup, mais je suis sur la voie de la guérison. »

2e, Mercedes F1 double Ferrari au classement des constructeurs

Avec la 2e place de George Russell et la 4e d’Andrea Kimi Antonelli, Mercedes F1 redouble Ferrari, et compte désormais 4 points d’avance sur la Scuderia au classement des constructeurs.

L’objectif 2e place est donc fixé pour Mercedes F1 au classement des constructeurs… mais George Russell se méfie de Red Bull ou plutôt, dans un lapsus savoureux, de l’équipe Max Verstappen !

« Eh bien, avec la forme actuelle (de Max, ndlr), il y a autant de chances que Max finisse devant nous que Ferrari, pour être honnête. »

« Red Bull, non ? » corrige alors avec le sourire, un certain Max Verstappen à ses côtés.

« Oui, l’équipe Verstappen ! » plaisante George Russell.

Yuki Tsunoda appréciera…

« Mais, oui — désolé, j’ai perdu le fil de ma pensée » se reprend George Russell.

« Ça bascule si vite. Ferrari semblait incroyablement forte ici, et ils ont toujours été excellents ici. Vous savez, Charles a été en pole quatre fois ici, et ils auraient facilement pu faire un doublé sur la grille. Et avec la difficulté de dépasser, ils (Charles Leclerc et Lewis Hamilton) auraient probablement aussi fini premier et deuxième. Mais, évidemment, ils ont eu une mauvaise qualification, et ils sont repartis avec peu de points, et c’est nous qui sommes repartis avec 30 points, donc personne ne sait. »