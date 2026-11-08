La F1 a roulé sous une pluie extrême au Brésil... le problème est-il résolu pour la course ?

Les qualifications du Grand Prix de São Paulo ont permis à la Formule 1 de franchir une étape dans la gestion des conditions pluvieuses. Pour la première fois de la saison 2026, les pneus pluie extrême ont véritablement été utilisés en conditions de compétition, démontrant que les nouvelles monoplaces pouvaient évoluer sur une piste très détrempée. Mais cette avancée ne signifie pas que tous les problèmes ont disparu. Entre aquaplaning à plus de 200 km/h, visibilité quasiment nulle et adhérence insuffisante, plusieurs pilotes estiment que les conditions rencontrées en Q1 auraient été beaucoup trop dangereuses pour une course. Un avertissement particulièrement important alors que la pluie pourrait de nouveau perturber le Grand Prix du Brésil.

La Formule 1 a longtemps été confrontée à un paradoxe concernant ses pneus pluie extrême. Conçus pour permettre aux pilotes de rouler lorsque la piste est fortement détrempée, ils étaient devenus presque inutilisables en compétition, non pas nécessairement à cause de leurs performances, mais parce que les conditions justifiant leur utilisation entraînaient généralement l’interruption des séances.

Au Brésil, les qualifications retardées par les fortes précipitations ont permis de sortir de cette situation. Lorsque la séance a finalement repris, la quantité d’eau présente sur la piste était trop importante pour permettre l’utilisation des pneus intermédiaires.

Les pilotes ont donc dû chausser les pneus pluie extrême, offrant à la FIA et à Pirelli une occasion de vérifier leur comportement avec les monoplaces de nouvelle génération.

L’expérience a montré que ces voitures pouvaient évoluer dans des conditions particulièrement difficiles. Mais elle a également mis en évidence les limites qui subsistent, notamment en matière de visibilité et d’aquaplaning.

Russell redoute un accident extrêmement grave en course

George Russell a été l’un des pilotes les plus préoccupés par les conditions rencontrées au début des qualifications.

Le Britannique apprécie pourtant particulièrement le pilotage sous la pluie à Interlagos. Mais il estime que le niveau de risque aurait été inacceptable si les pilotes avaient dû se battre roue contre roue dans les mêmes circonstances.

"J’adore piloter sous la pluie ici, mais à un moment donné, si cela avait été une course, il n’aurait absolument pas fallu rouler dans ces conditions, parce que les risques d’assister à un accident vraiment, vraiment horrible auraient été très, très élevés", a averti le pilote Mercedes.

Russell a notamment décrit les difficultés rencontrées en Q1, lorsque la quantité d’eau sur la piste rendait presque impossible le contrôle de la monoplace à haute vitesse.

"Je veux dire, la Q1 était particulièrement difficile. La visibilité était nulle dans la ligne droite menant au virage 4. Mes roues patinaient en cinquième vitesse, à plus de 200 km/h, et je faisais de l’aquaplaning. Donc, quand vous faites de l’aquaplaning en ligne droite et que vous ne voyez pas ce qui se passe devant vous, c’est... Je ne sais même pas quel mot utiliser pour décrire cela. Cela semble un peu fou, mais je suppose que c’est ce à quoi nous devons faire face."

Norris décrit des conditions parmi les plus difficiles de sa carrière

Lando Norris a lui aussi insisté sur les difficultés particulières de ces qualifications, notamment en raison des interruptions et de la nécessité de rester concentré malgré les longues périodes d’attente.

Le pilote McLaren explique que ces situations imposent un changement d’état d’esprit très rapide, puisqu’il faut passer d’un moment relativement détendu dans le garage à un tour de qualification où la moindre erreur peut avoir des conséquences importantes.

"Il est facile de penser à beaucoup de choses différentes, surtout au début, lorsque nous avons effectué la première partie de la séance avant de nous arrêter pendant longtemps, alors que nous étions toujours en Q1. Nous étions encore au milieu de la Q1, donc il est facile de se détendre un peu trop et de perdre légèrement cet état d’esprit nécessaire pour remonter dans la voiture."

"Mais je pense qu’avec les années, on apprend à mieux gérer ces transitions, à mieux passer d’une situation où l’on est simplement détendu, où l’on plaisante avec ses ingénieurs, à une Q1 dans laquelle il faut réaliser un bon tour sans commettre d’erreur."

Norris reconnaît que ce genre de situation se produit régulièrement à Interlagos, mais aussi sur certains autres circuits du calendrier.

"Ce n’est jamais ce qu’il y a de plus facile, et cela semble toujours arriver assez souvent ici et sur certains circuits au cours de la saison. Cela fait partie du jeu. Et c’est une expérience amusante. C’est stressant, évidemment, et ce n’est pas un circuit facile pour réussir à tout mettre bout à bout."

"Il y a beaucoup de virages dans lesquels on accélère avec une charge importante sur la voiture, comme les virages 3 et 13, ce qui n’est pas facile, surtout lorsque la piste est très humide. On ne peut quasiment pas accélérer à fond avant la sortie du virage 13."

"Donc oui, ce n’est tout simplement pas facile, mais c’est toujours un beau défi ici, et c’est toujours un plaisir de piloter sur ce circuit. Mais ces conditions sont toujours délicates, quoi qu’il arrive, surtout parce que je pense que celles rencontrées en Q1, ou lors des moments les plus humides, figuraient parmi les plus détrempées dans lesquelles j’aie jamais piloté."

Pour Norris, la principale difficulté consiste alors à conserver suffisamment de sérénité pour exploiter la voiture malgré les risques.

"Une grande partie du travail consiste donc simplement à essayer de rester calme et détendu, et à garder suffisamment confiance pour être convaincu que l’on va faire du bon travail."

Antonelli découvre les limites des pneus pluie extrême

Kimi Antonelli a également été impressionné par la quantité d’eau présente sur la piste. Le nouveau champion du monde, qui possède encore relativement peu d’expérience dans ces conditions, a reconnu avoir vécu la séance la plus humide de sa carrière.

"Je veux dire, ce sont les conditions les plus humides dans lesquelles j’aie jamais piloté, donc ce n’était pas l’expérience la plus agréable. Encore une fois, j’essayais simplement de comprendre comment ce circuit se comporte sous la pluie."

"Mais oui, c’était parfois assez délicat et, clairement, la Q1 était encore beaucoup trop humide pour rouler. Ce n’était pas facile, mais cela restait amusant."

Le pilote Mercedes a également été interrogé sur la transition entre les pneus pluie extrême et les intermédiaires, intervenue au cours de la Q2. Il a reconnu manquer encore d’expérience pour déterminer précisément le meilleur moment auquel effectuer ce changement.

"Je n’ai pas beaucoup d’expérience dans ce domaine, donc peut-être... Non, mais je ne sais pas. Les pneus pluie extrême se comportaient correctement. Ils étaient même plutôt bons."

"Évidemment, la transition est arrivée assez tôt parce que les pneus pluie extrême surchauffaient beaucoup. Donc oui, les intermédiaires étaient meilleurs. Nous les avions évidemment essayés à Sepang et à Singapour, et les sensations étaient similaires à celles de la Q2. Je dois encore acquérir un peu plus d’expérience dans ce domaine."

Pourquoi les pneus pluie extrême étaient devenus presque inutiles

Depuis l’introduction de la réglementation 2026, les caractéristiques des nouvelles unités de puissance ont soulevé plusieurs interrogations concernant le comportement des monoplaces sous la pluie.

Le couple élevé délivré par ces moteurs, combiné aux caractéristiques des pneus intermédiaires Pirelli, semblait initialement constituer une association particulièrement difficile à maîtriser.

Les pilotes avaient notamment alerté sur la difficulté à faire monter les intermédiaires en température, alors que ces gommes constituent habituellement le choix privilégié dans la majorité des conditions pluvieuses.

Pierre Gasly s’était montré particulièrement critique après avoir participé à des essais de pneus pluie à Magny-Cours, à la suite du Grand Prix de Miami en mai. Le pilote Alpine avait même prédit un véritable "jeu d’élimination" lorsque la perspective de devoir utiliser ces pneus en course avait été évoquée plus tôt dans l’année.

Les dernières courses ont finalement montré que les intermédiaires étaient moins problématiques que ce que certains redoutaient initialement. En revanche, les interrogations concernant les pneus pluie extrême demeuraient, faute de véritables occasions de les utiliser en compétition.

Depuis plusieurs années, la Formule 1 rencontrait des difficultés à organiser des séances lorsque la pluie devenait trop importante. Le principal facteur limitant n’était pas l’adhérence mais la visibilité.

Les précédentes monoplaces à effet de sol soulevaient d’importantes projections d’eau, empêchant les pilotes de distinguer correctement ce qui se passait devant eux lorsqu’ils suivaient une autre voiture. En conséquence, les équipes avaient tendance à rester en pneus intermédiaires aussi longtemps que possible.

Lorsque la piste devenait suffisamment détrempée pour justifier les pneus pluie extrême, les conditions étaient généralement jugées trop dangereuses pour continuer à rouler. Ces gommes avaient ainsi hérité du surnom de "pneus de voiture de sécurité", puisqu’elles servaient principalement lorsque les voitures évoluaient derrière la Safety Car.

Le Brésil marque une première pour les pneus pluie en 2026

Jusqu’aux qualifications de São Paulo, les pneus pluie extrême n’avaient encore jamais été véritablement utilisés en compétition cette saison. Ils avaient bien été montés lors du tour de formation en Malaisie, mais les problèmes d’unités de puissance avaient ensuite provoqué une longue interruption.

Lorsque la course avait finalement pu reprendre, les conditions s’étaient suffisamment améliorées pour permettre le passage aux intermédiaires. Lors du Sprint disputé sous la pluie à Singapour, les pneus intermédiaires avaient de nouveau constitué le choix de référence.

La situation était différente au Brésil. Au moment de la reprise des qualifications, la quantité d’eau stagnante sur le circuit dépassait les capacités d’évacuation des pneus intermédiaires. Les pilotes ont donc dû utiliser les pneus pluie extrême, dont les sculptures plus profondes permettent de mieux évacuer l’eau.

Leur plage de fonctionnement, adaptée à des conditions plus froides et plus humides, leur a également permis de conserver une température plus appropriée, tout en réduisant les risques d’aquaplaning par rapport aux intermédiaires. Cette utilisation a constitué une première véritable validation de ces pneus dans les conditions pour lesquelles ils ont été conçus.

Mais leur comportement n’explique pas à lui seul pourquoi les qualifications ont pu se dérouler.

Les nouvelles F1 semblent plus faciles à maîtriser sous la pluie

La réglementation technique 2026 pourrait également avoir contribué à rendre possible cette séance. La FIA a notamment travaillé sur la réduction du déploiement de l’énergie électrique lorsque l’adhérence est faible, afin d’éviter que les pilotes ne soient confrontés à une puissance excessive dans des conditions délicates.

Cette adaptation a permis de mieux contrôler le couple disponible et de limiter certaines difficultés propres aux nouvelles unités de puissance. Par ailleurs, les monoplaces 2026, parfois particulièrement délicates à maîtriser sur le sec lorsqu’elles approchent de leurs limites, semblent présenter un comportement relativement plus prévisible sous la pluie.

Andrea Stella, directeur de McLaren, estime que les caractéristiques de ces voitures pourraient expliquer cette différence.

"Sur le sec, je dirais qu’en raison de la réglementation aérodynamique et de certains aspects particuliers du fonctionnement des pneus, les voitures de 2026 sont plus difficiles à piloter", a-t-il expliqué.

"Mais si nous regardons la séance de qualifications, qui a peut-être été la séance sur piste humide la plus complète, avec des pneus pluie extrême, des intermédiaires, davantage d’eau puis moins d’eau, je dirais que le comportement des voitures a été relativement facile à gérer du point de vue du pilotage."

"Je ne sais pas si cela vient de la voiture ou des pneus, mais leur combinaison est peut-être moins critique que sur le sec."

La FIA a pris une décision audacieuse pour relancer les qualifications

Un autre élément important a été la décision de la direction de course de relancer les qualifications malgré des conditions particulièrement difficiles. La FIA savait qu’une fenêtre météorologique relativement favorable devait permettre de reprendre la séance avant l’arrivée de précipitations encore plus importantes.

Le directeur de course Rui Marques a donc choisi de profiter de cette occasion, après avoir obtenu les observations de Bernd Mayländer, pilote de la voiture de sécurité. Ce dernier estimait que les conditions permettaient de rouler, à condition que les commissaires puissent évacuer certaines accumulations d’eau présentes sur la piste.

Le choix restait audacieux, tant les premières minutes ont été délicates.

Valtteri Bottas, premier pilote à s’élancer sur le circuit, a ainsi décrit les premiers instants comme une lutte pour la "survie".

La présence simultanée de nombreuses voitures a toutefois contribué à déplacer une partie de l’eau stagnante, améliorant progressivement l’état de la piste.

Carlos Sainz estime que la direction de course a choisi un moment presque idéal pour relancer les qualifications, même si les premiers tours étaient particulièrement risqués.

"C’était assez audacieux lorsque nous sommes sortis avec les pneus pluie, parce que nous faisions de l’aquaplaning en sixième et en septième vitesse dans les lignes droites. Et si vous perdez la voiture à ces vitesses, l’accident sera forcément important", a expliqué le pilote Williams.

"Il y avait aussi très peu de visibilité lorsque nous roulions près d’une autre voiture, mais nous ne sommes pas obligés de rester proches les uns des autres en qualifications, donc nous pouvons créer un certain écart pour mieux voir. Mais les deux premiers tours étaient vraiment très délicats."

Dans l’ensemble, les pilotes ont néanmoins considéré que la décision de relancer la séance était justifiée.

"C’était à la limite, oui, mais c’est mieux que d’attendre dans le garage", a déclaré l’Espagnol.

Des conditions acceptables en qualifications, mais pas forcément en course

La principale difficulté concerne désormais la possibilité de disputer un Grand Prix dans des conditions similaires. En qualifications, les pilotes peuvent volontairement laisser plusieurs secondes d’écart avec la voiture qui les précède afin de limiter les projections d’eau et de conserver une visibilité suffisante.

En course, cette possibilité disparaît en grande partie. Les concurrents cherchent naturellement à se rapprocher les uns des autres pour attaquer ou défendre leur position, ce qui les expose directement au nuage d’eau soulevé par les voitures précédentes.

C’est précisément ce risque qui a poussé George Russell à avertir qu’un accident extrêmement grave pourrait survenir si la course devait se dérouler dans les mêmes conditions que celles rencontrées au début de la Q1.

Carlos Sainz partage cette préoccupation.

"Avec des conditions comme celles des deux premiers tours des qualifications, je pense que cela aurait pu être très compliqué au départ d’une course, avec une visibilité qui aurait été pratiquement nulle et beaucoup d’aquaplaning. Cela aurait été intéressant", a-t-il déclaré.

La FIA devra donc adopter une approche différente pour le Grand Prix, même si les qualifications ont pu être menées à leur terme sans incident majeur.

Hadjar réclame de meilleurs pneus pluie pour 2027

Isack Hadjar s’est lui montré particulièrement critique à l’égard des pneus pluie extrême après les qualifications.

Le pilote Red Bull estime que leur niveau d’adhérence reste insuffisant, notamment lorsque de l’eau stagnante apparaît sur la piste. Il s’attendait à ce que ces pneumatiques offrent davantage de sécurité et permettent de mieux maîtriser l’aquaplaning.

"Honnêtement, je m’attendais à davantage d’adhérence. Normalement, avec les pneus pluie extrême, tout est un peu plus confortable : vous les montez et, en gros, vous pouvez traverser les zones où il y a de l’aquaplaning."

"Ce n’était absolument pas le cas en qualifications, donc il faut que cela soit nettement meilleur l’année prochaine, parce que nous ne pouvons absolument pas courir dans ces conditions."

Hadjar considère que les pneus actuels n’offrent pas une marge de sécurité suffisante pour permettre aux pilotes de se battre en peloton lorsque la piste est aussi détrempée.

"Il n’y a tout simplement pas assez d’adhérence avec ces pneus. Je pense que c’était vraiment très délicat à piloter. Les conditions de la Q1 n’auraient pas permis de disputer une course, mais comme il s’agissait d’une séance de qualifications, nous pouvions tenter le coup. Cela restait néanmoins très difficile."

Le Français a également insisté sur l’importance de l’aquaplaning rencontré, même avec les pneus les plus adaptés aux fortes précipitations.

"Je ne suis pas satisfait du comportement des pneus dès qu’il y a un peu d’eau stagnante. Compte tenu de la quantité d’aquaplaning que j’ai subie, même avec les pneus pluie extrême, pour moi, ce n’est pas au niveau attendu."

Alors que la pluie doit revenir pour la course ce dimanche sur Interlagos, sans être aussi torrentielle qu’hier selon les prévisions de ce matin, la F1 va pouvoir rapidement vérifier jusqu’où les progrès constatés samedi permettent réellement d’aller...