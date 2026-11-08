Norris a fait attention à ’ne pas faire d’erreur’ pour retrouver la victoire

Lando Norris avait subi plusieurs courses difficiles et espérait du mieux avec l’évolution apportée par McLaren F1 ce week-end, et ça a été le cas ! Au lendemain d’une pole sous la pluie, le champion du monde en titre a remporté la course du Grand Prix du Brésil, au terme de 71 tours dans des conditions difficiles, avec un départ sur piste humide, une grosse partie de course sur le sec, et une arrivée sous une pluie intense.

Norris a reconnu qu’il a vécu une course complexe, surtout après avoir concédé la tête de la course au départ, et il a bien réussi à remonter puis à dépasser Kimi Antonelli quand il a fait un tête-à-queue, pour reprendre la tête et ne plus la quitter.

"C’était une course très difficile, très très difficile. Pas le meilleur départ et beaucoup de difficultés. Les conditions, le passage en slicks puis revenir à la pluie est toujours difficile" a déclaré le pilote McLaren.

"Surtout quand on attaque pour essayer de remonter, et le principal était de ne pas faire d’erreur. C’était bien, je suis content de revenir sur la plus haute mache du podium, et très heureux de le faire sur ce circuit."

Après plusieurs courses difficiles, Norris se félicite d’avoir réussi à aller chercher un très bon résultat de plus, une troisième victoire sur les quatre qu’il aurait pu gagner, en tenant compte de la malchance de Madrid, et il se félicite de n’avoir rien lâché.

"On essaie, j’essaie de faire de mon mieux. Ce week-end on avait l’opportunité de faire la pole hier et de gagner aujourd’hui, et cette année, à chaque fois qu’il y a eu une opportunité j’ai tout tenté, et on a réussi à le faire."

"Je remercie encore l’équipe, elle travaille d’arrache-pied, et c’est dommage quand on ne peut rien leur donner en retour comme la semaine dernière. Et ce week-end, on a pu leur offrir cela et une récompense pour leur travail."