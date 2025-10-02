Norris : McLaren n’a plus l’avantage du début de saison, Verstappen est une menace

McLaren F1 ne détient plus l’avantage indéniable dont elle bénéficiait sur Red Bull en début de saison, selon les propos de Lando Norris aujourd’hui à Singapour.

Max Verstappen a remporté les deux courses depuis que Red Bull a introduit une amélioration du fond plat lors du Grand Prix d’Italie. Bien que ces deux courses se soient déroulées sur des circuits à faible appui, Norris estime que son rival est désormais un véritable prétendant au titre.

"Si l’on remonte au début de la saison, ils se disputaient les six ou sept premières courses pour la victoire et nous battaient au championnat des pilotes. Nous avons ensuite apporté quelques améliorations, un peu plus. Il y a quelques semaines, ils ont apporté des améliorations et il semble que cela les ait remis au même niveau que nous."

Norris a prédit que Verstappen serait le principal rival de Red Bull à Singapour ce week-end.

"C’est un circuit où Mercedes, Ferrari et Red Bull ont été performants. Nous nous attendons à des batailles, surtout avec Max ici."

Lorsqu’on lui a demandé s’il craignait que l’avantage de Piastri ne force McLaren à lui donner la priorité pour garantir que le titre soit remporté par un pilote McLaren plutôt que par Verstappen, Norris a ironisé : "Je suis très inquiet, oui. Très inquiet. Oui, et effrayé, franchement. J’étais content que vous posiez cette question, d’ailleurs !"

"La réponse est évidemment non !"

McLaren est bien placée pour décrocher le titre des constructeurs ce week-end. Norris a déclaré que l’ampleur de leur avance au championnat était due à une voiture compétitive et à deux pilotes constamment performants.

"Il faut évidemment la meilleure voiture. Je pense que nous l’avons eue sur 95 % des courses."

"Il y en a eu quelques-unes ici et là, comme à Monza la plus récente, où je ne pense pas que nous ayons été assez rapides. À Bakou, je dirais que nous aurions probablement dû l’être et que nous l’avons été, mais nous n’avons tout simplement pas fait du bon travail. Mais à Monza, nous n’avons pas été assez rapides."

"Il y a donc eu quelques courses où nous n’avons pas connu de week-ends parfaits. Mais je pense que l’important en tant qu’équipe, c’est d’avoir deux bons pilotes."

"Il y a beaucoup d’autres équipes avec deux excellents pilotes, mais – je déteste le dire – aucune n’a été aussi performante chaque week-end qu’Oscar et moi. Mais c’est aussi plus facile pour nous de performer, car nous sommes souvent en tête du peloton. D’une certaine manière, notre tâche est plus facile que celle d’autres."

"Au championnat constructeurs, il faut deux pilotes performants chaque week-end, qui terminent la plupart des courses, et c’est ce que nous avons réussi à faire. Peut-être pas ces deux dernières années, mais jusqu’à présent, nous avons été le duo de pilotes le plus performant et nous avons clairement eu la meilleure voiture et la meilleure équipe."

Norris a remporté le Grand Prix de Singapour l’an dernier et est confiant quant à ses chances ce week-end.

"L’année dernière a été très bonne ici. Nous étions très forts, j’ai fait une bonne course. J’ai toujours apprécié ce circuit depuis ma première année en 2019. Pour le moment, la météo semble un peu moins clémente que ces dernières années. Mais je suis ravi, c’est l’un de mes circuits préférés de la saison."