Norris et Piastri ont-ils perdu la pole en Hongrie en étant trop ’prudents’ ?

McLaren F1 a constaté une perte d’une demi-seconde par rapport à Charles Leclerc pour Lando Norris et Oscar Piastri entre la Q2 et la Q3 du Grand Prix de Hongrie. L’équipe a repassé ces données dans le simulateur et a constaté une chute de performance de quatre dixièmes, ce qui laisse penser que la prudence du duo de pilotes a été un facteur.

Selon Andrea Stella, leur directeur chez McLaren, c’est le fait de jouer le titre mondial qui a poussé le Britannique et l’Australien à ne pas prendre de risques, et que leur rival a su davantage tirer parti de conditions piégeuses.

"Nous avons clairement assisté à un changement significatif des conditions. Entre la Q2 et la Q3, tout le monde a ralenti. Nous avons perdu environ une demi-seconde en moyenne. En réalité, nous avons simulé ce changement de conditions dans nos simulations et le résultat est légèrement inférieur, mais de l’ordre de quatre dixièmes de seconde" révèle Stella.

"Je pense que pour Lando et Oscar, après avoir constaté lors du premier run que les conditions avaient changé, que l’adhérence n’était pas celle qu’ils attendaient et que chaque virage allait être un peu imprévisible, ils ont dû se montrer un peu plus prudents lors de la deuxième tentative."

"Lorsque vous courez pour le championnat, vous voulez vous assurer d’être là. Je pense que c’est une approche légèrement différente pour Charles. Je pense qu’il s’est simplement lancé, et cela a porté ses fruits. Et c’est tout à l’honneur et au mérite d’une très bonne exécution de la part de Ferrari."

Alors que Leclerc a semblé bénéficier du vent, puisqu’il devançait Norris et Piastri de moins du dixième que Stella attribue à son courage les McLaren en ont souffert, comme d’autres équipes. L’Italien révèle que les données ont montré une corrélation entre le sens du vent et les pertes de temps.

"Sans trop dévoiler d’informations confidentielles, je dirais que lorsque nous examinons la direction du vent dans certains virages, nous constatons une certaine tendance dans ceux où nous perdons le plus par rapport à nous-mêmes en Q2."

"Ainsi, lorsque nous examinons nos cartes aérodynamiques, nous pouvons établir une corrélation avec le fait qu’il n’est pas surprenant que dans les virages où nous observons cette variation du schéma de vent, nous payons le prix le plus élevé. Je ne peux pas divulguer quelles sont ces conditions."

"C’est une confirmation intéressante qu’il n’y a rien d’aléatoire. Les voitures de Formule 1 sont des machines aérodynamiques dont le temps au tour dépend en grande partie des forces aérodynamiques. Elles dépendent en premier lieu de la direction et de l’intensité du vent, et c’est ce que nous avons validé aujourd’hui."