Alpine F1 de plus en plus proche de signer avec Sergio Perez

Flavio Briatore étudie sérieusement des alternatives à Franco Colapinto, le jeune Argentin étant de plus en plus pressé par son patron de justifier son transfert très coûteux de Williams à Alpine F1.

Colapinto, 21 ans, a été prêté par Williams dans le cadre d’un accord surprise et lucratif qui aurait rapporté 20 millions de dollars à l’équipe de Grove. Orchestré par Briatore, conseiller d’Alpine, ce transfert est toutefois un flop et aurait dû rapporter bien plus... en termes de sponsoring à Alpine F1.

Mais jusqu’à présent, Colapinto n’a pas réussi à impressionner et il a reçu peu de soutiens (Renault Argentine, Claro parmi les principaux), ce qui déclenche une perte sèche importante pour l’équipe d’Enstone... et déclenche aussi des rumeurs de changement de pilote pour 2026.

Ce n’est pas un secret que Briatore a discuté avec Valtteri Bottas. Mais le Finlandais, plus proche d’une signature chez Cadillac F1, aurait été remplacé dans les projets de l’Italien par Sergio Perez et son sponsor, le milliardaire Carlos Slim, qui souhaite le faire revenir en Formule 1.

L’ancien pilote Red Bull a été écarté fin 2024 après une saison irrégulière, mais ses remplaçants Liam Lawson et Yuki Tsunoda n’ont pas encore réussi à le surpasser. Bien que Perez, 35 ans, soit aussi lié à un possible baquet chez Cadillac, le Mexicain et son management voient clairement plus de potentiel à court terme chez Alpine avec un moteur Mercedes à bord.

Un duo Pierre Gasly - Sergio Perez serait naturellement très fort et très expérimenté pour Alpine pour aborder la prochaine ère réglementaire. La question de la qualité des pilotes ne se posera plus, celle - sauf mauvaise surprise côté Mercedes - du moteur non plus : la pression sera donc entièrement sur l’usine d’Enstone pour concevoir une A526 à la hauteur des ambitions de l’équipe française.