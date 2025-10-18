Norris est ’satisfait’, Piastri déplore un tour ’brouillon’ à Austin

Lando Norris espérait avoir fait le plus dur en ayant signé un très bon chrono en SQ3 au Grand Prix des Etats-Unis, mais c’était sans compter sur Max Verstappen et sa Red Bull, qui l’ont battu pour 71 millièmes de seconde.

En première ligne pour le Sprint à Austin, le pilote McLaren F1 reconnait qu’il s’attendait à voir Verstappen être à son niveau, et même le battre. Son regret vient de la gestion de certaines difficultés, mais il s’estime heureux de son tour.

"Bien sûr, j’aurais adoré être en pole position, mais ce n’est pas une surprise pour nous d’être un peu plus lents que Red Bull ces derniers temps, donc je suis quand même assez satisfait" a déclaré Norris après la séance.

"Je ne sais pas de combien j’étais loin, mais j’aurais probablement pu m’améliorer sur quelques petits détails ici et là, et j’ai pris quelques bosses un peu mal, mais c’est juste la difficulté de ce circuit. Sinon, je suis tout à fait satisfait."

Interrogé pour savoir si McLaren peut reprendre l’avantage lors du Sprint, le Britannique se montre optimiste, car la MCL39 est toujours meilleure sur les longs relais que sur un tour : "Je l’espère vraiment. Normalement, notre rythme en course est un peu meilleur."

"Nous avons eu du mal toute l’année avec notre rythme en qualifications, surtout quand c’est serré, et c’était le cas aujourd’hui. C’est pourquoi je dirais que ce n’est pas une surprise, mais nous avons plus d’espoir pour la course, où nous pouvons reprendre l’avantage."

Oscar Piastri sera juste derrière son équipier au départ ce samedi, car il a signé le troisième temps avec un retard plus conséquent sur les deux occupants de la première ligne : "Un tour assez brouillon, pour être honnête."

"Je n’ai pas vraiment réussi à tout mettre en place, donc d’une certaine manière, je me sens un peu chanceux d’être troisième. Mais le rythme de la voiture est bon et ce n’est rien de grave. Ce n’est pas comme si la journée avait été catastrophique, c’est juste un tour un peu brouillon que j’espère pouvoir améliorer demain."

"Je verrai ce qui se passe au départ, si je peux prendre un bon départ, j’essaierai de me placer au bon endroit. Il est souvent difficile de savoir où se trouve le bon endroit dans le premier virage ici, donc je verrai ce qui se passe devant."