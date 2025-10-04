Bottas révèle qu’il était ’proche’ de remplacer Russell à Bakou

Valtteri Bottas était très proche de prendre la piste à Bakou il y a deux semaines, alors que George Russell était malade. Le réserviste de Mercedes F1 a appris une heure avant la première séance qu’il ne serait finalement pas au volant de la W16.

"Je pense que c’était assez proche" a déclaré Bottas. "Ce n’est qu’une heure avant les EL1 qu’il a décidé d’essayer. C’est à ce moment-là que nous devons décider des réglages des pédales, des sièges et d’autres détails."

"Jusque-là, j’étais prêt. J’étais bien préparé avec les ingénieurs pour la journée. Je me suis réveillé quand Paul [Ripke], mon accompagnateur, a frappé à ma porte alors que je dormais encore. Il m’a dit ’il faut qu’on se prépare’. J’ai répondu ’d’accord, allons-y’, mais ça ne s’est pas fait."

L’ancien pilote titulaire explique qu’il était à l’affût de ce genre d’informations en début de saison, attendant une possible chance de reprendre le volant : "Je pense qu’au début de l’année, j’étais un peu plus paranoïaque."

"Je me réveillais le matin et la première chose que je faisais était de vérifier mon téléphone, au cas où il y aurait une possibilité de jouer. Mais je suis un peu plus détendu à ce sujet maintenant, et si ça arrive, ça arrive. Je me sens prêt dans tous les cas."

À chaque course, Bottas sait qu’il a de moins en moins de chances de faire une apparition cette année. Il reconnaît également qu’il est plus difficile de se lancer à la dernière minute maintenant que les pilotes maîtrisent parfaitement leur machine.

"C’est délicat, et je sais aussi que plus la saison avance, plus il devient difficile de s’intégrer. Tous les pilotes sont tellement bien rodés. Les écarts sont si faibles qu’il sera de plus en plus difficile de faire correctement mon travail si je dois rouler."

"Mais en fin de compte, c’est mon travail. Je me fie simplement à mon expérience passée et aux quelques jours d’essais que j’ai effectués cette année pour me dire que tout ira bien. Je vais juste me lancer et voir ce qui se passe. Il reste encore pas mal de courses, donc on ne sait jamais."