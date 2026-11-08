Norris remporte le GP du Brésil, Mercedes F1 est championne pour la 9e fois

C’est l’heure du dénouement du Grand Prix du Brésil à Interlagos, avec la course qui vient conclure un week-end durant lequel la météo s’est montrée de plus en plus capricieuse. Et le point culminant du week-end ne devrait pas éviter les averses qui vont s’abattre sur Sao Paulo tout au long de la journée, rendant les conditions délicates et promettant une course de longue haleine pour les pilotes et équipes.

Lando Norris a signé la pole position, comme en 2025, et le champion du monde en titre est accompagné par son successeur Kimi Antonelli en première ligne de la grille de départ. La deuxième ligne est bien plus étonnante avec Liam Lawson et Nico Hülkenberg, très véloces sous la pluie en qualifications.

Isack Hadjar s’élance cinquième devant Oliver Bearman, lui aussi surprenant, tandis que George Russell, qualifié deuxième mais pénalisé, partira septième. Fernando Alonso est à ses côtés pour la première Q3 d’Aston Martin cette saison, et Alexander Albon est neuvième avec Oscar Piastri à ses côtés.

Rafael Câmara a connu une qualification compliquée avec deux crashs, mais il s’élance quand même à une très belle 11e place. Carlos Sainz et Charles Leclerc suivent devant Franco Colapinto et Pierre Gasly.

Lance Stroll devance Valtteri Bottas et le duo Arvid Lindblad - Gabriel Bortoleto qui vient de subir une pénalité moteur de 10 places chacun, tandis que Lewis Hamilton et Max Verstappen sont en fond de grille après des pénalités moteur qui vont les contraindre à des remontées. Sergio Pérez est en dernière position après la même pénalité.

Mercedes pourrait décrocher le titre des constructeurs ce dimanche, Seule Ferrari peut l’en empêcher mais l’écurie italienne accuse un retard de 126 points sur les Flèches d’argent alors qu’il ne reste que quatre manches à disputer.

À l’approche du Grand Prix du Brésil, il reste au maximum 172 points à engranger pour une écurie cette saison, après le week-end de São Paulo, il ne restera plus que 129 points en jeu. Si Mercedes marque trois points de plus, ou davantage, que Ferrari, l’équipe sera sacrée championne du monde.

Mercedes sera assurément championne si elle termine aux première et deuxième places, si elle termine aux première et troisième places ou si elle termine aux première et quatrième places.

La situation deviendrait bien plus complexe pour Mercedes si Ferrari remportait le Grand Prix de São Paulo. Toutefois, un sacre reste possible si Antonelli et Russell se classent aux avant-postes non loin derrière la Ferrari victorieuse, tandis que l’autre Ferrari termine plus loin dans le classement.

17h00 : Comme prévu la météo est bien à la pluie sur Interlagos. La piste est bien humide mais pas détrempée comme hier. Il y a une alternance de bruine et d’averses et cela devrait continuer tout au long de l’épreuve.

17h02 : Qualifié troisième, Liam Lawson a encore brillé ce week-end, mais sa place n’est pas assurée pour 2027 chez Racing Bulls. Une rumeur née hier sur Canal+ l’a même envoyé chez Williams, mais l’équipe a démenti ce bruit de paddock.

17h04 : Les pilotes sud-américains, Franco Colapinto et Gabriel Bortoleto, ont dénoncé les fans qui insultent et menacent les pilotes, alors que le public qui soutient l’Argentin est un des plus toxiques que la Formule 1 ait connu dans l’ère moderne.

17h06 : Carlos Sainz s’inquiète déjà du niveau de Williams pour l’an prochain, alors que l’équipe mise gros sur 2027 pour faire oublier une saison catastrophique cette saison et relancer la progression entamée auparavant sous l’impulsion de James Vowles.

17h09 : Dans son ancienne équipe, Ferrari, les tensions sont importantes entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton. Et malgré les tentatives d’apaisement venant de Fred Vasseur et de l’équipe, le Monégasque a reconnu que la situation est parfois difficile.

17h13 : Qiddiya continue son travail pour arriver au calendrier 2028 de la Formule 1, malgré les complications liées à la guerre au Moyen Orient. Le circuit doit en théorie remplacer Djeddah dans la saison.

17h15 : Et alors que Sao Paulo a prolongé avec la F1 jusqu’en 2035, l’Argentine ne faiblit pas dans sa candidature pour une place au calendrier, et le projet de Buenos Aires travaille toujours pour faire son retour en Formule 1.

17h17 : Norris espère transformer sa pole position en victoire, mais il s’attend à une course compliquée. Le pilote McLaren admet qu’il aura besoin de la pluie pour espérer gagner.

17h19 : Les conditions pourraient toutefois être très compliquées avec l’eau en piste, et Russell s’inquiète de rouler en peloton compact sous une quantité d’eau similaire à celle rencontrée hier en qualifications.

17h20 : La voie des stands est ouverte pour les tours de reconnaissance et la mise en grille. La pluie est plutôt légère à cette heure et la piste largement praticable.

17h23 : Lewis Hamilton, qui s’élancera depuis la 20e position, s’est confié avant de prendre le départ de son 400e Grand Prix :

"C’est un endroit magnifique. J’ai eu le privilège de pouvoir venir courir ici depuis 2007 ; c’est ici que j’ai remporté mon premier titre de champion du monde, et c’est un lieu où je jouais autrefois à des jeux vidéo en incarnant Ayrton Senna !"

"J’ai grandi à une époque où j’ai pu voir Ayrton courir ; alors, venir dans son pays natal et y recevoir autant d’ondes positives est un vrai bonheur, et j’en suis très reconnaissant."

À propos de son départ en fond de grille, aux côtés de Max Verstappen : "Ce sera assurément intéressant de nous retrouver, Max et moi, tout au fond du peloton."

"Je suis certain que nous allons bien nous amuser, et j’espère que nous pourrons peut-être nous battre ensemble, remonter dans le classement et, pourquoi pas, commencer à rivaliser avec les pilotes situés plus à l’avant. Croisons les doigts."

17h24 :Kimi Antonelli se fait une belle frayeur en partant dans l’herbe juste avant la ligne droite de la remontée ! Il peut au moins revenir en piste après avoir bien jardiné.

17h27 : Verstappen vise une nouvelle performance mémorable à São Paulo avec une remontée depuis le fond de la grille.

"Voyons ce que nous pouvons faire. Par le passé, ce circuit m’a plutôt bien réussi ; j’espère donc que nous pourrons réaliser une belle course aujourd’hui et marquer un maximum de points."

"C’est toujours très particulier d’être ici, au Brésil. Et les fans… ils sont une véritable source de motivation pour tout le monde, même quand il pleut !"

17h31 : Kimi Antonelli peut s’estimer heureux d’avoir fait un tête-à-queue sur l’herbe ; son fond plat ne semble pas endommagé, contrairement à ce qui se serait produit sur les graviers – où il serait par ailleurs resté bloqué. Mercedes a inspecté la voiture et il a quitté la voie des stands pour rejoindre la grille de départ après des vérifications dans son garage.

17h33 : Pour Lando Norris, en pole, la pluie offre à McLaren sa meilleure chance de victoire pour résister à Mercedes F1 et Kimi Antonelli.

"Les conditions météo sont assez changeantes. Parfois, la piste commence à sécher un peu, mais il semble que des averses vont se succéder tout au long de l’après-midi. Cela restera un défi pour tout le monde, mais je pense que c’est probablement notre meilleure chance."

"Heureusement, c’est un circuit qui offre une meilleure adhérence. Sur un circuit urbain, c’est bien pire. C’est particulier. Entre repérer les flaques d’eau et gérer tous ces éléments, on en est réduit à faire des suppositions, et c’est précisément ce qui rend la tâche si difficile. Alors, quand on dit que c’est parfois trop périlleux, c’est parce qu’on ne voit littéralement pas où l’on va."

"J’ai hâte de me mesurer à Kimi. Le fait est que peu de pilotes ont eu l’occasion de se battre contre lui, car il a été devant tout au long de l’année ! J’espère que nous pourrons tenter quelque chose de différent aujourd’hui et livrer une belle course. Je pense tout de même qu’ils conserveront un léger avantage en termes de rythme ; je devrai donc tout faire pour m’assurer qu’il reste derrière moi."

17h38 : Avant d’aller en grille, Lewis Hamilton s’est aussi exprimé sur la suite des événements, après ses discussions avec son équipier Charles Leclerc à la suite de leur incident survenu il y a une semaine au Mexique.

"C’est fou ; il s’est passé tellement de choses en coulisses et dans le monde extérieur. Mais en interne, Fred s’est montré un formidable leader. Il nous a réunis, Charles et moi, plus tôt dans la semaine ; nous avons pu discuter en toute franchise, ce qui a permis d’apaiser les choses. Nous voulons courir, nous voulons continuer à nous battre en piste, mais nous cherchons aussi à obtenir, ensemble, le meilleur résultat possible pour l’équipe."

"C’est ce que nous allons tenter de faire pour la suite. Nous allons continuer à apporter des changements ; cela fait partie du sport : chercher à s’améliorer et faire évoluer les choses. Nous disposons de la meilleure équipe pour y parvenir. J’espère vraiment qu’aujourd’hui, nous pourrons décrocher de bons points pour l’écurie. Charles s’élance depuis la 14e place (désormais 13e), il a donc lui aussi du pain sur la planche. J’espère qu’ensemble, nous parviendrons à récolter de bons points pour l’équipe."

17h43 : Ayao Komatsu explique qu’il a dit à Rafael Câmara de "faire confiance à son instinct et à son talent", car il est difficile de donner des conseils clairs sur la manière d’aborder la pluie.

17h47 : Jean Alesi pense que les bisbilles entre Leclerc et Hamilton sont négatives pour Ferrari auprès de ses fans, et il a aussi parlé de la course du jour : "Ils ont beaucoup contrarié les fans de Ferrari. C’est ce que nous ne voulons pas voir. Cela dit, ce sont de grands champions ; nous comprenons qu’ils se battent pour une position, mais pas au sein d’une même famille. Quant à savoir si Max Verstappen et Lewis Hamilton peuvent remonter depuis le fond du classement : ’Bien sûr !’"

17h49 : Bradley Lord, le directeur adjoint de Mercedes, assure que Russell peut viser un bon résultat en partant septième : "Il peut viser le podium", assure le Britannique, qui confirme aussi que la météo est menaçante pour la course.

17h51 : La FIA officialise un risque de pluie à 80 % !

17h55 : Bottas a un problème de roue arrière ! L’écrou est bloqué et les mécaniciens ont tapé dessus à la masse pour essayer de le décoincer.

17h56 : Et le Finlandais est ramené au stand, ce qui risque de compliquer son départ.

17h57 : Tous les pilotes vont s’élancer en pneus intermédiaires, puisque la piste est mouillée, mais les conditions sont praticables !

18h00 : C’est bien un départ classique qui va être donné sur une piste humide, mais la visibilité est bonne !

Tour de formation : Alonso s’étonne des conditions : "Ouah, c’est sec... bien plus sec que je le pensais".

Départ : Très bon départ d’Antonelli qui dépasse Norris ! Hadjar prend la troisième place, Lawson dépasse Norris !

Tour 1 : Bearman est sorti très large en bas de la chicane et il ea reculé dans le classement, comme Hülkenberg qui est sixième devant Albon. Hamilton est remonté neuvième ! Verstappen dépasse Leclerc.

Tour 2 : Verstappen dépasse Alonso et Lindblad dépasse Leclerc. Le Néerlandais passe aussi Sainz. Antonelli mène devant Lawson et Norris, qui restent collés à la Mercedes. Hadjar suit devant Russell et Hülkenberg, puis Albon, Piastri, Hamilton et Bearman. Et Verstappen est à la porte des points !

Tour 3 : Antonelli signe le meilleur tour en coruse en 1’26"960 et a plus d’une seconde d’avance sur Lawson, qui en fait de même face à Albon. Verstappen est dixième après avoir passé Bearman, et Leclerc passe Alonso. Gasly et Colapinto ont passé Câmara qui est 18e, tandis que Bottas n’est pas parti et a officiellement abandonné. Albon est noté par les commissaires comme hors de position au départ. Et Verstappen aussi, alors qu’il passe Hamilton.

Tour 4 : Antonelli accélère en 1’26"435 et il a 2 secondes d’avance sur Lawson, qui garde Norris à plus d’une seconde. Il y a un gros écart entre Hülkenberg, qui suit toujours le top 5,et Albon, qui retient Piastri, Verstappen et Hamilton. Verstappen attaque Piastri mais se fait repasser.

Tour 5 : Antonelli accélère toujours en 1’26"086, le scénario est parfait pour lui puisqu’il a une Racing Bulls derrière lui. Verstappen dépasse Piastri derrière Albon, et le Néerlandais prend la septième place à la Williams ! Leclerc a pris la 13e place à Sainz, Lindblad ayant aussi passé l’Espagnol.

Tour 6 : Antonelli a maintenant 4"5 d’avance sur Lawson, et Norris n’arrive pas à passer la VCARB du Néo-Zélandais ! Hadjar est collé à lui comme Russell, et Hülkenberg est à 2"6, avec 2"9 d’avance sur Verstappen. Albon, Piastri et Hamilton suivent, et ce dernier est noté pour avoir gagné un avantage hors piste sur Bearman en début de course. Norris passe Lawson par l’extérieur !

Tour 7 : Antonelli à 5"1 d’avance sur Norris, et Hadjar dépasse Lawson au bout de la ligne droite pour la troisième place ! Russell est dans les échappements de la Racing Bulls, et Verstappen revient très fort sur Hülkenberg. Piastri a passé Albon. Alonso passe Sainz pour la 14e place.

Tour 8 : Norris signe le meilleur tour en course en 1’25"619 et reprend près d’une seconde à Antonelli. Russell se défait de Lawson, et Verstappen passe Hülkenberg. Bearman passe Hamilton, et Gasly et Colapinto ont passé Sainz. L’ingénieur de Norris lui dit qu’il ne pleuvra pas dans les 30 prochaines minutes.

Tour 9 : Norris est à 4"6 d’Antonelli, et Hadjar à 3"1 de la McLaren. Russell est collé à lui et Lawson est à 3 secondes, sous la menace de Verstappen. Piastri a passé Hülkenberg, et Lindblad passe Hamilton ! Hamilton n’est pas inquiété pour l’action du départ.

Tour 10 : Les écarts sont stables en tête, et Verstappen remonte sur Lawson. Les Ferrari se battent et Leclerc dépasse Hamilton. Alonso dépasse Hamilton ! Et Russell passe Hadjar !

Tour 11 : Antonelli a repris une seconde à Norris, et Russell est à 3 secondes. Verstappen prend la cinquième place à Lawson et revient à 4"9 de Hadjar. Piastri suit devant Hülkenberg, Albon et Bearman, puis Lindblad et Leclerc. Alonso suit devant Hamilton qui veut changer de pneus, et Gasly et Colapinto suivent. L’ingénieur de Hamilton lui dit que c’est trop tôt pour passer des slicks. Sainz est 17e devant Stroll, Bortoleto, Câmara et Pérez.

Tour 12 : Antonelli a maintenant 6"6 d’avance sur Norris, qui voit Russell remonter à 2 secondes. Hadjar est à 2"7 et Verstappen est à 4"5.

Tour 13 : Antonelli a 8 secondes d’avance, et Russell est revenu sur Norris. Hadjar perd du temps face à Verstappen mais garde 3"4 d’avance. Lawson est à 2"8 et résiste à Piastri, tandis que Hülkenberg est à 7"6 de la McLaren. Albon est à 3"3 et Bearman à 1"5, et il retient Lindblad, Leclerc, Alonso et Hamilton dans un groupe serré.

Tour 14 : Hamilton continue à dire qu’il veut des slicks car tout le circuit sèche, sauf le virage 12. Son ingénieur lui dit que c’est précisément l’endroit qui pose problème pour changer.

Tour 15 : Antonelli a 7 secondes d’avance sur Norris qui retrouve un peu de rythme. Russell est à 2 secondes, et Hadjar à 3 secondes. Verstappen remonte moins rapidement, et Hamilton s’arrête ! C’est aussi le cas de Sainz. Hamilton repart en pneus tendres en 20e place, et Sainz chausse les mêmes pneus et reprend la piste derrière lui.

Tour 16 : Antonelli garde la même avance, et Albon s’arrête à son tour ! A-t-il déjà eu les retours de Sainz ? Hamilton est en tout cas le plus rapide dans le deuxième secteur de son tour de sortie, et l’undercut est possible ! Albon ressort 17e devant Hamilton, alors que Pérez et Câmara font la même chose.

Tour 17 : Norris s’arrête, tout comme Russell et Hadjar. Verstappen signe le meilleur tour en course en 1’25"135. Lawson et Piastri s’arrêtent aussi, tout comme Hülkeberg, Bearman, Lindblad, Leclerc, Stroll et Bortoleto. Norris est reparti troisième devant Hadjar, et Russell fait un tête-à-queue dans la voie des stands ! Le Britannique repart mais a perdu beaucoup de places.

Tour 18 : Antonelli et Verstappen s’arrêtent à leur tour ! C’est aussi le cas d’Alonso, Gasly et Colapinto, qui étaient les derniers à ne pas être passés au stand. Antonelli reste en tête avec 3"7 d’avance sur Norris, et Verstappen est troisième à 6 secondes mais se fait passer par Hadjar et ses pneus chauds ! Lawson suit devant Piastri et Russell, puis Hülkenberg, Albon et Lindblad. Hamilton est 11e et fait le meilleur tour en 1’22"354.

Tour 19 : Norris signe le meilleur tour en 1’21"313 et ses pneus chauds lui ont permis de revenir dans le sillage d’Antonelli ! Verstappen a perdu 3 secondes sur Hadjar à cause de cela. Lindblad signe le meilleur tour en 1’20"757. Antonelli dit que quelques chose est bizarre sur sa voiture, mais ça correspond au changement de pneus.

Tour 20 : Antonelli signe le meilleur our en 1’19"455 mais Hadjar fait mieux en 1’18"886 ! Et Antonelli fait un tête-à-queue au premier virage ! Il repart deuxième derrière Norris mais Hadjar est dans son sillage !

Tour 21 : Hadjar est collé à Antonelli mais ne parvient pas à passer. Verstappen signe le meilleur tour en 1’18"738, battu par Piastri en 1’18"490 ! Russell est reparti huitième après sa mésaventure. Et Hadjar prend la deuxième place !

Tour 22 : Hadjar signe le meilleur tour en 1’18"299, et Verstapepn améliore en 1’18"041. Antonelli dit qu’il y a des problèmes dans sa voiture, alors qu’il est troisième à 2"2 de Hadjar et avec seulement 1"1 d’avance sur Verstappen ! Lawson est cinquième mis à 10 secondes de Verstappen, et il retient toujours Piastri. Hülkenberg est à 10 secondes et il a Russell derrière lui.

Tour 23 : Norris signe le meilleur tour en 1’17"376, et il garde 3"3 d’avance sur Hadjar. A noter que Hamilton est 11e et Leclerc 13e. Pire, Alonso est devant lui et nettement plus rapide, et les Alpine sont bloquées par la Ferrari.

Tour 24 : Norris améliore le meilleur tour en 1’16"407, mais Hadjar ne lui concède que deux dixièmes. Antonelli se rate encore au premier virage et Verstappen lui prend la troisième place. Piastri a enfin réussi à passer Lawson. Et la pluie pourrait revenir autour du 40e tour !

Tour 25 : Norris a 3"5 d’avance sur Hadjar, qui a 3"7 de marge sur Verstappen. Piastri suit devant Lawson et Hülkenberg, qui retient toujours Russell. Lindblad passe Albon pour la neuvième place. Hamilton suit devant Alonso et Gasly, qui a passé Leclerc et lui a déjà pris deux secondes !

Tour 26 : Norris accélère encore en 1’16"256 et il a 3"8 de marge sur Hadjar, qui reprend du temps à Verstappen et a 4"3 d’avance. Hamilton passe Albon pour la dixième place.

Tour 27 : Norris accélère encore en 1’15"432. Le replay montre que Colapinto avait attaqué Leclerc mais s’est raté, et le Monégasque est repassé 14e. La Haas est en grande difficulté également sous la pluie, Bearman est 17e et Câmara dernier à un tour, et ils rendent tous les deux une à trois secondes aux voitures autour d’eux.

Tour 28 : Norris accélère encore en 1’15"424, il a 4"3 d’avance sur Hadjar, qui garde 4 secondes de marge sur Verstappen. Antonelli pointe à 5"8 du Néerlandais et Piastri est toujours à 10 secondes.

Tour 29 : Norris signe un 1’15"270 et continue à garder une belle marge. Russell attaque Hülkenberg mais ne passe pas, et Hamilton est dans le sillage de Lindblad, il passe neuvième.

Tour 30 : Norris atteint les 5 secondes d’avance sur Hadjar, et Verstappen est revenu à 3"3 du Français. Russell passe enfin Hülkenberg ! Bearman a pris la 16e place à Sainz.

Tour 31 : Hadjar revient légèrement, tandis que Red Bull a révélé à F1 TV que Verstappen a perdu de l’appui à l’arrière, sans savoir pourquoi, ce qui explique son rythme peu impressionnant en deuxième partie de la course jusqu’ici. Bortoleto passe Stroll pour la 18e place. Lance Stroll rentre abandonner.

Tour 32 : Norris a 5"1 d’avance sur Hadjar, et Verstappen a légèrement gagné, à 3"1.

Tour 33 : Norris accélère en 1’15"078, battu par Piastri en 1’15"045. L’Australien est revenu à 7 secondes d’Antonelli.

Tour 34 : Piastri est désormais le plus rapide en piste en 1’14"972, et il est à 6"1 d’Antonelli. Norris est le deuxième plus rapide en piste et il a 5"7 d’avance sur Hadjar. Verstappen est à 2"6 de son équipier. Et Russell va encore plus vite en 1’14"869 ! Albose rate et laisse passer Alonso ! Le Thaïlandais repasse mais l’Espagnol a le dernier mot. Albon est devant Gasly qui voit Leclerc revenir.

Tour 35 : Norris creuse l’écart sur Hadjar avec 7"6 d’avance, et Verstappen est revenu sur son équipier.

Tour 36 : Hadjar est à la peine et menacé par Verstappen, tandis qu’Antonelli est à 8"6 des deux hommes. Piastri est à 5"9 de l’Italien, et Russell essaie de revenir sur Lawson. Hamilton a recollé à Hülkenberg, tandis que Gasly se défait d’Albon. Leclerc en profite aussi pour passer la Williams.

Tour 37 : Norris garde 7"7 d’avance sur Hadjar, qui a sept dixièmes d’avance sur Verstappen. Russell améliore le meilleur tour en 1’14"752.

Tour 38 : Norris améliore le meilleur tour en 1’14"649, et Verstappen dépasse Hadjar ! L’écart entre Norris et Verstappen est de 8"9, et Hadjar reste collé à son équipier. Piastri est à 5"7 d’Antonelli, et Russell fait encore un meilleur tour en 1’14"477. Il est à 5"7 de Lawson. Leclerc dépasse Gasly qui rentre au stand !

Tour 39 : Norris creuse l’écart avec 9"1 de marge sur Verstappen, et Hadjar est toujours dans la seconde derrière l’autre Red Bull. Gasly a chaussé de nouveaux pneus tendres et pointe 15e. Et Hamilton s’arrête à son tour ! Il repart 14e en pneus tendres à nouveau.

Tour 40 : Norris a 9"6 d’avance sur Verstappen, qui semble maintenant retenir Hadjar. On peut s’interroger de l’intérêt de la consigne chez Red Bull.

Tour 41 : Norris a maintenant 10"2 d’avance sur Verstappen, et Hadjar est toujours à une seconde. Antonelli reprend à nouveau du temps à Piastri. Russell améliore son meilleur tour en 1’14"277, il est à 4"4 de Lawson. Hamilton signe le meilleur tour en 1’14"072.

Tour 42 : Norris a toujours 10"3 de marge sur Hadjar, et Hamilton améliore le meilleur tour en 1’13"934.

Tour 43 : Hadjar s’agace : "S’il ne peut pas avoir Lando, je pourrai repasser ?" Sans réponse de son ingénieur, il relance : "Hé, n’oublie pas de revenir vers moi !" Son ingénieur lui dit qu’il travaille sur ce sujet.

Tour 44 : Norris a 10"7 et pense pouvoir aller au bout de la course avec ses pneus, alors que Verstappen dit que c’est impossible. Hadjar est à six dixièmes du Néerlandais et a raison de s’impatienter. Russell est revenu sur Lawson. Hamilton accélère en 1’13"793, il est à 4 secondes d’Alonso.

Tour 45 : Norris a 11 secondes d’avance sur Verstappen, et Hadjar est à sept dixièmes. Le Néerlandais dit qu’il ne peut pas aller au bout sans un autre arrêt, "surtout avec ma voiture". Et Hülkenberg s’arrête. Hamilton accélère en 1’13"755, et Hülkenberg ressort derrière lui.

Tour 46 : Verstappen s’arrête ! Norris a 12"3 d’avance sur Hadjar, et Antonelli et Piastri passent le Néerlandais. Il ressort cinquième avec un nouveau train de pneus tendres, et a 13 secondes de Piastri. Russell dépasse Lawson, et Lindblad s’arrête, ce qui permet à Leclerc de passer huitième. Hamilton accélère en 1’13"724.

Tour 47 : Hadjar dit quant à lui qu’il peut aller au bout avec ce pneu ! Le Français joue clairement la deuxième place puisqu’il a 24 secondes d’avance sur Verstappen.

Tour 48 : Norris semble vouloir s’arrêter finalement, contrairement à Antonelli et Hadjar. Verstappen signe le meilleur tour en 1’13"390. Hamilton est neuvième. Hülkenberg passe Colapinto.

Tour 49 : Hadjar dit qu’il pleut et son ingénieur lui dit que c’est très léger pour l’instant. Verstappen accélère en 1’13"131, il prend deux secondes au tour à Piastri. Lawson s’arrête. Il ressort derrière Leclerc en pneus tendres.

Tour 50 : Norris s’arrête ! Hadjar prend la tête de la course avec 2"3 d’avance sur Antonelli. Norris ressort quatrième derrière Piastri, ce qui n’était pas prévu ! Derrière, Hülkenberg, Lindblad et Colapinto se battent durement. Piastri laisse passer Norris et ses pneus frais.

Tour 51 : Hadjar passe à son tour par les stands ! Antonelli prend la tête de la course, alors qu’il reste 20 tours. Il ressort derrière Russell ! Mais le Britannique a seulement 2"5 d’avance et des pneus vieux de 34 tours.

Tour 52 : Norris est à 7"4 d’Antonelli, Piastri s’arrête à son tour, laissant Verstappen, Russell et Hadjar repasser. Il repart sixième devant Leclerc, qui concède près d’une seconde au tour à Lawson.

Tour 53 : Norris signe le meilleur tour en 1’12"983, il reprend 1"6 à Antonelli et pointe à 6 secondes. Hadjar est très rapide aussi et il bat le record du tour en 1’12"877. Il est collé à Russell et a 21"5 d’Antonelli, qui va tenter de rester en piste : "On va voir ce qui vient à nous" lui dit son ingénieur, espérant certainement la pluie ou une Safety Car.

Tour 54 : Antonelli s’arrête finalement ! Norris reprend la tête avec 7"5 d’avance sur Verstappen, et Russell est troisième, avec Hadjar collé derrière lui. Et le Français repasse troisième ! Hülkenberg prend 10 secondes de pénalité pour avoir gagné du temps hors piste.

Tour 55 : Le trio de tête est très rapide et Russell va vite voir Antonelli lui revenir dessus.

Tour 56 : La pluie menace à nouveau, et une averse de 10 minutes pourrait arriver, avec des derniers tours plus intenses ! Antonelli signe le meilleur tour en 1’12"689.

Tour 57 : Norris creuse l’écart, tandis qu’Antonelli passe facilement Russell. Lawson a passé Leclerc.

Tour 58 : Norris a maintenant 9"2 d’avance sur Verstappen, qui a 7"5 de marge sur Hadjar. Les équipes semblent se préparer à une fin de course en pneus intermédiaires pour une poignée de tours.

Tour 59 : Antonelli est revenu à moins d’une seconde de Hadjar et roule nettement plus vite.

Tour 60 : Norris dépasse désormais les 10"7 d’avance, et Antonelli est à l’attaque sur Hadjar.

Tour 61 : La pluie revient à Interlagos avec 10 tours restants ! Norris a 12 secondes d’avance, Hadjar résiste à Antonelli, et Hamilton a passé Leclerc, qui est 3 secondes plus lent que lui.

Tour 62 : Norris a 13"7 d’avance sur Verstappen et il est toujours le plus rapide. Antonelli n’arrive pas à passer Hadjar après s’être fait une frayeur au tour d’avant. Alonso rentre, tout comme Albon, et ils chaussent des intermédiaires, comme Pérez ! Et Russell en fait de même ! Lawson rentre aussi à nouveau. Le mode dépassement est désactivé.

Tour 63 : Norris passe à son tour au stand, comme Verstappen. Hadjar et Antonelli s’arrêtent aussi, et Piastri en fait de même. Red Bull arrive à faire un double arrêt et à laisser Hadjar devant Antonelli ! Hamilton a fait un tête-à-queue juste avant l’entrée des stands !

Tour 64 : Les conditions sont maintenant très difficiles, Norris a 12"3 d’avance sur Verstappen, et Hadjar est à 12"3. Antonelli est à 3s et avec Russell collé derrière lui. Piastri est à 22 secondes et devance Lawson, qui est devant les Ferrari de Leclerc et Hamilton. Lindblad est devant Hülkenberg, qui a dû purger sa pénalité. Russell dépasse Antonelli pour la quatrième place à la demande de Mercedes !

Tour 65 : Norris est plus prudent que Verstappen mais il a encore 11"2 d’avance sur le Néerlandais. Hadjar est à 12 secondes, et Russell à 4 secondes, il a déjà creusé l’écart.

Tour 66 : Norris a accéléré et garde 11"1 d’avance sur Verstappen, qui a la même avance sur Hadjar. Russell est toujours à 4"1 et dit sentir quelque chose de bizarre dans sa voiture. Antonelli suit devant Piastri, Lawson, Leclerc et Hamilton, et Hülkenberg a repassé Lindblad ! Mais apparemment, il n’a pas purgé sa pénalité.

Tour 67 : Norris a 11"7 d’avances sur Verstappen. Hadjar est à 10"6, et Russell à 4"3, alors que la pluie va s’intensifier d’après l’ingénieur de Leclerc, qui est collé à Lawson.

Tour 68 : Norris a 12"6 d’avance sur Verstappen, et Hadjar est à 10 secondes. Bonne nouvelle pour le Français, il a repris du temps à Russell qui pointe à 5 secondes. Et la direction de course confirme que Hülkenberg a purgé sa pénalité.

Tour 69 : Russell s’inquiète pour l’équilibre de sa voiture et demande si Antonelli a le même problème, ce qui est le cas d’après son ingénieur. En tête, Norris a creusé l’écart avec 14"4 de marge sur Verstappen, et Hadjar est à 9"7 de son équipier. Leclerc ne parvient toujours pas à dépasser Lawson et touche la Racing Bulls et la touche et déséquilibre Lawson.

Tour 70 : Les écarts se stabilisent, à l’exception des Mercedes qui perdent du temps sur les Red Bull. Leclerc attaque Lawson ! Leclerc passe finalement.

Dernier tour : Norris a 14"7 d’avance alors que la pluie s’intensifie ! Les commissaires ont noté que Leclerc a touché Lawson avant de prendre l’avantage sur lui.

Arrivée : Norris gagne le GP du Brésil pour la deuxième fois de suite, sa troisième victoire de la saison ! Verstappen termine deuxième après s’être élancé 21e, et Red Bull fait un double podium grâce à Hadjar !

Russell et Antonelli terminent dans le top 5 et permettent à Mercedes de valider le titre mondial des constructeurs, le neuvième de l’équipe. Piastri termine sixième et permet à McLaren de ne pas perdre de points sur Red Bull. Leclerc termine septième devant Lawson, puis Hamilton et Hülkenberg qui ramène Audi à 3 points de Haas.

Lindblad est 11e, Alonso suit devant Colapinto et Gasly, puis Albon, Bortoleto, Bearman, Pérez, Sainz et Câmara. Le Brésilien termine dernier, mais au moins il termine dans des conditions particulièrement difficiles.