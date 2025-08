’La seule victoire possible cette année’ : Leclerc est ’très déçu et frustré’ du problème sur sa Ferrari et de sa 4e place en Hongrie

Charles Leclerc n’a pas mâché ses mots en course lors du Grand Prix de Hongrie, après avoir perdu le podium alors qu’il s’élançait depuis la pole position. Le pilote Ferrari confirme qu’il était grandement frustré de ne pas avoir pu tenir son rang malgré un très bon début de course.

Le Monégasque s’est plaint d’un problème au 28e tour et a ensuite déploré d’autre soucis sur sa SF-25. Il confirme qu’il y a eu un problème sur le châssis qui lui a fait perdre pied jusqu’à concéder le podium à George Russell.

"Extrêmement déçu car le premier relais allait bien, ça a commencé à être difficile dans le deuxième relais et après le 40e tour on a eu un problème avec le châssis et ça n’allait plus, il n’y avait plus aucun espoir donc je suis très déçu et très frustré" a déclaré Leclerc, qui admet qu’il a été un peu brutal à la radio.

"Je pensais que c’était lié à autre chose dont nous avions discuté, mais malheureusement, c’était un problème de châssis. Il y avait un souci de ce côté-là, donc nous allons nous en occuper pour éviter que cela ne se reproduise."

"Je ne sais pas s’il y avait une solution mais c’est la frustration qui a parlé. Pour l’instant je ne sais pas quoi dire, on va analyser ce qui s’est passé mais c’est ultra frustrant. Surtout sur la seule course de l’année où une victoire était possible."

"Au premier relais on était dans le contrôle du rythme devant, dans le deuxième on était bien remontés sur Lando [Norris], et au bout du 40e tour les problèmes ont commencé, puis ça a empiré, j’étais à deux secondes des temps donc il n’y avait rien à faire."

Il confirme que le problème qui a touché sa F1 était spécifique et non quelque chose de plus global, mais il reste frustré de subir une telle avarie alors que tout allait bien : "C’était un incident isolé, donc nous devons nous pencher sur la question, mais je ne pense pas que cela se reproduise."

"Cela ne me rassure pas, car quand on se bat pour la victoire et qu’on rencontre ce genre de soucis, il faut y réfléchir pour que cela ne se reproduise plus, car la voiture était tout simplement inutilisable."

"Le problème a commencé vers le 40e tour, et il a empiré. C’est très frustrant d’avoir tout sous contrôle, d’avoir le rythme pour gagner, et d’être finalement au point mort. On n’est même pas sur le podium."

Compte tenu de ses problèmes, la stratégie était secondaire et n’effectuer qu’un seul arrêt n’aurait pas eu d’incidence : "Ca n’aurait rien changé parce que malheureusement avec mon problème au châssis je perdais deux secondes au tour."

Pénalisé de cinq secondes pour s’être décalé au freinage devant Russell, Leclerc assume son erreur : "C’est possible, je savais que j’étais assez agressif, je ne pouvais pas faire grand chose, j’ai tout donné mais je savais que j’étais à la limite, donc ça ne me surprend pas trop."