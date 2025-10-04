Norris : le train avant de la McLaren F1 n’est pas assez bon pour Singapour

Lando Norris s’est confié après s’être qualifié en cinquième position pour le Grand Prix de Singapour.

Le pilote McLaren F1 termine derrière ses deux rivaux au championnat, Max Verstappen étant 2e et Oscar Piastri 3e. Et devant lui il aura aussi la Mercedes F1 de Kimi Antonelli demain au départ.

Il a d’abord évoqué son état de santé après avoir été malade hier.

"Je me sens mieux aujourd’hui. Hier, j’ai eu un peu de mal. Ça m’a frappé assez rapidement. Je ne suis probablement pas au mieux de ma forme, mais je n’ai aucune excuse pour aujourd’hui."

"Les autres se sont améliorés. Mercedes a fait du bon travail. Red Bull a été performante ces deux derniers week-ends. Rien n’est surprenant."

"Singapour a toujours été un peu bizarre. Nous savons que lorsque nous avons des difficultés avec les pneus avant, nous avons beaucoup de mal en tant qu’équipe. Et tout au long du week-end, nous avons eu des difficultés avec les pneus avant. Tout le monde a des difficultés avec les pneus avant mais nous plus que les autres."

"Mercedes est toujours l’équipe qui s’impose sur ce genre de circuits, comme à Las Vegas l’année dernière. Je pense que nous comprenons pourquoi nous avons eu des difficultés. L’avant de la voiture n’est pas assez puissant, il y a trop de sous-virage, donc il faut faire des compromis."

"Aujourd’hui, on a l’impression que peu importe contre qui on se bat, c’est décevant de ne pas être assez rapides."

Quant à savoir si la victoire est encore possible demain, il ajoute : "je pense que vous en demandez beaucoup ! Je suis sûr que nous nous poserons les mêmes questions en tant qu’équipe, mais sur ce circuit, tout se joue lors des qualifications."

"Il y a toujours des chances dans la course, mais elles sont rares. Si vous partez de notre position, pouvez-vous terminer deuxième ou troisième ? Pour moi, l’année dernière, dès que vous étiez en tête dans un air pur, c’était facile, mais nous ne sommes pas dans cette position cette année. Il y a beaucoup de travail à faire demain."