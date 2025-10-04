Norris : McLaren battra Verstappen même si Max est meilleur que moi

Lando Norris s’est dit confiant quant au fait que ce sera lui-même ou Oscar Piastri qui remportera le titre de champion du monde de F1 cette année, même s’il se méfie de la menace grandissante que représente Max Verstappen et admet que le Néerlandais est meilleur que lui !

Piastri compte 25 points d’avance sur Norris avant le Grand Prix de Singapour, tandis que Verstappen est à 44 points supplémentaires.

Norris est certain que le Néerlandais est dans la course au titre après ses deux victoires consécutives obtenues à Monza et Bakou mais il est loin d’être favori pour une remontée spectactulaire.

"Max reste Max. Il est sans doute le meilleur pilote qui ait jamais existé, on ne peut donc jamais l’écarter. "

"Surtout maintenant qu’ils sont revenus au même niveau que nous. Ils ont clairement trouvé quelque chose. Est-ce que cela m’inquiète ?"

"Non, car je ne peux rien y changer. Je ne peux que faire de mon mieux. À Abu Dhabi, nous verrons si cela suffit mais il a tout de même un gros écart à remonter et Oscar et moi n’allons rien faire de stupide pour l’aider."

Sans une mauvaise période au milieu de la saison, Verstappen se trouverait beaucoup plus près du duo McLaren au classement. Avec le retour en force et la régularité de Red Bull, Norris s’attend à une lutte acharnée lors des courses restantes.

"Il n’a pas obtenu six poles cette année pour rien. On ne fait pas ça avec une mauvaise voiture. Et il était également présent lors des sept premières courses."

"Les dernières courses seront très serrées, je m’attends donc à une bataille qui ne se décidera qu’à Abu Dhabi."

"Je suis convaincu que le vainqueur conduira une F1 orange papaye (lui ou Oscar, ndlr). Sera-ce moi ? Je travaille en tout cas très dur pour y parvenir."

Norris a aussi accepté qu’il ne sera jamais aussi fort que Verstappen.

"Je ne veux pas dire ni croire que je serai un jour aussi bon que Max, car je pense que ce n’est pas la bonne chose à me dire."

"C’est l’un des meilleurs pilotes de Formule 1 de tous les temps, alors si quelqu’un vous dit : ’Oui tu seras aussi bon que Verstappen’, dites-lui d’aller se faire foutre. N’importe quel pilote peut dire ce genre de choses avec assurance, mais je pense que c’est presque impossible."

"Est-ce que je crois que je suis meilleur certains jours ? Oui. Est-ce que je crois que mon coéquipier est meilleur certains jours ? Oui. Mais c’est sa régularité qui est impressionnante."

"Il n’atteint jamais 101 %, mais il sera toujours à 100 %, et quand il a un mauvais jour, il est à 99 %."

Norris a également évoqué la pression mentale que représente le fait d’affronter Verstappen.

"Si je pouvais revenir en arrière et choisir comment devenir un meilleur pilote, j’aurais moi aussi des parents pilotes, j’aurais commencé le karting dès mon plus jeune âge et j’aurais fait plus d’essais que les autres," dit-il ironiquement, soulignant l’éducation reçue par Max entièrement tournée vers la compétition.

"Il faut donc que les gens rattrapent leur retard, car il a été créé pour être dans sa position actuelle, mais il en tire le meilleur parti et c’est pourquoi il a remporté quatre championnats du monde."