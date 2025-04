Verstappen dément être lassé de la F1 mais n’a ’tout simplement plus envie de parler’

Max Verstappen prévient déjà que les journalistes et les fans de Formule 1 devront s’habituer à l’entendre s’exprimer moins souvent.

Suite à sa sanction très controversée de 2024 pour avoir juré en conférence de presse, et dans un contexte de répression accrue de la FIA contre les mauvais comportements des pilotes, le quadruple champion du monde s’exprime déjà plus brièvement devant les médias.

Mais le ton a atteint un nouveau sommet à Djeddah, lorsqu’il a catégoriquement refusé de révéler – sur quelque média que ce soit – ses réflexions sur sa pénalité de 5 secondes pour l’incident du premier virage, se contentant de dire "c’est vraiment adorable" à la radio.

"Je sais que je ne peux pas jurer ici," a-t-il déclaré lors de la conférence de presse de la FIA d’après-course, "mais en même temps, on ne peut pas critiquer sous une forme qui pourrait ’nuire’ ou ’mettre en danger’ le sport. Je vais vous donner la feuille ; il y a beaucoup de lignes."

Mais au-delà de la pénalité du GP d’Arabie saoudite, Verstappen admet également qu’il n’a plus vraiment envie de parler aux médias.

"Je suis dans le sport depuis tellement longtemps, et à un moment donné, on connaît tout le monde," reconnait-il aujourd’hui.

"Et moins on en dit, mieux c’est. Je n’ai tout simplement plus envie de parler aux gens."

Lorsqu’on lui demande s’il exprime aussi quelque part sa lassitude pour la Formule 1, il répond : "Honnêtement, il ne faut pas s’en préoccuper autant."

"Vous savez, je suis dans une phase où je ne m’intéresse pas vraiment à ce que les autres écrivent ou pensent. Je fais mon truc et je vis ma vie. J’arrive sur le circuit et je sais que je fais de mon mieux dès que je monte dans la voiture. Je travaille avec les gens de l’usine, puis je rentre chez moi. C’est là que je vis ma vie en dehors de la Formule 1."

"Bien sûr, je veux être rapide et faire de mon mieux, mais même si ça ne marche pas, c’est comme ça. J’aime toujours la course, mais ce n’est pas comme si si les choses tournaient mal en piste cela allait m’abattre pour le reste de la semaine à la maison."

L’ancien pilote de F1 Giedo van der Garde, qui connaît bien la famille Verstappen, pense que la réaction de Verstappen à la pénalité de Djeddah était un signe de maturité.

"Avant, il pouvait devenir vraiment fou et donnait son avis immédiatement. Maintenant, il dit simplement ’Superbe’ et il est à nouveau concentré sur sa course."

Il est également vrai que les intérêts de Verstappen se sont étendus bien au-delà de la Formule 1, incluant non seulement l’écurie de simulation Redline, mais aussi sa propre équipe en GT, Verstappen.com Racing.

L’équipe a fait ses débuts il y a quelques jours au Paul Ricard, lors de la GT World Challenge Europe Endurance Cup. Il a été demandé à Verstappen s’il imaginait l’équipe participer à des courses majeures, comme les 24 Heures du Nürburgring.

"Absolument, mais étape par étape. Je ne veux pas me précipiter. Ce sont des circuits difficiles, et il faut une préparation sérieuse pour cela. Ces courses plus courtes – trois, quatre, six heures – permettent d’acquérir plus d’expérience avec la voiture. Petit à petit, nous voudrons participer à toutes ces courses."

Il admet que les 24 Heures du Mans font partie des ambitions de son équipe.

"Ce serait l’idéal," dit-il, mais il précise aussi que sa carrière en Formule 1 l’empêche actuellement de participer lui-même au Mans, pour l’instant.

"Si cela n’entre pas en conflit avec une course de Formule 1, on pourrait les combiner, mais d’un autre côté, je ne ferai pas de F1 pendant dix ans encore. D’ici là, j’aurai plus de temps pour autre chose."

Et s’il venait à se retrouver dans une F1 peu compétitive une année ? Faire l’impasse sur un Grand Prix pour participer au Mans est hors de question selon Verstappen.

"Avec ce que je fais actuellement et la façon dont je le fais, je ne peux pas faire ça. Absolument pas."