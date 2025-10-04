Hamilton déçu par Ferrari de la gestion des qualifications, Leclerc n’était pas à l’aise

Lewis Hamilton a été en forme tout le week-end à Singapour et s’est qualifié en sixième position pour le Grand Prix demain.

C’est un résultat un peu décevant pour le pilote Ferrari, qui s’explique par une mauvaise gestion de lancement des tours rapides car, après la Q1, il se voyait jouer de bien meilleures positions sur la grille de départ.

"J’ai apprécié cette expérience. Je me suis senti à l’aise tout au long du week-end, je me sentais bien dans la voiture. Lors de la Q1, je me sentais vraiment en forme et je pensais que nous allions nous battre pour les premières places."

"Mais le plan a été contrarié et nous nous sommes retrouvés à attendre dans la voie des stands, perdant de la température dans les pneus, utilisant un pneu dans le tour de sortie puis rentrant, ce qui a affecté la température. Tous ces éléments ont contribué à ce que les séances ne soient pas optimales. Nous devons travailler pour optimiser cela."

Ce genre de problème opérationnel semble se répéter chez Ferrari. Comment l’équipe peut-elle résoudre ce problème ?

"Nous en discuterons en coulisses. Il faut simplement en parler et améliorer le processus. Tout le monde travaille aussi dur que possible, nous devons simplement regarder ce que font les autres."

"Mercedes est sortie en premier, ils n’ont pas perdu de température de pneus et ils étaient en tête. Nous avons attendu, éteint la voiture à la fin de la voie des stands et perdu cinq ou six degrés, ce qui est difficile à rattraper."

"En Q3, je n’avais plus rien, j’ai juste perdu une demi-seconde de performance à cause des pneus. C’est frustrant, mais je ferai de mon mieux demain."

Charles Leclerc n’a pas eu le même souci de son côté. Même s’il se qualifie dans les temps de son équipier, en 7e position, le Monégasque n’était pas aussi à l’aise au volant de la SF-25 qu’il le souhaiterait.

"Le week-end a été compliqué, à part les EL1 où on était partis du bon pied. On a dû faire des modifications et malheureusement on est en difficulté depuis. C’est particulièrement moi, je n’étais nulle part en EL2 et EL3" déplore Leclerc.

"Ca fait deux week-ends de suite, à Bakou et ici, que je n’ai pas le feeling avec la voiture, et c’est bizarre car c’est sur des circuits urbains où je suis à l’aise habituellement. Donc ça ne va pas, je ne suis pas au niveau que devrait être le mien et on perd des points."

"Mais je ne sais pas si on avait mieux à faire aujourd’hui, car Lewis a très bien roulé et est irréprochable depuis les EL2, donc je ne pense pas qu’il y avait beaucoup mieux à aller chercher."

Sur un circuit où la température est élevée dans l’air comme sur l’asphalte, le Monégasque pensait voir Mercedes en difficulté mais George Russell a fait la pole, ce qui le laisse sans explication : "Zéro ! Aucune pour l’instant mais j’imagine qu’ils ont trouvé quelque chose qu’on n’a pas trouvé. J’espère que ce sera bientôt à nous de trouver quelque chose."