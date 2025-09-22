McLaren F1 considère que Verstappen ’est en lice pour le titre’
Stella vise la victoire à Singapour pour se relancer
Le Grand Prix d’Azerbaïdjan a été le pire week-end pour McLaren F1 en cette saison 2025. Outre les deux accidents d’Oscar Piastri, Lando Norris a connu une qualification difficile, et une course dans laquelle il a payé sa mauvaise position de départ.
Septième sur la grille, septième sous le drapeau à damier, le Britannique n’a pas pu dépasser et a en plus payé un arrêt au stand moins bon. Son directeur, Andrea Stella, dédouane le pilote pour ce résultat décevant et pointe une MCL39 trop peu performante.
"Lando a fait une excellente course. Il a poussé la voiture à ses limites. Je pense qu’aucun autre pilote au volant de la McLaren de Lando n’aurait pu obtenir un meilleur résultat" assure Stella.
"Nous espérions avoir une voiture capable de dépasser, mais en réalité, elle n’était pas assez rapide pour rester proche de la voiture devant dans le dernier virage et pouvoir ensuite la dépasser dans la ligne droite. Cela signifie que Lando a passé toute la course dans le trafic, même s’il sentait que la voiture avait plus à offrir."
Et l’Italien d’admettre que l’arrêt manqué a coûté possiblement quelques points à Norris : "Si quelqu’un doit assumer la responsabilité d’essayer d’obtenir plus de points, c’est plutôt l’équipe, car avec un arrêt au stand plus rapide, nous aurions peut-être pu donner à Lando l’occasion d’attaquer Lawson."
Stella tempère le fait que Norris ait raté une opportunité de revenir sur Piastri alors que ce dernier faisait un zéro pointé, car la McLaren n’était selon lui pas assez bonne pour que le Britannique face un vrai break.
"Si l’on se place uniquement du point de vue du championnat des pilotes, il s’agissait évidemment d’une occasion de gagner des points sur Oscar, comme cela aurait pu être le cas samedi lors des qualifications."
"Mais, comme je l’ai dit, nous n’avons pas fourni à Lando une F1 en mesure de progresser dans le peloton. Lando a gagné six points, mais je pense qu’il n’est pas si simple de dire que cela aurait pu être plus, compte tenu de la compétitivité de la voiture."
L’équipe avait prévu que ce week-end serait celui de tous les dangers, et il s’attend à ce que Las Vegas crée les mêmes défis : "Si vous m’aviez demandé quel était le week-end le plus difficile, j’aurais dit que ce serait Bakou ou Las Vegas, l’un des deux."
"Nous savons pertinemment que notre voiture est très compétitive dans les longs virages à vitesse moyenne, ce qui est inexistant à Bakou, tout comme à Las Vegas. La voiture n’est pas particulièrement efficace au freinage en ligne droite, ce qui est la norme sur ces circuits."
Après deux défaites consécutives, Stella espère voir McLaren s’imposer à Singapour : "Nous verrons bien à Singapour, qui devrait être une course où nous devrions être performants."
"J’espère que nous pourrons à nouveau nous battre pour la victoire, et nous verrons ensuite comment la suite du championnat se déroulera. Mais Max est assurément en lice pour le championnat des pilotes. Nous le savions, je l’ai dit avant la course et nous en avons eu la confirmation après."
