L’Argentine veut revenir en F1 malgré la prolongation du GP du Brésil

Alors que la Formule 1 vient de garantir la présence du Grand Prix du Brésil à Interlagos jusqu’en 2035, l’Argentine accélère ses démarches pour retrouver une place au calendrier. Le maire de Buenos Aires, Jorge Macri, s’est personnellement rendu à São Paulo pour présenter à Stefano Domenicali un projet de rénovation du circuit Oscar y Juan Gálvez, estimé à 200 millions de dollars. Une offensive qui intervient dans un contexte de concurrence croissante entre les circuits pour accueillir la F1, alors que Spa-Francorchamps a déjà perdu son rendez-vous annuel, au grand regret de Max Verstappen.

La Formule 1 a officialisé samedi une prolongation de cinq ans de son contrat avec les organisateurs du Grand Prix à São Paulo, assurant ainsi la présence d’Interlagos au calendrier jusqu’à la saison 2035 incluse.

Cette annonce confirme l’importance du Brésil pour le championnat, dont le circuit historique accueille des courses comptant pour le championnat du monde depuis 1973. Stefano Domenicali, président-directeur général de la Formule 1, a salué cette nouvelle prolongation, soulignant le rôle central du pays dans l’histoire et l’avenir de la discipline.

"Le Brésil occupe une place importante dans l’histoire de la Formule 1 et dans son avenir, et je suis ravi que cette prolongation de cinq ans nous permette de continuer à courir à São Paulo jusqu’en 2035", a déclaré le dirigeant italien.

Mais alors que le Brésil vient de sécuriser son avenir à long terme, son voisin argentin entend lui aussi retrouver une place sur la scène internationale de la Formule 1. Le maire de Buenos Aires, Jorge Macri, a profité du week-end du Grand Prix du Brésil pour se rendre personnellement à Interlagos et rencontrer Domenicali.

L’objectif de cette visite était de réaffirmer les ambitions de la capitale argentine et de présenter un vaste projet de modernisation de l’Autódromo Oscar y Juan Gálvez, qui a accueilli la dernière édition du Grand Prix d’Argentine en 1998.

Les travaux envisagés représentent un investissement estimé à 200 millions de dollars, soit environ 173 millions d’euros à titre indicatif.

Le programme comprend notamment la construction d’un nouveau complexe de stands, la réfection du revêtement de la piste ainsi que la modernisation des infrastructures du circuit.

Ces interventions doivent permettre au tracé de satisfaire aux exigences nécessaires à l’obtention de l’homologation Grade 1 de la FIA, indispensable pour accueillir un Grand Prix de Formule 1.

Jorge Macri a clairement affiché les intentions de Buenos Aires à l’occasion de son déplacement au Brésil.

"Nous sommes venus réaffirmer l’engagement et la volonté de la ville autonome de Buenos Aires de faire revenir la Formule 1", a déclaré le maire.

"Nous travaillons sur toutes les étapes nécessaires pour être prêts."

Si aucune date de retour en F1 n’a encore été annoncée, les autorités argentines cherchent ainsi à démontrer qu’elles sont prêtes à investir pour rendre leur candidature crédible.

Le MotoGP et Colapinto renforcent les ambitions argentines

Le projet de Buenos Aires bénéficie déjà d’une première perspective concrète avec le retour annoncé du MotoGP dans la capitale argentine en avril prochain.

Cette étape doit contribuer à replacer le circuit Oscar y Juan Gálvez parmi les grandes destinations internationales du sport automobile et motocycliste, tout en accompagnant la modernisation de ses installations.

Les ambitions argentines en Formule 1 profitent également de la popularité croissante de Franco Colapinto.

La présence du pilote Alpine sur la grille a ravivé l’intérêt du public argentin pour la discipline, offrant un argument supplémentaire aux responsables locaux qui souhaitent organiser à nouveau un Grand Prix.

L’Argentine possède une longue histoire en Formule 1, mais n’a plus accueilli de manche du championnat du monde depuis 1998.

Le retour de Buenos Aires constituerait donc un événement majeur pour le sport automobile national, près de trois décennies après la dernière édition de son Grand Prix.

La prolongation du contrat brésilien jusqu’en 2035 ne ferme pas nécessairement la porte à cette candidature, mais elle intervient dans un contexte où les places disponibles au calendrier sont particulièrement convoitées.

Verstappen regrette la perte du rendez-vous annuel de Spa

Cette concurrence entre les circuits se traduit également par des choix difficiles pour certaines épreuves historiques.

C’est notamment le cas du Grand Prix de Belgique, dont le circuit de Spa-Francorchamps a perdu sa place annuelle au calendrier de la Formule 1.

Le tracé belge ne figurera ainsi pas au programme des saisons 2028 et 2030, une situation qui déçoit particulièrement Max Verstappen.

Né en Belgique, le quadruple champion du monde entretient un attachement particulier à Spa-Francorchamps, considéré comme l’un des circuits les plus appréciés des pilotes.

Interrogé sur cette évolution du calendrier, Verstappen a exprimé sa frustration tout en reconnaissant qu’il ne disposait d’aucun pouvoir de décision en la matière.

"Bien sûr, je ne cherche pas d’excuses, mais je ne suis pas le propriétaire de la F1", a-t-il déclaré.

"Je ne peux rien y changer non plus."