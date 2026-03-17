Hadjar contredit Verstappen : ’les courses ne sont pas le problème’

Isack Hadjar a marqué ses premiers points pour Red Bull Racing en Formule 1 à l’occasion du Grand Prix de Chine, mais le Français ne partage pas totalement l’analyse de son coéquipier Max Verstappen sur l’état actuel de la discipline.

Alors que le Néerlandais a fortement pointé du doigt la nouvelle formule hybride, autant pour l’exercice du tour rapide que pour la qualité du spectacle en piste, Hadjar se montre plus nuancé et refuse d’être aussi critique que son équipier.

"Honnêtement, non. Les courses ne sont pas si mauvaises," a-t-il confié aux médias.

Le pilote Red Bull Racing identifie toutefois un autre problème majeur, davantage lié au comportement des monoplaces modernes.

"C’est toujours un peu frustrant d’arriver assez lentement dans certains virages. Pour moi, les qualifications sont un peu le pire moment, avec ces phases de lift and coast. Je pense simplement qu’une voiture de course devrait atteindre sa vitesse maximale au bout de la ligne droite."

"C’est un peu dommage, et je sais que la F1 réfléchit à cela donc je ne veux pas condamner maintenant. Mais les courses ont été plutôt bonnes," ajoute-t-il, dissociant clairement spectacle en piste et contraintes techniques actuelles.

Le week-end chinois du Français n’a pourtant pas été de tout repos. Relégué en fond de peloton dès le premier tour après une erreur dans son duel avec Oliver Bearman, Hadjar a effectué un tête-à-queue à 180 degrés dans le rapide virage 13.

Un incident spectaculaire, heureusement sans contact : Bearman est passé tout près de l’accrochage, qui aurait pu mettre fin à la course des deux pilotes.

Hadjar estime toutefois qu’il ne pouvait rien faire pour éviter cette faute.

"La voiture était vraiment très difficile à piloter dimanche, bien plus que les deux jours précédents. Elle m’a surpris dès le premier tour, et pendant toute la course, j’ai dû me battre avec."

"Tout s’est produit de manière très instantanée, la voiture est partie sans prévenir. Je n’ai même pas eu le temps de réagir. Elle est partie en tête-à-queue et c’était terminé."

Malgré cet épisode, il est parvenu à remonter jusqu’à la huitième place pour inscrire ses premiers points en 2026.

Dans un contexte compliqué pour Red Bull, Hadjar a été le seul pilote de l’équipe à marquer des points. Verstappen, en route vers une arrivée dans le top 10, a été contraint à l’abandon en raison d’un problème mécanique, après avoir également souffert d’un manque de performance de la RB22.

Le Français reconnaît que l’écurie autrichienne ne dispose pas actuellement des armes pour faire mieux.

"Avec le package que nous avons en ce moment, c’est tout ce que nous pouvons faire. Nous devons comprendre pourquoi cela ne fonctionne pas."