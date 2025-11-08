Norris : gagner au Brésil ne serait ’pas plus important’ qu’ailleurs, mais ’spécial’ grâce à Senna

Lando Norris a évoqué l’importance de remporter la victoire au Brésil en raison de l’héritage laissé par Ayrton Senna. Le pilote McLaren F1 reconnait que la superstar des années 80 et 90 a marqué de son empreinte à la fois l’équipe de Woking, et à la fois la manche d’Interlagos au calendrier de la catégorie reine.

Le Britannique aborde le Grand Prix du Brésil en tête du championnat des pilotes, et il estime qu’aucune course n’est plus importante qu’une autre, mais que certaines sont toutefois plus spéciales.

"En termes d’importance, je ne considère aucune course comme plus importante qu’une autre. Je pense que chaque course est importante pour le championnat" a déclaré Norris. "Pour moi, toutes les courses ont la même importance en termes d’histoire. Mais certaines sont plus spéciales à gagner."

"Je ne dirais pas plus importantes, mais plus spéciales, vous voyez, quand on pense à Silverstone, Monaco, celles qui ont cette histoire. Bien sûr, celle-ci en fait partie, surtout parce qu’on associe tout à Ayrton et à son histoire. Et aussi à McLaren, en particulier. Ce serait plus spécial."

"C’est important. Chaque course est importante. Mais celle-ci serait plus spéciale, je pense. Vous savez, le simple fait d’avoir mon nom ou d’avoir la chance de voir mon nom à côté de celui de ces personnes. Je pense que cela me fait toujours sourire. Je n’ai jamais pu voir Ayrton courir ou quoi que ce soit de ce genre."

Même s’il n’est pas parfaitement familier avec la carrière de Senna, le fait de rouler dans la même équipe que celle avec laquelle le Brésilien avait remporté la course devant son public est un point très important.

"Je n’ai jamais vraiment su à quel point il était bon. Que mon nom soit un jour inscrit sur le même trophée ou à côté, ou quoi que ce soit d’autre, ou même dans la même phrase. La même phrase, je pense que c’est déjà assez cool."

"C’était difficile de rêver à ce genre de choses quand j’étais enfant. J’admire ces choses-là. Tout autant qu’il est agréable de gagner partout ailleurs. Ce serait probablement un peu plus spécial de gagner ici en raison de l’histoire d’Interlagos."