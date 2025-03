Verstappen surmonte des problèmes auxquels ’personne ne pourrait faire face’

Jaime Alguersuari ne pense pas que Red Bull ait conçu sa voiture autour de Max Verstappen. L’ancien pilote de F1 pense que c’est le quadruple champion du monde qui est capable de contourner les difficultés que propose la monoplace de Milton Keynes.

"Il y a toute cette histoire selon laquelle la voiture est construite autour de Max. Aucun ingénieur au monde ne construit une voiture pour un certain style de conduite" a déclaré Alguersuari à talkSPORT. "Tous les pilotes savent qu’une voiture sous-vireuse est nettement plus lente qu’une voiture survireuse légèrement pointue."

"C’est clair comme de l’eau de roche depuis que vous conduisez en Formule Ford, Formule 3, Formule 4 ou autre. Mais pendant le week-end, vous développez vos réglages avec votre ingénieur, avec les transferts de poids, avec la hauteur de la voiture. Et puis vous avez votre style de pilotage."

"Il est clair que Max a un style de conduite très pointu et très précis, qu’il a développé au fil des ans, de son expérience et de ses connaissances, et sa façon de conduire et ses performances sont incroyables. Personne n’est capable, et je veux être très clair là-dessus, personne n’est capable de faire face aux problèmes que Max pourrait surmonter."

"Disons qu’il commence à avoir du grain à l’avant gauche et à ressentir du sous-virage. Et la façon dont il gère certaines situations, certains problèmes avec sa voiture, personne n’est capable de faire face à ces problèmes comme il le fait. Il faut donc bien comprendre ce qui se passe."

"Ce n’est pas que Red Bull a développé une voiture qui ne convient qu’à ce genre de style. Non, vous pouvez monter dans cette voiture, mais vous devez alors comprendre comment conduire cette voiture. Max comprend comment conduire chaque situation dans chaque circonstance parce qu’il a été formé et qu’il a suffisamment de talent pour ressentir chaque sensation."

Alguersuari est impressionné par les capacités de Verstappen dans toutes les circonstances : "C’est grâce à toute son éducation, à toute son expérience, à tout son état d’esprit, c’est incroyable de voir ce qu’il a fait en Australie et surtout au volant d’une voiture qui n’est pas du tout la meilleure de la grille."

"Il est tout simplement capable de conduire dans n’importe quelle situation. Et c’est tout. C’est simple. C’est son intelligence, sa façon de lire la voiture, de la sentir, de gérer les pneus, la course, ses performances lorsqu’il n’est pas dans la voiture et qu’il comprend la dynamique. C’est beaucoup en Formule 1. Il y a beaucoup de travail en coulisses."

"Quand vous enlevez votre casque, vous retournez à l’usine pour vous assurer que vous voulez que cette voiture soit performante et qu’elle soit bien réglée. Comment comprendre la dynamique de la voiture quand on n’en fait pas partie ? Il y a donc beaucoup de choses qui se passent lorsque vous enlevez votre casque."