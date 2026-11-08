Le circuit F1 de Qiddiya peut-il vraiment ouvrir en 2028 malgré la guerre ?

Malgré les incertitudes provoquées par le conflit au Moyen-Orient et l’annulation du Grand Prix d’Arabie saoudite 2026 à Djeddah, les travaux du futur circuit de Formule 1 de Qiddiya se poursuivent. Alex Wurz, ancien pilote de F1 dont l’entreprise participe au projet, assure que le royaume reste déterminé à mener à bien cet immense complexe sportif et de loisirs, avec l’objectif d’y accueillir une première course en 2028. L’Autrichien a également donné des nouvelles du projet de Grand Prix du Rwanda, dont la réalisation s’inscrit dans un calendrier beaucoup plus lointain, entre 2030 et 2032.

L’Arabie saoudite n’entend pas ralentir ses ambitions en Formule 1 malgré les conséquences du conflit qui touche actuellement le Moyen-Orient. Alors que le Grand Prix prévu cette année sur le circuit urbain de Djeddah a été annulé, le royaume poursuit la construction de son futur circuit à Qiddiya, à une vingtaine de kilomètres au sud de Riyad.

Ce projet particulièrement ambitieux doit permettre à l’Arabie saoudite de disposer d’une nouvelle infrastructure permanente destinée à accueillir la Formule 1, au cœur d’un vaste complexe consacré au sport et au divertissement.

Interrogé par Speed Week, Alex Wurz, ancien pilote de Formule 1 dont l’entreprise participe au développement du projet, a confirmé que les travaux continuaient malgré les difficultés engendrées par la situation géopolitique.

"La construction à Qiddiya se poursuit malgré la situation incertaine provoquée par le conflit au Moyen-Orient", a expliqué l’Autrichien.

"Certains responsables européens chargés de superviser les travaux ont été rappelés, mais le chantier se poursuit."

L’Arabie saoudite figure parmi les pays particulièrement touchés par les répercussions du conflit régional.

Malgré les efforts diplomatiques visant à contenir les affrontements, des attaques contre des infrastructures aéroportuaires et pétrolières se poursuivent.

L’aéroport international de Riyad a notamment été frappé en octobre, tandis qu’une installation du groupe pétrolier Aramco a également été prise pour cible.

Ces événements ont renforcé les incertitudes entourant la tenue des grandes manifestations internationales dans la région, mais ils ne semblent pas avoir remis en cause le calendrier de construction du complexe de Qiddiya.

Selon Wurz, les autorités saoudiennes restent déterminées à poursuivre le développement de cette nouvelle destination, dont le circuit de Formule 1 ne constitue qu’une partie.

"Les Saoudiens poursuivent le développement du nouveau centre sportif et de divertissement", a-t-il assuré.

"Le premier Grand Prix devrait probablement s’y dérouler en 2028. Les parcs à thème sont déjà achevés et opérationnels."

L’objectif reste donc d’organiser une première course sur ce nouveau tracé dans deux ans, même si Wurz présente cette échéance comme probable et non comme définitivement acquise.

Le Rwanda vise une arrivée en F1 entre 2030 et 2032

Alex Wurz est également impliqué dans un autre projet majeur pour l’avenir du championnat : celui d’un Grand Prix de Formule 1 au Rwanda.

Son entreprise participe au développement du futur circuit envisagé à environ 40 kilomètres au sud de Kigali, dans le cadre des ambitions du pays pour accueillir une manche du championnat du monde.

L’ancien pilote assure que les préparatifs avancent conformément au calendrier établi et rappelle que son équipe accompagne les autorités rwandaises depuis plusieurs années.

"Tout se déroule conformément au calendrier", a-t-il déclaré.

"Nous travaillons sur ce projet en tant que conseillers du gouvernement depuis 2022."

Contrairement à Qiddiya, dont l’ouverture à la Formule 1 est envisagée dès 2028, le projet rwandais s’inscrit toutefois dans une perspective beaucoup plus lointaine.

Wurz souligne que la construction du circuit nécessitera encore plusieurs années, même si un accord avec la Formule 1 venait à être signé.

"La date d’achèvement reste encore à confirmer. Ce sera probablement entre 2030 et 2032", a-t-il expliqué.

"Les premiers travaux de terrassement commenceront début 2027."

Comme en Arabie saoudite, le projet rwandais ne se limite pas à la construction d’une piste de Formule 1.

Wurz insiste sur le fait que le futur Grand Prix doit s’intégrer dans un programme de développement beaucoup plus large, comprenant de nombreuses infrastructures destinées à accompagner l’arrivée du championnat.

Le circuit ne pourra ainsi accueillir une course qu’une fois les installations environnantes entièrement achevées.

"Il n’est pas prévu d’organiser un Grand Prix tant que tout ce qui entoure le circuit ne sera pas terminé : les hôtels, les installations de loisirs, les quartiers résidentiels et les établissements d’enseignement", a précisé Wurz.

"Le nouvel aéroport sera la première infrastructure achevée sur place."