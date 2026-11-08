La grille du GP du Brésil encore changée par deux nouvelles pénalités
Qui partira finalement du fond de grille ?
La grille de départ du Grand Prix de São Paulo continue de subir d’importants bouleversements à quelques heures de la course. Après les lourdes pénalités infligées à plusieurs pilotes pour des changements de composants de leurs unités de puissance, Arvid Lindblad et Gabriel Bortoleto viennent à leur tour d’écoper de dix places de recul. Les deux pilotes ont dépassé leur quota réglementaire de pièces moteur, ce qui modifie encore davantage une grille déjà particulièrement inhabituelle à Interlagos. Le Britannique de Racing Bulls et le Brésilien d’Audi devront ainsi s’élancer respectivement des 18e et 19e positions.
La succession des changements de composants moteur continue de redistribuer les positions sur la grille de départ du Grand Prix du Brésil. Alors que plusieurs pilotes avaient déjà été sanctionnés, deux nouvelles pénalités de dix places ont été confirmées avant la course.
La première concerne Arvid Lindblad. Racing Bulls a procédé au remplacement du moteur à combustion interne et du turbocompresseur de sa monoplace, deux éléments qui dépassent désormais le quota autorisé par le règlement technique.
En conséquence, le Britannique écope d’une pénalité de dix places sur la grille et devra prendre le départ depuis la 18e position.
Il s’élancera immédiatement devant Gabriel Bortoleto, lui aussi sanctionné après des changements effectués sur son Audi.
Pour le Brésilien, qui dispute son Grand Prix national à Interlagos, l’équipe a installé un nouveau système de stockage d’énergie ainsi qu’une nouvelle unité électronique de contrôle.
Ces deux composants se trouvent également en dehors de l’allocation réglementaire autorisée pour la saison, entraînant une pénalité de dix places.
Bortoleto devra donc s’élancer de la 19e position, juste derrière Lindblad.
Ces deux nouvelles sanctions viennent s’ajouter à celles déjà infligées en fond de grille à Lewis Hamilton, Max Verstappen et Sergio Pérez, tous trois concernés par d’importants changements de composants de leurs unités de puissance.
Les trois pilotes ayant eu des pénalités plus importantes, ils se retrouvent ainsi derrière Lindblad et Bortoleto sur une grille de départ particulièrement remaniée.
|Pos.
|Pilote
|Voiture
|Temps Q1
|Temps Q2
|Temps Q3
|Pénalité
|1
|Lando Norris
|McLaren Mercedes MCL40
|1:30.939
|1:29.207
|1:27.470
|---
|2
|Kimi Antonelli
|Mercedes W17
|1:32.229
|1:29.302
|1:28.095
|---
|3
|Liam Lawson
|Racing Bulls RBPT Ford VCARB 03
|1:32.085
|1:27.049
|1:28.321
|---
|4
|Nico Hülkenberg
|Audi F1 R26
|1:31.693
|1:28.361
|1:28.668
|---
|5
|Isack Hadjar
|Red Bull RBPT Ford RB22
|1:32.059
|1:27.218
|1:28.763
|---
|6
|Oliver Bearman
|Haas Ferrari VF-26
|1:33.030
|1:29.130
|1:29.831
|---
|7
|George Russell
|Mercedes W17
|1:31.206
|1:26.745
|1:27.674
|+5
|8
|Fernando Alonso
|Aston Martin Honda AMR26
|1:32.092
|1:29.072
|1:30.311
|---
|9
|Alex Albon
|Williams Mercedes FW48
|1:33.150
|1:28.918
|1:30.456
|---
|10
|Oscar Piastri
|McLaren Mercedes MCL40
|1:32.251
|1:30.369
|---
|11
|Rafael Câmara
|Haas Ferrari VF-26
|1:32.809
|1:31.515
|---
|12
|Carlos Sainz
|Williams Mercedes FW48
|1:32.959
|1:31.785
|---
|13
|Charles Leclerc
|Ferrari SF-26
|1:32.121
|1:28.082
|1:28.289
|+10
|14
|Franco Colapinto
|Alpine Mercedes A526
|1:33.327
|---
|15
|Pierre Gasly
|Alpine Mercedes A526
|1:33.449
|---
|16
|Lance Stroll
|Aston Martin Honda AMR26
|1:33.653
|---
|17
|Valtteri Bottas
|Cadillac Ferrari MAC-26
|1:33.774
|---
|18
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls RBPT Ford VCARB 03
|1:32.306
|1:31.687
|+10
|19
|Gabriel Bortoleto
|Audi F1 R26
|1:41.564
|+10
|20
|Lewis Hamilton
|Ferrari SF-26
|1:31.665
|1:30.001
|Engine
|21
|Max Verstappen
|Red Bull RBPT Ford RB22
|1:31.238
|- :—.---
|Engine
|22
|Sergio Pérez
|Cadillac Ferrari MAC-26
|1:34.509
|Engine
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