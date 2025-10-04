Deux Grands Prix de F1 dans un même pays, ça devient difficile à justifier

Stefano Domenicali se dit prêt à accepter la disparition d’Imola du calendrier de la Formule 1, même si ce circuit italien historique est son lieu de naissance.

Le PDG de la F1 a déclaré que l’histoire seule ne garantissait plus une place dans un calendrier aujourd’hui très chargé. Vingt-quatre courses par an est considéré par tous par une limite à ne pas franchir, même si les Accords Concorde permettraient d’en tenir une 25e.

"Si un Grand Prix a cette valeur historique, c’est un plus, une valeur ajoutée, mais cela ne suffit pas," explique l’Italien à propos d’Imola.

Selon Domenicali, les fans d’aujourd’hui, de plus en plus jeunes, se soucient souvent peu des résultats passés ou des traditions.

"Pour beaucoup de jeunes qui suivent la F1 aujourd’hui, aller courir à Monte-Carlo plutôt que sur le nouveau circuit de Las Vegas ne fait aucune différence."

Il estime plutôt que les sites doivent investir dans les infrastructures et les installations destinées aux fans pour justifier leur place.

"L’histoire est un atout, mais elle peut être une limite si les conditions de développement ne sont pas réunies," a déclaré Domenicali, soulignant les attentes croissantes à mesure que les prix des billets augmentent.

Il n’a toutefois pas totalement exclu un retour d’Imola, suggérant que l’utilisation croissante des créneaux de rotation (alternance) par la F1 pourrait offrir une opportunité.

"Si Imola peut présenter une proposition structurée, pourquoi pas ?"

Mais Domenicali a admis qu’il était de plus en plus difficile de justifier l’organisation de deux Grands Prix en Italie, la taille et la capacité hôtelière limitées d’Imola rendant difficile tout développement futur.

"À mesure que l’attention mondiale pour la F1 grandit, l’organisation de deux Grands Prix dans le même pays nécessite des éléments qui peuvent la justifier. Les Etats-Unis sont l’exception, avec la F1 en pleine croissance là-bas."

"Pour Imola, situé dans une ville, ce circuit évolue dans un contexte assez restreint. Il est difficile d’envisager le développement, y compris au niveau des infrastructures et des hôtels, car c’est la réalité. Et nous parlons désormais de niveaux d’investissement très différents, bien plus élevés qu’il y a 5 ou 10 ans."