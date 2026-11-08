Lawson chez Williams à la place d’Albon ? Une rumeur déjà démentie qui agite le paddock

L’avenir de Liam Lawson en Formule 1 fait l’objet de nouvelles spéculations à l’occasion du Grand Prix du Brésil. Alors que Racing Bulls pourrait se séparer du Néo-Zélandais à l’issue de la saison 2026, une rumeur inattendue évoque son arrivée chez Williams à la place d’Alex Albon, pourtant récemment confirmé pour l’année prochaine. Une hypothèse rapidement démentie par Williams, mais qui intervient dans un contexte particulièrement délicat pour Lawson. Malgré une excellente cinquième place en qualifications à Interlagos et des performances encourageantes cette saison, le pilote de 24 ans reconnaît ne plus savoir ce qu’il doit faire pour convaincre les responsables de Red Bull de lui conserver une place sur la grille.

Le marché des transferts de la Formule 1 pourrait encore réserver quelques surprises avant la saison 2027. Au Brésil, une nouvelle rumeur concernant Liam Lawson a fait son apparition, avec l’hypothèse d’un départ de Racing Bulls vers Williams, où il remplacerait Alex Albon aux côtés de Carlos Sainz.

Cette possibilité a été évoquée par l’ancien pilote de F1 Franck Montagny sur Canal+, selon des informations rapportées dans le paddock d’Interlagos.

D’après ces affirmations, Racing Bulls aurait décidé de ne pas conserver Lawson pour 2027 et envisagerait de promouvoir à sa place Nikola Tsolov, actuellement engagé en Formule 2.

Le Néo-Zélandais pourrait toutefois trouver refuge chez Williams, dans un scénario qui entraînerait le départ d’Albon malgré son engagement avec l’écurie britannique.

Une hypothèse spectaculaire, mais dont la crédibilité a rapidement été remise en question.

La possibilité d’un remplacement d’Alex Albon a suscité des réactions immédiates, notamment parce que Williams a récemment confirmé le pilote thaïlandais pour la saison 2027.

Williams a catégoriquement contesté les informations selon lesquelles Albon pourrait perdre son baquet. Il n’y aurait "absolument aucune vérité" dans les affirmations évoquant son remplacement.

À ce stade, aucun élément confirmé ne permet donc d’affirmer que Williams envisage de modifier son duo de pilotes pour la saison prochaine.

L’équipe a déjà affiché sa volonté de poursuivre avec Albon, tandis que Carlos Sainz constitue l’autre élément de son tandem.

Reste que ces spéculations témoignent des incertitudes entourant l’avenir du Néo-Zélandais, qui attend toujours de connaître les intentions de Red Bull à son égard.

Lawson ne sait plus ce qu’il doit faire pour convaincre

Cette situation devient particulièrement frustrante pour Liam Lawson, qui estime avoir suffisamment démontré ses capacités au cours de la saison 2026.

Le pilote de 24 ans a signé plusieurs performances convaincantes au volant de la Racing Bulls, tout en ayant également l’occasion de retrouver temporairement l’équipe principale Red Bull lorsqu’il a remplacé Isack Hadjar, blessé.

Ses prestations dans les deux structures n’ont pourtant pas encore débouché sur une confirmation de son avenir en Formule 1.

Au Brésil, Lawson a de nouveau marqué les esprits en décrochant une remarquable cinquième place lors des qualifications disputées sous la pluie, qui se transformera en 3e place sur la grille de départ avec les pénalités de George Russell et Charles Leclerc.

Mais même ce résultat ne semble pas suffire à dissiper les interrogations concernant son avenir.

Interrogé sur ce qu’il pouvait encore accomplir pour convaincre les responsables de Red Bull, le Néo-Zélandais a laissé transparaître son incompréhension.

"Je ne sais pas ce qu’ils veulent que je fasse de plus", a-t-il déclaré à Interlagos après les qualifications.

Au-delà de la frustration liée à l’absence de décision, Lawson s’inquiète surtout du calendrier.

À ce stade avancé de la saison, la plupart des équipes ont déjà arrêté leurs choix ou disposent de très peu de possibilités pour modifier leur composition en vue de 2027.

En repoussant une éventuelle décision jusqu’aux dernières semaines du championnat, Red Bull place donc son pilote dans une situation particulièrement inconfortable.

Lawson reconnaît que cette attente pourrait considérablement limiter ses solutions de repli si Racing Bulls décidait finalement de se séparer de lui.

"C’est difficile, n’est-ce pas ? Nous sommes à la fin de la saison", a-t-il expliqué.

"Quand quelque chose comme ça est repoussé jusqu’à la toute fin, on se retrouve sans vraiment avoir d’autres options, donc ce n’est pas la situation la plus facile."

Le Néo-Zélandais sait qu’il ne dispose plus de beaucoup de temps pour convaincre, alors que son avenir reste suspendu aux décisions des responsables de la filière Red Bull.

Il continue néanmoins de défendre son bilan sportif, persuadé d’avoir réalisé une saison suffisamment solide pour mériter de poursuivre sa carrière dans la catégorie reine.

"Évidemment, je veux courir en Formule 1 et j’essaie de montrer le meilleur de moi-même chaque week-end. J’ai le sentiment que nous avons réalisé une bonne saison de mon côté du garage."