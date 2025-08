Norris et Piastri ont donné ’des sueurs froides’ à Zak Brown

McLaren F1 a célébré une superbe 200e victoire en Hongrie... qui était loin d’être acquise.

En effet, Charles Leclerc, parti en pole position avec sa Ferrari, a déroulé un superbe premier relais et a bien réagi à Oscar Piastri derrière lui pour son premier arrêt.

Mais la course a basculé lorsque Lando Norris a bluffé en annonçant des pneus trop usés, laissant croire à une stratégie à deux arrêts pour lui aussi. Sauf qu’il n’en a fait qu’un et a pu récupérer la tête de la course pour la garder.

Piastri ayant réussi à dépasser Leclerc en difficulté avec sa Ferrari SF-25 sur le dernier relais, c’est donc un doublé pour Zak Brown et son équipe pour célébrer ce 200e succès en Formule 1.

"Tout le monde va bien dormir ce soir ! Des sueurs froides en fin de course ! C’est une excellente façon d’aborder la pause estivale."

"On n’est jamais parfait en course, mais je pense que c’était le plus proche possible de la perfection."

"Nos pilotes étaient géniaux, les arrêts aux stands incroyables, la stratégie était excellente pour propulser Lando au sommet, Oscar a piloté avec brio. Je suis extrêmement fier de cette équipe."

"Tout est sous contrôle. J’ai eu de bonnes discussions avec Andrea [Stella] pendant la course, c’était très excitant. C’était un superbe Grand Prix."

Le bluff de Lando Norris avec ses pneus qu’il disait très usés au bout de quelques tours a été la clé de sa victoire.

"Déjà, avec le mauvais premier tour de Lando, cela nous a pris au dépourvu. Nous n’avions pas prévu une stratégie à un seul arrêt, nous ne savions pas si nous y parviendrions, mais nous sommes arrivés à un point où il fallait essayer. Nous savions que tout se jouerait dans les cinq derniers tours et c’était agréable de les voir courir très fort, très proprement et ils sont tous les deux heureux."

Concernant les différentes stratégies des voitures et leur indépendance en termes de décision, Brown a ajouté : "Nous discutions avec Oscar à la radio pour savoir s’il préférait affronter Lando ou Charles. Il préférait affronter Lando, ce qui était compréhensible. Cela démontre qu’ils ont le choix."

"On avait deux stratégies différentes qui convergeaient et le résultat était on ne peut plus serré. Oscar était plus rapide à la fin et n’a pas pu passer."

"Contrairement à Silverstone, où Oscar était visiblement déçu de ne pas avoir gagné, je pense qu’ici, il comprend que chacun a donné le meilleur de lui-même."