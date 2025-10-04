Piastri : la troisième place est ’le mieux que je pouvais espérer’ à Singapour
La qualification a été "propre" mais délicate pour le pilote McLaren F1
Oscar Piastri n’a pas réussi à se mêler à la lutte entre George Russell et Max Verstappen pour la pole position. Le pilote McLaren F1 a terminé troisième de la séance qualificative et essaiera surtout de ne pas concéder beaucoup de points au Néerlandais en course.
L’Australien ne se montre pas frustré cependant, car il estime que l’écart de près de quatre dixièmes qui le sépare de la pole position était impossible à combler avec la performance qu’il affichait ce samedi sur le circuit de Marina Bay.
"Je voulais faire mieux que ça mais je n’avais pas quatre dixièmes à trouver pour aller chercher la pole. Je suis quand même content, le week-end a été bon et s’est bien construit, et c’est une séance propre, donc c’est le mieux que je pouvais espérer" a déclaré Piastri après la séance.
"Pour la course, le rythme de tout le monde est très proche et cela va se jouer à la stratégie. Il faudra peut-être avoir de la chance avec la voiture de sécurité. Mais Mercedes, Ferrari, nous ou Max, on peut tous gagner cette course."
"Cela épice la bataille avec Lando et Max au championnat et j’espère tomber du bon côté du classement."
