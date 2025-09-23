Norris : les accidents de Piastri en disent long sur notre McLaren

L’écart s’est resserré après le Grand Prix d’Azerbaïdjan à Bakou entre les deux pilotes McLaren F1.

Lando Norris est revenu à 25 points, au lieu de 31, d’Oscar Piastri au championnat pilotes. Six points repris c’est toujours mieux que rien ou de voir l’écart se creuser.

Mais Norris a reconnu qu’il avait raté une occasion en or de réduire davantage l’avance de Piastri s’il avait pu être plus propre en Q3 alors que son équipier a fini dans le mur.

Mais le Britannique maintient néanmoins qu’il a fait tout ce qu’il pouvait avec la McLaren. Et il se confie aujourd’hui sur le fait que la MCL39 est loin d’être une monoplace facile à mener à la limite.

"Oscar est un pilote incroyable mais il s’est crashé deux fois. Je doute que cela change quoi que ce soit dans son esprit mais cela démontre que les gens ne se rendent pas compte à quel point il est facile de faire des erreurs avec ces F1."

"Cela montre que notre voiture n’est pas facile à piloter. Je ne pense pas que nous étions aussi rapides que les Red Bull, même en suivant Yuki Tsunoda. À certains moments, je me disais : ’Nous n’avons aucune chance d’être aussi rapides qu’eux’. Red Bull fait donc du bon travail."

Norris ne veut toutefois pas céder au pessimisme après deux courses remportées par Max Verstappen.

"Nous avons encore du mal sur certains circuits à faible appui aérodynamique. Comme à Las Vegas, je pense que nous allons encore avoir des difficultés."

"Mais nous avons tout de même réalisé de bonnes performances sur la saison. Nous devons simplement rester concentrés, continuer à faire ce que nous faisons et essayer de tirer le meilleur parti de la situation en commettant moins d’erreurs que ce week-end."

"Mais je pense que les erreurs commises par Oscar et moi-même prouvent simplement que cette McLaren n’est pas facile à piloter. Cela en dit long sur ce que nous devons faire au volant. Elle peut être incroyablement rapide à certains moments mais elle peut aussi vous punir si vous faites une seule erreur."

"C’est ce sur quoi nous essayons de travailler. C’est difficile d’améliorer les choses alors que tout est focalisé sur 2026, mais oui, elle peut être punitive. Elle m’a puni ce week-end, et elle a puni Oscar."