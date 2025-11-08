Norris gagne un Sprint fou au Brésil et met Piastri KO, énorme crash pour Bortoleto

C’est l’heure du Sprint du Grand Prix du Brésil, et la première course du week-end pourrait donner lieu à un duel entre McLaren F1 et Mercedes. En effet, les deux équipes occupent les deux premières lignes de la grille de départ, et semblaient proches en performance pendant la Qualif Sprint.

Reste à voir si sur des longs relais, les pneus tiendront bien, alors que la Mercedes semblait un peu en retrait hier à ce sujet. Car oui, la météo pourrait finalement être clémente pour ce Sprint, et les conditions proches de celles vues hier en essais malgré les deux alertes météos pour conditions cycloniques.

Lando Norris a signé la pole du Sprint avec un peu moins d’un dixième d’avance sur Andrea Kimi Antonelli, qui sera en première ligne d’un Sprint pour la deuxième fois de sa jeune carrière, après sa pole au Shootout de Miami au mois de mai.

Oscar Piastri semble plus à l’aise et il s’est rapproché de Norris, en troisième place devant George Russell dans l’autre Mercedes. Fernando Alonso s’est qualifié cinquième devant un Max Verstappen qui déplorait des réglages ratés sur sa RB21 hier.

Lance Stroll est un solide septième sur la grille devant Charles Leclerc, dont la Ferrari a déçu pendant les premières qualifications du week-end. Isack Hadjar et Nico Hülkenberg sont en cinquième ligne après avoir atteint la SQ3.

Lewis Hamilton est 11e devant Alex Albon, puis Pierre Gasly et le local de l’étape, Gabriel Bortoleto. Oliver Bearman est 15e devant Franco Colapinto qui, venant d’Argentine, bénéficie également d’un fort soutien populaire de la part du public. Liam Lawson et Yuki Tsunoda seront en neuvième ligne devant Esteban Ocon.

14h13 : Carlos Sainz partira des stands car Williams veut changer les réglages de sa FW47 après son 20e et dernier temps lors du Sprint Shootout hier.

14h16 : La météo semble donc bien moins catastrophique que ce qui était prévu, puisque le cyclone est passé plus tôt et plus loin que prévu d’Interlagos. La pluie est même partie pour le moment de la région de Sao Paulo. Les chances de pluie sont inférieures à 30 % pour le Sprint, et encore plus faibles pour la qualification qui se tiendra en soirée à l’heure française. Pour le Sprint, l’état de la piste sera à surveiller, mais il semble qu’il n’y ait presque aucun risque de pluie désormais.

14h21 : En attendant le départ du Sprint, le paddock continue d’évaluer l’idée d’imposer deux arrêts l’an prochain lors des Grands Prix. Bonne ou mauvaise idée, c’est loin d’être tranché selon les directeurs d’équipe et Pirelli !

14h24 : La FIA ​anticipe ces conditions pour le départ du Sprint à 15h : une température de l’air à 23 degrés, celle de la piste entre 28 et 32 degrés, une vitesse du vent jusqu’à 60 km/h, un taux d’humidité à 75%.

14h28 : On apprend que Yuki Tsunoda partira également depuis la voie des stands après que l’équipe Red Bull a modifié son aileron arrière et ses réglages de suspension dans les conditions du parc fermé. Le pilote japonais, qui a été victime d’un accident lors de la séance d’essais libres vendredi, s’était qualifié en 18e position pour la course sprint.

14h36 : La piste est toujours humide et il semble que les températures fraiches ne soient pas suffisantes pour avoir une piste adaptée aux pneus slicks à l’heure du départ. Dès lors, la possibilité de voir les voitures chausser des pneus intermédiaires au départ et passer aux slicks pendant la course pourrait pimenter ce Sprint.

14h39 : Notons toutefois que les pilotes McLaren ont effectué leur tour de mise en grille en pneus mediums, et que la piste semblait praticable.

14h42 : Ocon confirme après son tour de mise en grille que les pneus slicks sont adaptés presque partout sur le circuit, sauf dans le dernier virage en montée, mais il s’attend à ce que ce soit "bon après le deuxième tour".

14h45 : A noter que si Interlagos et Sao Paulo ont été épargnés par le cyclone, tout le monde n’a pas été aussi chanceux dans le pays, avec une issue tragique dans le sud du pays. Une tornade s’est abattue sur Rio Bonito de Iguaçu, et les vents allant jusqu’à 250 km/h ont causé la mort de 5 personnes.

14h49 : Hülkenberg, Bortoleto et Colapinto sont sous enquête pour avoir roulé trop lentement durant leurs tours de reconnaissance et de mise en grille, et les commissaires enquêteront à leur sujet... après la course. Compte tenu de l’état de la piste, il ne devrait pas y avoir de sanction contre les trois pilotes.

14h51 : Piastri confirme les dires d’Ocon, expliquant que le circuit est humide entre les deux derniers virages avant la montée vers la ligne d’arrivée, mais que ça sera praticable en pneus slicks.

14h57 : Antonelli, Russell, Verstappen, Leclerc, Hadjar et Albon sont en pneus tendres, le reste de la grille est en mediums.

14h59 : Ce sont les pilotes du côté sale de la piste qui sont en tendres sur les quatre premières lignes, certainement pour limiter la casse au départ. Ils seront surement plus performants en début de course sur une piste encore humide, mais la tenue des gommes pourrait être difficile.

Départ : Bon départ de Norris qui garde la tête, et Antonelli doit se défendre face à Piastri, et il y parvient ! Verstappen dépasse Alonso, et Hamilton gagne 3 places !

Tour 1 : Bon départ de Gasly qui est remonté 11e, et pour l’instant, les pilotes se tiennent en file indienne. Lawson a envoyé Bearman en tête-à-queue.

Tour 2 : Antonelli est proche de Norris, tandis que Piastri est à plus d’une seconde.

Tour 3 : Meilleur tour en course de Norris en 1’13"791, et il a repoussé Antonelli à plus d’une seconde. Verstappen et Alonso ont pris un peu de retard derrière le quatuor de tête, tandis que les Ferrari sont très proches de l’Espagnol.

Tour 4 : Norris accélère en 1’12"993 et porte son avance à 1"4, tandis que Piastri est revenu dans la seconde d’Antonelli. La piste est toujours un peu humide, mais le DRS est bien activé depuis le début du 3e tour, mais les écarts sont déjà légèrement creusés dans le top 6. Leclerc et Hamilton sont en revanche très pressants sur Alonso.

Tour 5 : C’est encore un meilleur tour pour Norris en 1’12"852. Hamilton est très pressant derrière Leclerc, et le Monégasque est lui-même proche d’Alonso, sans réussir à le dépasser.

Tour 6 : L’écart entre les deux premiers est de 1"6, et Piastri va dans le mur au virage 3 ! La McLaren est détruite de l’arrière, tandis que derrière, Hülkenberg et Colapinto sont sortis au même endroit ! La Sauber repart, tandis que Piastri et Colapinto sont arrêtés et la voiture de sécurité est de sortie.

Tour 7 : Le drapeau rouge est déployé !

15h13 : Antonelli dit que Norris a pris le vibreur et a envoyé de l’eau sur la trajectoire, mais Piastri a bel et bien perdu le contrôle sur le vibreur.

15h16 : Les trois voitures qui ont fait un tête-à-queue ont roulé sur le vibreur de manière nette, et c’était clairement un risque à ne pas prendre.

15h23 : Les réparations sur le circuit sont terminées, et Sauber essaie de réparer la voiture de Hülkenberg.

15h25 : La course reprendra dans 10 mn, à 15h35 heure française !

15h27 : Laurent Mekies, le directeur de Red Bull, explique que les équipes vont surement chausser des pneus plus frais pour la relance, et qu’il y aura surement encore deux choix sur la grille entre mediums et tendres. Le Français explique que Verstappen n’est pas à l’aise dans la RB21 et n’a pas le rythme pour suivre les Mercedes et Norris.

15h33 : Exceptionnel travail des mécaniciens de Sauber qui ont réparé la voiture de Nico Hülkenberg ! Il fait un tour de plus pour venir se replacer derrière le peloton dans la voie des stands.

15h35 : Le deuxième départ sera lancé !

15h36 : Les choix de pneus se sont quasiment tous inversés parmi les leaders ! Norris est en tendres, tout comme Alonso, Stroll, Gasly et Albon, tandis que le reste des pilotes sont en mediums.

15h38 : C’est reparti !

Tour 9 : Les deux Mercedes sont côte à côte au départ et manquent de s’accrocher. Verstappen se rate mais parvient à bloquer Alonso, qui tente de l’attaquer mais n’arrive pas à dépasser malgré une belle attaque !

Tour 10 : Hülkenberg profite de la piste libre pour signer le meilleur tour en course en 1’12"186 ! Norris à 1"2 d’avance sur Antonelli, qui retient Russell. Verstappen est à 1"5 et a repoussé Alonso à 1"1.

Tour 11 : Norris bat le meilleur tour en 1’12"157, battu immédiatement par Antonelli en 1’12"138 ! L’écart entre les 2 leaders est de 1"1. Russell est toujours proche et les trois hommes distancent Verstappen, qui distance lui-même Alonso. Leclerc et Hamilton sont très pressants derrière l’Aston, et Stroll tient sa huitième place malgré la menace de Gasly.

Tour 12 : Norris reprend le meilleur tour en 1’12"120, et il a 1"4 d’avance sur Antonelli, qui a repoussé Russell hors de la zone DRS. Verstappen est isolé à 1"7 de Russell et 2"2 devant Alonso, qui voit les Ferrari grossir dans ses rétroviseurs !

Tour 13 : La mi-course est passée et les écarts grandissent dans le top 5, mais sont très serrés derrière. Gasly est collé à Stroll et pourrait aller chercher le premier point d’Alpine depuis le GP de Belgique.

Tour 14 : Norris a toujours 1"2 d’avance sur Antonelli, et Russell est à 1"7 de son équipier. Verstappen est à 2"1 et voit Alonso repoussé à 3"1. Leclerc est dans le sillage de l’Aston sans réussir à passer.

Tour 15 : Russell continue de perdre du temps sur Antonelli, qui garde le même retard sur Norris. Alonso perd toujours du temps mais garde les Ferrari derrière lui, et Leclerc semble incapable d’attaquer.

Tour 16 : Il y a maintenant 2 secondes entre Antonelli et Russell, et Verstappen est toujours à 2"2 de Russell. Alonso est à 5s et retient le peloton jusqu’à Gasly. Albon est décroché et retient Bortoleto et Hadjar.

Tour 17 : Gasly s’agace derrière Stroll : "Les Ferrari doivent passer Alonso !" Son ingénieur répond non sans ironie : "Je vais leur dire". Ocon et Bearman dépassent Lawson.

Tour 18 : Norris a 1"1 d’avance sur Antonelli, et Russell est à 1"9 de son équipier. Verstappen est à 2"4 de la Mercedes, et Alonso à 6"2 du Néerlandais... Mais toujours devant les Ferrari !

Tour 19 : Les écarts sont stables dans le top 8, qui marque des points pour ce Sprint. Gasly est toujours proche de Stroll, mais sans solution.

Tour 20 : Antonelli est revenu très près de Norris, à six dixièmes de seconde ! Les pneus de la McLaren semblent en difficulté, mais les mediums des Mercedes ne sont pas beaucoup plus performants. Russell est toujours à 1"8 d’Antonelli, et Verstappen à 2 secondes de Russell.

Tour 21 : Antonelli est collé à Norris mais ne parvient pas à passer. Russell est revenu à 1"4 et Verstappen est à 1"8.

Tour 22 : L’écart reste d’une demi-seconde entre les deux leaders, et il est stable avec les pilotes derrière. Alonso est attaqué par les deux Ferrari et Leclerc l’attaque et passe ! Derrière, Gasly prend la huitième place à Stroll !

Tour 23 : Norris n’arrive pas à reprendre de l’avance sur Antonelli, et Russell est à 1"1. Verstappen est à 1"9 et Leclerc pointe à 9"5. Il a déjà repoussé Alonso et Hamilton à 2 secondes, et Gasly leur revient dessus.

Dernier tour : L’écart reste de 6 dixièmes entre les deux leaders, et Russell est toujours troisième. Et le drapeau jaune est de sortie car Bortoleto s’est crashé dans le premier virage en tentant de dépasser Albon (photo ci-dessous) ! Il a tapé à l’intérieur puis à l’extérieur et sa voiture a rebondi jusqu’au milieu du premier virage. Heureusement, le Brésilien est sorti par ses propres moyens.

Arrivée : Norris gagne le Sprint devant Antonelli et Russell, puis Verstappen, qui revient à 30 points de Piastri au championnat, tandis que Norris est 9 points devant son équipier, et 39 devant le Néerlandais.

Leclerc termine cinquième devant Alonso, Hamilton et Gasly, qui marque son premier point depuis la Belgique ! Stroll suit devant Hadjar, Ocon, Bearman, Lawson, Tsunoda, Sainz et Hülkenberg. Bortoleto est emmené au centre médical pour des contrôles.