La ’compétitivité’ de Gasly donne des motifs de ’déception’ à Alpine F1

Alpine F1 espérait marquer des points en Arabie saoudite, après une belle qualification de Pierre Gasly. Malheureusement, un accrochage avec Yuki Tsunoda a tout gâché pour l’équipe d’Enstone, ce qui donne des regrets à son directeur.

"C’est décevant de repartir de Djeddah sans le moindre point, surtout après l’incident du premier tour pour Pierre, compte tenu de sa compétitivité tout au long du week-end" a déclaré Oliver Oakes, qui a aussi été déçu de la course de Jack Doohan.

"Nous en avons profité pour faire rentrer Jack en vue d’un long relais. Nous aurions pu envisager une stratégie à un seul arrêt et laisser Jack en piste jusqu’à l’arrivée. En fin de compte, Jack n’avait pas de rythme avec les pneumatiques durs, ce qui a compliqué la suite."

"Il y a du positif à retenir de ces trois rendez-vous consécutifs, notamment les premiers points de l’équipe et les performances encourageantes de la voiture. Nous devons continuer à progresser et nous avons déjà hâte d’être à la prochaine course à Miami."