Alonso tempère ses chances pour 2026 et ’retournera’ en endurance dans le futur

Fernando Alonso espère qu’Aston Martin F1 sera en forme à Singapour, plus que lors des deux dernières courses. Selon le double champion du monde, le tracé plus sinueux peut aider l’AMR25 à afficher de meilleures performances.

"Je l’espère, cette piste sera similaire à Zandvoort et la Hongrie, où nous étions performants, alors que nous l’étions moins à Monza et Bakou. Donc j’espère que l’on sera de retour à un bon niveau de performance" a déclaré Alonso.

Interrogé sur le fait que Max Verstappen ait gagné une course en GT3 dans le championnat NLS, l’Espagnol a reconnu être impressionné même s’il en profite pour glisser une pique sur le fait que le championnat allemand n’est pas une catégorie au sommet du sport auto. Il confirme par ailleurs qu’il espère retourner en endurance plus tard.

"C’est une belle performance, c’est un pas de plus pour piloter dans de grandes compétitions ! Plus sérieusement, son talent n’est pas en question. Il veut surement essayer quelque chose de différent de la F1. Les courses de 24 heures sont le sommet du sport automobile, que ce soit le Nürburgring ou Le Mans. Peut-être qu’il s’y prépare !"

"Je suis un grand fan de sport automobile hors de la Formule 1. Je pense que c’est plus pur, plus propre et plus amusant. Je l’ai fait pendant deux ans et j’y retournerai dans le futur, sans savoir à quelle intensité. Mais avec la Formule 1, c’est dur d’avoir d’autres projets car il faut se dédier à la F1."

Interrogé sur le retour au volant de Romain Grosjean, avec qui il a fait équipe fin 2009 chez Renault, Alonso a salué la résilience du Français et le beau moment que cela a créé.

"C’était bien de le voir de retour, il a eu l’air de prendre du plaisir. Et c’est bien pour le sport, après son terrible accident c’est bien qu’il reprenne le volant dans un cadre plus tranquille. Il est resté en sport automobile au plus haut niveau aux Etats-Unis et c’était un joli moment de le voir de retour."

Alonso espère aussi continuer encore quelques années à ce niveau en compétition, même s’il est très clair sur le fait qu’il se pliera à la stratégie de son équipe en matière de pilotes : "Comme je n’ai pas de boule de cristal, j’ai donné une réponse qui sera valable pour toujours. Je pense que jusqu’en mai, c’est ce que je ressens actuellement."

"Si j’ai une voiture que j’aime conduire et avec laquelle j’obtiens des résultats, je pense que peut-être... je veux dire, je discuterai toujours avec Lawrence et l’équipe pour connaître leurs besoins, et l’équipe passera en premier, moi en second. Je n’ai pas besoin de courir pour prouver quoi que ce soit."

"Je suis satisfait de ma carrière et je me considère très chanceux d’être ici depuis tant d’années. Il est maintenant temps d’aider l’équipe et de prendre du plaisir, c’est donc quelque chose que je devrai voir au jour le jour l’année prochaine."

Il se dit en tout cas en pleine forme et, malgré une Aston Martin difficile à maîtriser, salue ses résultats globaux, en dépit du fait qu’ils ne représentent pas forcément sa forme et celle de sa monoplace.

"Mieux que jamais. Oui, je le pense. Je pense que l’année dernière et cette année, la voiture n’est probablement pas à la hauteur de ce que nous voyons au classement. Je pense que nous avons surmonté certains problèmes et que nous avons remédié à certaines faiblesses qui, parfois, ne sont pas trop évidentes vues de l’extérieur."

"Mais je pense, oui, personnellement, que certaines des performances de cette année et de l’année dernière n’auraient pas été possibles il y a 20 ans. C’est mon opinion et c’est pourquoi je suis détendu, heureux, que je m’amuse et que je suis confiant pour l’année prochaine."

Quant à la saison 2026, qui sera un grand chambardement réglementaire et pourrait offrir de nouvelles opportunités, Alonso tempère les attentes : "Je pense que c’est toujours la même chose en Formule 1. Il faut toujours vendre le produit pour l’année suivante et dire que des choses magiques vont se produire l’année suivante."

"Je me souviens que lorsque le contrôle de traction a été interdit, cela récompensait les pilotes qui savaient mieux contrôler l’accélérateur et ce genre de choses, puis vous avez un échappement surpuissant avec 100 points d’appui aérodynamique de plus que les autres et Red Bull termine premier et deuxième à chaque course."

"Vous pouvez être plus ou moins intelligent dans votre conduite ou autre, mais si la voiture est plus rapide d’une demi-seconde, rien ne peut combler ce déficit."