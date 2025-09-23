Alonso est résigné : Aston Martin F1 sera dernière encore trois fois au moins

Fernando Alonso a admis qu’Aston Martin F1 allait connaître d’autres difficultés sur les circuits à venir, qui exigent beaucoup de puissance, après avoir quitté Bakou les mains vides avec une monoplace qui, selon lui, était vouée à finir hors des points quoi qu’il arrive.

Parti en 11e position, l’Espagnol a admis qu’il aurait eu besoin d’un peu de chaos à l’avant pour marquer des points, mais il a finalement passé un après-midi tranquille.

"C’était inévitable. Il ne s’est rien passé avec la suspension !" a-t-il déclaré ironiquement sur DAZN, rappelant son malheur précédent à Monza qui, selon l’équipe, avait été causé par une projection de graviers.

"Avec ce type de voiture, nous savions que nous allions être la dernière voiture ici. À Las Vegas, nous serons la dernière voiture, au Mexique, nous serons la dernière voiture."

"Sur les huit courses restantes, nous serons derniers dans trois d’entre elles. Nous devons simplement les surmonter."

Alonso a déclaré que la principale faiblesse d’Aston était sa vitesse en ligne droite, la traînée excessive annulant les gains réalisés grâce aux récentes améliorations apportées à l’appui aérodynamique.

"Sur les circuits avec de longues lignes droites, nous sommes à la traîne."

"Sur d’autres, comme Singapour ou le Brésil, il y a de petites opportunités. C’est pourquoi Zandvoort et Monza ont été si douloureux lorsque nous y avons perdu des points."

Malgré tout, Alonso a insisté sur le fait qu’il saisirait les occasions lorsqu’elles se présenteraient.

"Nous apprécions lorsque nous pouvons faire la différence. Lorsque la voiture décide du résultat, il faut simplement l’accepter."